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iOS 11 может уничтожить ваши любимые старые приложения на iPhone

12 апреля, 2017
iOS 11 может уничтожить ваши любимые старые приложения на iPhone

После выхода iOS 11 это осенью вы можете распрощаться с вашими любимыми 32-битными приложениями – как на iPhone, так и на Android. О том, что Apple собирается отказаться от поддержки устаревших программ и заблокировать в App Store порядка 200 000 приложений, уже известно. Однако, на этот раз подтверждение поступило от известного мобильного разработчика Стивена Траутон-Смита, подтвердившего грядущую расчистку App Store осенью этого года.

Будущие процессоры Apple AX, как сообщает Траутон-Смит, попросту не будут поддерживать работу с 32-битными приложениями. Apple впервые перешел на 64-битные чипы с A7 в iPhone 5s, а в этом году, похоже, полностью собирается избавить App Store от 32-битных приложений. Для специалистов это решение вряд ли станет сюрпризом, поскольку «яблочная» компания в течение нескольких лет «уговаривала» разработчиков обновлять свои устаревшие приложения.

В конце 2014 года, к примеру, Apple начал предупреждать разработчиков, что после 1 июня 2015 года обновления для приложений должны в обязательном порядке поддерживать 64-битную архитектуру. В январе нынешнего года, с выходом бета-версии iOS 10.3, калифорнийская компания предупредила уже пользователей о том, что в будущих версиях iOS 32-битные приложения перестанут работать, поэтому разработчик должен обновить их, чтобы обеспечить совместимость с новыми версиями ОС для iPhone и iPad.

Отказ от поддержки 32-битных приложений в iOS давно был неминуем, и, похоже, iOS 11 вобьет последний гвоздь в крышку гроба старых приложений. Хотя большинство пользователей и не заметит окончательный переход на 64-разрядную архитектуру, масса владельцев iPhone и iPad, привыкших к старым-добрым приложениям, для которых давно не выходило обновлений, попросту не смогут их использовать, обновившись до iOS 11. Увы, но это та цена прогресса, которую приходится платить. Чтобы не расставаться с привычными приложениями, можно остаться на iOS 10 до конца дней.

В App Store порядка 187 000 32-битный приложений, по оценкам экспертов. В сентябре 2017 года, похоже, магазин приложений Apple лишиться заметной части своего контента, распрощавшись с десятками тысяч устаревших приложений, заброшенных разработчиками.

Кроме отказа от 32-битных приложений, в iOS 11 будет представлен кардинально обновленный голосовой помощник Siri, давно ожидаемый «Темный режим», продвинутые функции дополненной реальности (спасибо iPhone 8 c его 3D-камерами и инфракрасным датчиком), технология распознавания лица и поддержка многопользовательских звонков в FaceTime.

Об изменениях в iOS 11 официально мы узнаем через пару месяцев, на конференции WWDC 2017, которую Apple ежегодно проводит для разработчиков.

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Издатель: Procontent.ru , источник: BGR  
Упоминание компаний: Apple,
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