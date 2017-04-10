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Выход 5,8-дюймого iPhone 8 с OLED может быть отложен

10 апреля, 2017
Выход 5,8-дюймого iPhone 8 с OLED может быть отложен

Осенью, согласно данным различных источников и инсайдеров, состоится выход трех новых моделей iPhone. Однако, флагманская версия может задержаться на месяц или два, согласно слухам. Премиальный iPhone 8 с 5,8-дюймовым OLED-экраном может выйти в октябре или ноябре из-за проблем с технологией 3D сканирования, которая дебютирует в этом «яблочном» смартфоне впервые.

3D-сканирование в iPhone 8 – технология дополненной реальности от Apple, которая используя изображения с обеих камер устройства и данные специального инфракрасного датчика, будет радовать владельца «айфона» трехмерным сэлфи. Также 3D-сканирование будет использоваться в мобильных играх, которые выйдут после появления iPhone 8. Технология будет реализована только в iPhone 8, премиальной модели 2017 года, а версии iPhone 7S и 7S Plus обойдутся без нее и, следовательно, выйдут по традиционному для Apple расписанию.

OLED-экран, как сообщают, будет использоваться только в iPhone 8, в то время как 7S и 7S Plus ограничатся привычными LCD-дисплеями. По крайней мере, в этом сходятся многие аналитики и достоверные источники из цепочки поставщиков компонентов для Apple. Калифорнийская компания довольно оптимистично смотрит на продажи iPhone 8 судя по заказу 70 млн OLED-панелей у Samsung. Цена iPhone 8, как сообщается, не превысит 1000 долларов.

Также один израильский техноблог сообщает, что в iPhone будет использоваться Smart Connector – для подключения оборудования дополненной/виртуальной реальности и зарядки. Похоже, что пока Apple не собирается избавляться от всех портов на своих смартфонах, хотя разъем для наушников уже канул в Лету в текущем поколении «яблочных» телефонов.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Gsmarena  
Упоминание компаний: Apple,
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