Xiaomi Mi 6, Mi Max 2: характеристики утекли в интернет

Xiaomi Mi 6 будет представлен в апреле – дату выхода официально подтвердил глава китайского производителя, Лей Джун. Характеристики Mi 6, впрочем, до сих пор скрыты под завесой слухов – неясно даже, будет ли Xiaomi использовать в смартфоне процессор Snapdragon 835 или нет. На сайте популярного бенчмарка GFXBench появились характеристики сразу двух смартфонов Xiaomi. Судя по всему, речь идет о Mi 6 и гигантском планшетофоне Mi Max 2.

Обзор характеристик Xiaomi Mi 6 на утекшей в Сеть страничке начинаются с экрана – 5,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, т.е. FullHD. Похоже, что производитель не стал использовать в новом смартфоне панель 2K. В числе других характеристик Mi 6 – Android 7.1.1, процессор Snapdragon 835 с видеоакселератором Qualcomm Adreno 540, 12-мегапиксельная основная камера и 7 Мп «глазок» для сэлфи, а также возможность снимать ролики в формате 4K.

Xiaomi Mi 6, похоже, получит различные комбинации оперативной и встроенной памяти – 4 и 6 ГБ/ 64 и 128 ГБ. Похожая схема дифференциации моделей применялась производителем и в случае с Xiaomi Mi 5, который выпускался также в варианте с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, продававшийся в некоторых странах, включая Индию и родной для производителя Китай.

Xiaomi, по слухам, может представить и премиум-версию Mi 6 с хай-энд характеристиками и 30-мегапиксельной (!) камерой.

Xiaomi Mi 6 – не единственный смартфон, харакеристики которого стали известны благодаря утечке GFXBench. На сайте бенчмарка также был замечен аппарат с кодовым названием Xiaomi Oxygen, а это, с судя по всему, планшетофон Mi Max 2.

Характеристики Xiaomi Mi Max 2 включают гигантский 6,4-дюймовый экран, Android 7.1.1 с фирменным интерфейсом MIUI, графический ускоритель Adreno 506 и процессор Qualcomm 625 (этот же «камушек» используется в Redmi Note 4). Планшетофон Mi Max 2 получит 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и пару камер с матрицами 12 и 5 мегапикселей. Mi Max 2, судя по утечке, будет иметь возможность записи видео в формате 4K, как и Mi 6.

Отметим, что указанные выше характеристики Xiaomi Mi 6 и Mi Max 2 неофициальные, получены благодаря утечке с сайта бенчмарка GFXBench. Выход этих двух новых смартфонов Xiaomi состоится в ближайший месяц.

Характеристики Xiaomi Mi 6

Экран 5,1 дюйма, FullHD (1920x1080 пикселей).

Процессор Snapdragon 835 с GPU Adreno 540.

Операционная система Android 7.1.1.

Оперативная память: 4 либо 6 ГБ.

Встроенная: 64/128 ГБ.

Камеры: 12 и 7 мегапикселей, запись видео 4K.

Возможен выход премиум-версии Xiaomi Mi 6 с 30 Мп камерой.

Дата выхода: апрель 2017.

Характеристики планшетофона Xiaomi Mi Max 2

Экран 6,4 дюйма.

Процессор Qualcomm 625 с Adreno 506 GPU.

ОС Android 7.1.1.

Камеры: 12 и 5 мегапикселей, запись 4K видео.

Память: 4 ГБ RAM, 128 ГБ ROM.

Xiaomi Mi 5, несмотря на активное обсуждение до выхода, не стал бестселлером, а сам производитель продолжает бороться со своими конкурентами на домашнем рынке, такими как Oppo (Vivo). В Китае Vivo занимает лидирующую позицию по данным, в то время как Xiaomi довольствуется скромным пятым место в рейтинге производителей по данным IDC за четвертый квартал 2016 года.

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