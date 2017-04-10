Автозаполнение в Android O поддержит LastPass

LastPass сообщает о работе над добавлением поддержки функции «Автозаполнения» в очередной версии мобильной операционной системы Google. Точная дата реализации новой функции в финальном билде не названа, однако соответствующее обновление, скорее всего, будет готово к выходу Android O. «Автозаполнение» – новая функция безопасности в Android O, позволяющая приложениям получить доступ к любому менеджеру паролей, установленному на смартфоне или планшете.

Менеджер паролей интегрируется с «Автозаполнением», что позволяет затем в любом приложении при вводе пароля в специальное поле обратиться к менеджеру, чтобы быстро и безопасно ввести пароль. Сейчас в Android этот функционал реализован через «Специальные возможности», что не очень удобно. «Автозаполнение» с официальной поддержкой менеджеров паролей сделает ввод простым, быстрым и удобным.

Первым о поддержке новой функции в Android O заявил сервис 1Password, когда в прошлом месяце Google выпустил новую версию операционной системы для разработчиков. LastPass до недавнего времени не сообщал о поддержке «Автозаполнения», хотя и является самым популярным менеджером паролей.

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