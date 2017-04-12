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HOMTOM HT37, HT20, HT17, HT16 PRO: мегаскидки на мегасмартфоны

12 апреля, 2017

Качественные и мощные смартфоны еще никогда не были так доступны – встречайте акцию от интернет-магазина GearBest.com с грандиозными скидками на линейку смартфонов от HOMTOM. Цены начинаются с 3400 рублей за модель HOMTOM HT37 с продвинутой двойной камерой, сканером отпечатков пальцев, парой динамиков и специальной световой индикацией на передней панели.

HOMTOM HT37 оснащен 5-дюймовым HD-экраном, шустрым 4-ядерным процессором, 2 гигабайтами оперативной памяти (16 «гигов» встроенной) и 8-мегапиксельной двойной камерой. На этом список достоинств модели HT37 не заканчивается. У смарфтона пара динамиков для обеспечения мощного звука – самое то, если вы не любите слушать музыку и смотреть фильмы в наушниках, либо предпочитаете делать это в компании. Специальная «фишка» смартфона – светодиоды в верхней и нижней части фронтальной панели, которые мигают и переливаются в такт музыке.

Мегасмартфон HOMTOM HT37 можно купить всего за 3400 рублей! Торопись, ведь количество смартфонов, участвующих в акции, ограничено – всего 200 штук. Жми сюда, чтобы не упустить шанс купить классный смартфон по смешной цене.

В акции на GearBest.com также участвуют еще три модели смартфонов HOMTOM.

HOMTOM HT20 PRO

HOMTOM HT20 PRO

Защищенный смартфон в стильном «внедорожном» корпусе, сертифицированный по строгому стандарту IP68, не боится пыли и воды. HOMTOM HT20 PRO может похвастаться поддержкой 4G сетей, 3ГБ RAM и 16-мегапиксельной камерой. Акционная цена – 6893 рубля.

HOMTOM HT17

HOMTOM HT17

Роскошный 4G-планшетофон с огромным 5,5-дюймовым экраном оснащен мощным аккумулятором, приличной камерой с 13-мегапиксельной матрицей и четырехъядерным процессором. Планшетофоны еще никогда не были так доступны – всего 4000 рублей, и HOMTOM HT17 с большим и ярким экраном, поддержкой LTE-сетей и сканером отпечатков – ваш.

HOMTOM HT16 PRO

HOMTOM HT16 PRO

Еще один бодрый смартфон – 5 дюймов, 2 ГБ ОЗУ, 4 ядра, 13 мегапикселей, 3G и стильный синий корпус. Цена – всего 4500 рублей.

Торопитесь, пока более расторопные покупатели не разобрали смартфоны HOMTOM по неадекватно низким ценам! GearBest.com доставляет товары в Росиию бесплатно. Жмем сюда, чтобы прикупить мегасмартфон по ультрацене.

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Фотографии статьи:
HOMTOM HT37, HT20, HT17, HT16 PRO: мегаскидки на мегасмартфоны HOMTOM HT37, HT20, HT17, HT16 PRO: мегаскидки на мегасмартфоны HOMTOM HT37, HT20, HT17, HT16 PRO: мегаскидки на мегасмартфоны HOMTOM HT37, HT20, HT17, HT16 PRO: мегаскидки на мегасмартфоны
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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