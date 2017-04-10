Цена Nokia 9 может охладить пыл поклонников бренда

После публикации скетчей смартфона под легендарным брендом с оптикой Carl Zeiss, в Сети появилась очередная порция слухов о Nokia 9. Аппарат может получить 22-мегапиксельную двойную камеру и 12-мегапиксельную сэлфи-камеру. Дата выхода Nokia 9 – третий квартал 2017 года, либо чуть позже. Цена смартфона, по слухам, составит внушительные 700 долларов (в США) или 750 евро в Европе, т.е. 40-45 тыс. рублей.

Nokia 9, кроме камеры, будет заметно премиальней Nokia 6, обзаведясь 5,5-дюймовым экраном QHD (AMOLED) и шустрым процессором Snapdragon 835. Характеристики смартфона привлекательней, чем у остальных «номерных» моделей под возродившемся из пепла финским брендом – Nokia 8 (QHD, Snapdragon 660) и Nokia 7 (1080p, Snapdragon 660). Появление этих моделей ожидается в продаже в середине мая или начале июня.

ОБЗОРЫ ДРУГИХ МОЩНЫХ ПЛАНШЕТОФОНОВ СО СКИДКАМИ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30820.html