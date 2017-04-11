Wildfulness 2: обзор медитативного приложения на iPhone и iPad

Приложение с красноречивым названием «Wildfulness 2 - виды и звуки природы» от разработчика Wild Ventures – отличный способ расслабиться с помощью смартфона или планшета под звуки природы. Если ищите простое приложение, с помощью которого можно релаксировать, медитировать или просто отвлечься от городских и офисных стрессов, то Wildfulness 2 на iOS точно для вас. Приложение можно поставить в ряд таких образчиков для создания «белого шума» в App Store, как Away и Sunny. Обзор одного из самых медитативных приложений на iOS – ниже.

Люди, не слишком устойчивые к стрессу, а таких большинство, вполне могут использоваться смартфон, чтобы отвлечься – поиграть в бездумную казуальную игрушку, посмотреть ролик на YouTube, послушать музыку. Но лучший способ по-настоящему расслабиться – это погрузиться в успокаивающий мир звуков природы, чтобы освободить ум от навязчивых мыслей, перестать зацикливаться на проблемах и выйти из стрессовой ситуации. Именно в такие моменты людей часто посещают неожиданные озарения, когда мозг отдыхает, но в «фоновом» режиме обрабатывает полученную информацию.

Приложение Wildfulness 2 на iOS предлагает массу звуковых «сеттингов» - к примеру, можно включить медитативный шум дождя или оказаться на берегу океана, где волны мягко накатывают на белоснежный песок. Такой звуковой антураж поможет не только освободиться от ненужных навязчивых мыслей, но и легче заснуть, если у вас проблемы со сном.

За годы написания обзоров приложений, в т.ч. «расслабляющих», у нас в ходе естественного отбора появились фавориты. К примеру, отличное приложение Thunderspace похожей тематики. Впрочем, в App Store всегда появляется что-то новенькое практически для каждой задачи. Медитативные приложения здесь не исключения. Хотя первую версию Wildfulness мы пропустили, Wildfulness 2 как образчик «белого шума» и минимализма привлекло наше внимание.

Визуально приложение Wildfulness 2 роскошно выглядит и наверняка понравится всем ценителям минимализма в дизайне. В приложении собранные несколько различных природных ландшафтов, назовем их так. Все иллюстрации отрисованы художником вручную. Для фоновых пейзажей используются яркие и насыщенные цвета, а на переднем плане темные силуэты животных и деревьев.

Сперва кажется, что Wildfulness 2 – это статичная картинка, однако приглядевшись можно увидеть ненавязчивую и плавную анимацию. Падающие капли дождя или валящий пушистыми хлопьями снег. Подбор шрифта также хорош – везде в приложении используются изящные шрифты без засечек, придавая Wildfulness 2 простой, четки и завершенный «рафинированный» вид в хорошем смысле этого слова.

Пейзажи в приложении выполненные на отлично, вам наверняка приглянется пара-другая сцен для релаксации. Кроме того, в Wildfulness 2 используются психоакустические трехмерные звуки, записанные с помощью профессионального оборудования в реальных условиях – на океанском берегу, в лесу во время дождя и так далее.

Бесплатная версия приложения Wildfulness 2 содержит только один пейзаж – лес. Все остальные можно разблокировать, совершив одну-единственную встроенную покупку за 229 рублей. В общей сложности в приложении после перехода на платную версию к вашим услугам будут 10 пейзажи для разных случаев и под разное настроение. Если вы не сторонник излишнего разнообразия и можете прекрасно обойтись лесом в качестве расслабляющего фона, то можно не тратить деньги на полную версию Wildfulness 2. Впрочем, 229 рублей не та сумма, из-за которой стоит отказывать себе в удовольствии получить все 10 классных пейзажей с сопутствующими звуковыми эффектами для релаксации.

Чтобы сменить пейзаж, просто тапните в любом месте экрана, а затем коснитесь кнопки «Пейзажи» (Scenes). А можно поступить проще – свайпом слева направо «смахнуть» пейзаж, заменив его новым. В списке можно посмотреть «превьюшки» пейзажей вместе с названиями, чтобы представлять, в какую атмосферу погрузит вас приложение. Когда найдете подходящий пейзаж, просто тапните по нему, чтобы запустить медитативный сценарий.

Подобные приложения часть используются перед сном, так что без таймера в Wildfulness 2 не обошлось. Чтобы настроить таймер сна, следует тапнуть по любому месту экрана приложения, а затем коснуться иконки секундомера прямо посередине экрана, а затем выбрать время до отключения приложения. Все просто, понятно и удобно, так что не стоит беспокоиться о слишком долго работе приложения, если вы уже уснули.

Еще одна полезная функция в Wildfulness 2 – упражнения для правильного дыхания. Чтобы их запустить, зайдите на список пейзажей, и коснитесь пустого кружка в правом верхнем углу. После того, как вы тапните по большой кнопке с надписью «Дыхание» (Breathe), которую трудно пропустить, приложение запустит счетчик вдохов и выдохов на 60 секунд для более глубокой релаксации. Достаточно следовать подсказкам на экране, чтобы полноценно расслабиться. Остановить тренажер дыхания можно в любой момент, как и вернуться к нему. Приятное дополнение от разработчиков, позволяющее быстро освоить практику правильного дыхания для борьбы со стрессом, особенно если у вас нет Apple Watch, которые напомнят о дыхании несколько раз в течение дня.

Вердикт

Wildfulness 2 – отличное приложение для релаксации, медитации и просто расслабления в перерыве или после тяжелого рабочего дня. Дизайн Wildfulness 2 привлекает своим минимализмом, мастерски нарисованными пейзажами, изящной анимацией и общим правильным подходом к созданию подобного рода приложений.

Трехмерные звуки для каждого из 10 пейзажей записаны качественно и по-настоящему погружают вас в атмосферу дождливого леса, прибоя на берегу океана и так далее. Таймер сна и тренажер дыхания – приятные дополнения к и без того отличному приложению для релаксации. Wildfulness 2 можно скачать бесплатно по ссылке ниже, за 229 рублей можно разблокировать все пейзажи в приложении (в базовой версии доступен один).

Скачать бесплатно на iPhone или iPad медитативное приложение Wildfulness 2:

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