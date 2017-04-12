iOS 11 может уничтожить ваши любимые старые приложения на iPhone

После выхода iOS 11 это осенью вы можете распрощаться с вашими любимыми 32-битными приложениями – как на iPhone, так и на Android. О том, что Apple собирается отказаться от поддержки устаревших программ и заблокировать в App Store порядка 200 000 приложений, уже известно. Однако, на этот раз подтверждение поступило от известного мобильного разработчика Стивена Траутон-Смита, подтвердившего грядущую расчистку App Store осенью этого года.

Будущие процессоры Apple AX, как сообщает Траутон-Смит, попросту не будут поддерживать работу с 32-битными приложениями. Apple впервые перешел на 64-битные чипы с A7 в iPhone 5s, а в этом году, похоже, полностью собирается избавить App Store от 32-битных приложений. Для специалистов это решение вряд ли станет сюрпризом, поскольку «яблочная» компания в течение нескольких лет «уговаривала» разработчиков обновлять свои устаревшие приложения.

В конце 2014 года, к примеру, Apple начал предупреждать разработчиков, что после 1 июня 2015 года обновления для приложений должны в обязательном порядке поддерживать 64-битную архитектуру. В январе нынешнего года, с выходом бета-версии iOS 10.3, калифорнийская компания предупредила уже пользователей о том, что в будущих версиях iOS 32-битные приложения перестанут работать, поэтому разработчик должен обновить их, чтобы обеспечить совместимость с новыми версиями ОС для iPhone и iPad.

Отказ от поддержки 32-битных приложений в iOS давно был неминуем, и, похоже, iOS 11 вобьет последний гвоздь в крышку гроба старых приложений. Хотя большинство пользователей и не заметит окончательный переход на 64-разрядную архитектуру, масса владельцев iPhone и iPad, привыкших к старым-добрым приложениям, для которых давно не выходило обновлений, попросту не смогут их использовать, обновившись до iOS 11. Увы, но это та цена прогресса, которую приходится платить. Чтобы не расставаться с привычными приложениями, можно остаться на iOS 10 до конца дней.

В App Store порядка 187 000 32-битный приложений, по оценкам экспертов. В сентябре 2017 года, похоже, магазин приложений Apple лишиться заметной части своего контента, распрощавшись с десятками тысяч устаревших приложений, заброшенных разработчиками.

Кроме отказа от 32-битных приложений, в iOS 11 будет представлен кардинально обновленный голосовой помощник Siri, давно ожидаемый «Темный режим», продвинутые функции дополненной реальности (спасибо iPhone 8 c его 3D-камерами и инфракрасным датчиком), технология распознавания лица и поддержка многопользовательских звонков в FaceTime.

Об изменениях в iOS 11 официально мы узнаем через пару месяцев, на конференции WWDC 2017, которую Apple ежегодно проводит для разработчиков.

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