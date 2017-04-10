Скидки и купоны на смартфоны и другие гаджеты от GearBest к Пасхе

Пасха – это не только светлый православный праздник, но и повод получить солидные скидки на смартфон и другую электронику, считает интернет-магазин GearBest.com. Впереди – целая неделя приятных скидок, лотерей, розыгрышей призов и дополнительных купонов, снижающих цены на смартфоны! Традиционно доставка в Россию – бесплатно.

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В пасхальную неделю на GearBest.com вас ждут:

1) Семь дней флэшсэйлов, каждый день на флэшсэйлах 8 новых товаров, следите с 10 по 17 апреля!

2) Традиционная страница с купонами! Для вас купоны по брендам, по категориям, фиксированые купоны на товары

3)Разбиваем яйца и выигрываем бесплатные призы. Каждый имеет до 4 шансов каждый день, разбиваем одно яйцо молоточком, чтобы получить остальные 3 шанса, надо расшарить информацию в соцсетях.

4)Для любого заказа больше 60 долларов можно получить добавку на $4, а для заказов свыше 100 долааров стоимость добавки $9,99 Списки добавок тут: http://www.gearbest.com/promotion-change-items-6.html.

5)Найдите спецкупон для скидки 10% на телефоны с этой страницы, также для вас специальные купоны на скидки 14% для планшетов, 13% умные часы, 20% на одежду и многое другое!

6)Берем купоны на разделы брендовых товаров, это 8% на Xiaomi, 8% на Elephone, 10% на 3D принтеры Anet, 15% на Chuwi, а также другие бренды (Beelink, Hubsan, UMI и т.п. )

Торопитесь, в распродаже участвует ограниченное количество смартфонов каждой модели, на всех может не хватить.

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