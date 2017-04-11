Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения?

Welltory — это приложение для людей, которые ведут активный образ жизни: много работают, и, как водится, страдают от постоянной усталости и бесконечного стресса. В первую очередь, приложение обладает возможностью измерять актуальное состояние уровней напряжения и остатка жизненных сил, то есть, энергии и стресса. А во вторую, дает возможность проанализировать, какое влияние наши привычки, такие как сон, питание, работа за компьютером, тренировки, оказывают на наш организм.

Люди часто не осознают, что они на самом деле устали и находятся в состоянии напряжения, а измерение позволяет им увидеть актуальную картину.

Как это работает?

За пару минут, приложив палец к камере мобильного телефона, вы можете узнать свой уровень стресса, энергии и пульс. Стресс - это состояние напряжения организма, отражающее активность симпатической части вегетативной нервной системы.

Энергия - это запас жизненных сил организма, которое отражает состояния парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Постоянные замеры делают общий совет вроде «необходимо спать 7-9 часов» конкретным «моему организму хватает восемь с половиной часов для полного восстановления». А вопрос типа «изменит ли мою жизнь йога» в быстрый и легкий эксперимент с замером — до тренировки и после.

Какие возможности есть у Welltory?

Приложение с помощью замеров позволяет выяснить, удается ли вам отдохнуть посредством медитативных практик, занятий музыкой, прогулок, или чего бы то ни было. Четко понять, удалось ли вам восстановиться после вчерашних тяжелых физических нагрузок, или пока стоить повременить с очередной силовой тренировкой. Осознать, прокрастинируете ли вы в соцсетях в рабочие часы из-за того, что устали, или нет. Подобрать именно такой вид спорта, который является наиболее подходящим для вашего организма. Вовремя предсказать простуду или грипп.

Приложение измеряет состояние вашей вегетативной нервной системы на основе методологии вариабельности сердечного ритма, в основе которой - математический анализ временных интервалов между ударами сердца. Эту технологию изобрели для космонавтов, метод был взят на вооружение, как самый качественный неинвазивный способ мониторинга состояния здоровья. Затем метод начали обкатывать на профессиональных спортсменах, в медицине.

Welltory интегрирован с более чем 200 различными гаджетами и приложениями — это трекеры сна, шагомеры, умные весы, домашние метеостанции, дневники питания, тонометры и так далее, настроена поддержка Apple Health и Google Fit.

Если выполнять замеры каждый день и привязать к приложению параметры сна, продуктивности и количества шагов, уже через 10 дней картина организма будет отображаться в графиках Welltory. Станет ясным, от чего организм восстанавливается, а от чего устает и каковы источники недомогания.

Экспертная поддержка в приложении:

Также в приложении можно консультировать в чате приложения с аналитиками здоровья. Получить персонализированные рекомендации и поддержку, которые помогут вам избавиться от хронической усталости и стресса и наладить здоровый образ жизни.

Приложение бесплатно — можно делать сколько угодно замеров и сравнивать результаты. Есть и платная версия приложения:

Тариф «Анализируй себя» за 199₽ в месяц позволяет подключать дополнительные источники данных.

Максимальный тариф «Контролируй себя» за 999₽ в месяц предоставляет пользователю задавать вопросы в чате экспертам и даёт возможность получать обучающие лекции и персонализированные лайфхаки по образу жизни.

Если вы часто чувствуете себя уставшим и раздраженным, приложение поможет снизить уровень стресса и восстановить продуктивность.

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