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Более 400 000 рублей на встроенные покупки в iOS-игре потратил британский мальчик

12 апреля, 2017
Более 400 000 рублей на встроенные покупки в iOS-игре потратил британский мальчик

11-летний мальчик потратил почти 6000 фунтов стерлингов за пару уик-эндов, играя на iPad с привязанной к iTunes банковской картой. Рой Добсон, из Лэнкшира, привязал свою кредитную карту к аккаунту, а его сын по имени Эльфи потратил по 99 фунтов на более чем 50 встроенных покупок. Рой хочет предупредить других родителей, что в играх для iOS дети могут потратить совершенно фантастические деньги на встроенные покупки. Apple согласился возместить деньги семье.

Первый раз мальчик потратил 700 фунтов меньше, чем за пять минут. Затем встроенные покупки унесли еще 1100 фунтов в течение получаса, а потом сумму все увеличивалась и увеличивалась. Все покупки совершались в одной и той же игре на iPad.

Эльфи позволяют играть в планшет только по выходным. Ранее, как заявляют его родители, сын тратил на игры для iOS небольшие суммы от 99 пенсов до 1,49 фунтов стерлингов, однако всегда спрашивал разрешение. Потом Эльфи увидел встроенную покупку за 99 фунтов, и ему стало любопытно, что же можно получить за такую сумму.

Мальчик поясняет, что игра была так хорошо, что он и не заметил, как потратил почти 6 000 фунтов стерлингов. Он считал, что нажал на «купить» всего несколько раз. Не секрет, что к разработке игры уже давно привлекаются профессиональные психологи, которые с помощью своих знаний помогают разработчикам рассчитать наилучший сценарий вовлечения игроков и подвода их к совершению встроенных покупок. Особенно часто эти схемы срабатывают с детьми.

Встроенные покупки в «бесплатных» играх, т.н. модель freemium, генерируют львиную долю выручки в App Store и Google Play. Игроки тратят на «микротранзакции», покупая игровые предметы, валюту, «ускорения», «удвоения» и прочие виртуальные вещи больше, чем если бы игра изначально была платной с полностью доступным после покупки контентом.

Apple никак не прокомментировал именно этот случай внушительных трат на сумму свыше 400 000 рублей в одной-единственной игре для iPad. Однако напомнил, что родительский контроль и функция «Спроси, если хочешь купить» - хороший способ оградить детей от совершения встроенных покупок на iPhone или iPad без разрешения.

В какую именно игру играл на iPad Эльфи – неизвестно.

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Издатель: Procontent.ru , источник: BBC  
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