Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple

Clips, cвежее приложение на iPhone и iPad от «яблочной» компании, которое с сегодняшнего дня можно бесплатно скачать в App Store, призвано дать пользователям все инструменты для создания классных видео для социальных сетей, которые просто обречены набрать тысячи и десятки тысяч просмотров. В обзоре приложения Clips расскажем, как его использовать и делать классные ролики для YouTube, ВКонтакте, Twitter и других социальных сервисов.

Приложение Clips, разработанное Apple, оптимизировано для iPad и iPhone с iOS 10.3 и переведено на 36 языков, включая русский. 64-битное приложение уже доступно для бесплатного скачивания в App Store. Clips не содержит рекламы и встроенных покупок.

«Умные» функции в приложении Clips для iOS

Простое в использовании, Clips снабжено рядом интересных функций, среди которых стоит особенно отметить «Живые заголовки» (Live Titles), позволяющих создавать анимированные подписи к видео и названия, используя голос. «Умная» функция, поддерживающая и русский язык.

Инструменту для публикации видео, созданных в Clips, также можно присвоить приставку «смарт» - в его работе используется технология Apple распознавания лиц, которая идентифицирует людей на видео и затем предлагает поделиться с ними свежесозданным клипом.

Для создания социального клипа, можно использовать различные видео из хранящихся на смартфоне, фотографии и только что снятые ролики. В прилжении Clips вы сможете менять местами отдельные ролики и фото, просто перетаскивая их по монтажному столу, либо удалять ненужные, оттаскивая элементы в нижнюю часть экрана.

Возможно, самым большим недостатком приложения можно назвать отсутствие запроса на доступ к камере и микрофону после запуска Clips. Конфиденциальность личных данных, строгая политика защиты данных пользователя… по большему счету, в случае с Clips это мелочь, хотя и стоящая упоминания. Впрочем, разработчик, а это никто иной как Apple, напомним, обещает регулярно обновлять приложение, добавляя новые фильтры, эффекты и другие полезные инструменты для монтажа классных роликов.

Как использовать Clips для iOS: обзор основных инструментов и возможностей

Приложение вполне удобное, с понятным интерфейсом и простое в использовании. Clips было создано так, чтобы вы могли буквально в течение пары минут смонтировать ролик, используя отснятые смартфоном или планшетом видео. Формат в приложении используется «квардратный», т.е. соотношение сторон 1:1 с разрешением 1080x1080 пикселей.

«Clips дает возможность владельцам iPhone и iPad новый способ самовыражения через видео, и наше приложение очень легко использовать», - заявила Сьюзан Прескотт, вице-президент по маркетингу приложений Apple в пресс-релизе, анонсирующем Clips, - «Эффекты, фильтры и чудесные новые «Живые заголовки», созданные специально для приложения, позволяют любому делать отличные видео в несколько тапов, а затем быстро поделиться ими».

Как делать видео с Clips на iPhone или iPad.

Снимите камерой смартфона или планшета видео в режиме реального времени, либо

добавьте клипы и фотографии из вашей библиотеки. После запуска Clips, по умолчанию для записи будет использована фронтальная камера, что намекает на «поколение сэлфи», которое явно видят целевой аудиторией разработчики приложения.

Переключаться между основной и фронтальной камерам можно, тапая по соответствующей иконке, а касание пиктограммы микрофона в привычном «яблочном» интерфейсе включает/отключает запись звука.

В верхней части экрана размещены иконки, дающие доступ к основным инструментам приложения Clips (слева направо): «Живые заголовки», Фильтры, Оверлей, Постеры и Музыка.

«Живые заголовки»

Нажмите на красную продолговатую кнопку в нижней части интерфейса приложения Clips, и на экране будут появляться слова, которые вы говорите. Фишка в том, что слова появляются сразу же, без задержки. Сделайте паузу, и приложение перейдет на новую строку.

Что делать, если вы хотите сделать субтитры голосом с помощью «Живых заголовков», но записывать голос на видео не желаете? Тогда нужно нажать на иконку с микрофоном – речь будет переведена в субтитры или нужные подписи к происходящему на видео, а вот вашего голоса в ролике не будет.

Фильтры

В Clips вас ждут восемь фильтров, однако чаще всего вы почти наверняка будете использовать «Чернила» и «Комиксы». Можете поиграться и с другими, но они не такие рельефные, как эта парочка. Ждем от Apple обновления с новыми фильтрами.

Оверлеи

В приложении можно выбрать любую из 18 «наклеек» и разместить ее на экране там, где вам покажется наиболее подходящим. Если ошиблись – просто тапните по стикеру или эмодзи, затем жмете на «крестик», и объект будет удален.

Если подходящий эмодзи почему-то никак не находится, то выбирайте любую, размещайте его на видео, а затем выберите его, чтобы выбрать нужный, использую стандартную в iOS эмодзи-клавиатуру.

Постеры

В этом разделе приложения вы найдете заготовки на разные случаи – «Конец», «Привет» и так далее. Вполне прозаические вставки, которые пригодятся для любого фильма. Чтобы изменить текст на плашке – нужно выбрать его на экране, а затем напечатать или сказать, то, что вы хотите написать. Анимацию постера можно предварительно посмотреть, используя 3D Touch.

Музыка

Тапаем на эту иконку, чтобы добавить в видео саундтрек – можно использовать композиции из личной библиотеки, либо воспользоваться песнями от Apple. Длительность музыки в Clips будет автоматически подогнана под продолжительность клипа, так что вручную подрезать или закольцовывать трек не придется.

Поделиться/опубликовать

Готовый ролик в Clips можно разместить в социальных сетях типа Facebook или Instagram, выложить на YouTube или Vimeo, либо послать через «Сообщения». Напомним, что технология распознавания лиц на видео подскажет, кому можно послать ролик.

Помощь

Apple создал достаточно подробную инструкцию по работе приложения, доступную в самом Clips. Достаточно нажать на иконку со знаком вопроса в верхнем правом углу экрана, чтобы почитать помощь.

Монтаж и редактирование видеоклипов

По мере добавления видео, вы будете собирать их на небольшом монтажном столе в нижней части экрана. Тапните по видеофрагменту, чтобы выбрать его и применить фильтр, добавить эффект или заглушить/включить звук, либо изменить его длительность. Чтобы изменить только продолжительность клипа, жмем на иконку с ножницами.

Чтобы увеличить/уменьшить фото или видео (меняем масштаб), воспользуемся привычным щипком. Также можно указать время, на протяжении которого в ролике будет демонстрироваться фото.

Ролик в приложении Clips может быть продолжительностью до часа в одном проекте, однако ни один клип не может быть длиннее 30 минут.

Делайте классные ролики с фирменным приложение Clips на iPhone и iPad, делитесь ими с друзьями и публикуйте в социальных сетях.

Скачать бесплатно видеоредактор Clips от Apple:

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