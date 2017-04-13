Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Приложение Google для доставки еды, оплаты счетов и заказа услуг

13 апреля, 2017

Новое приложение на Android от Google под названием Aero позволяет своим пользователям заказывать доставку продуктов или готовой еды, а также заказывать различные сервисы прямо со смартфона. Кроме того, пользователи приложения могут искать локальные рестораны и различных мастеров: водопроводчиков, электриков, маляров и т.д. Прямо из Aero можно заказать выезд специалиста на дом.

Приложение Aero пока работает только в Индии, а его география ограничена двумя крупными городами этой страны – Бангалором и Мумбаи. Также приложение доступно только на Android. Похоже, что Google тестирует новый сервис перед его запуском в других странах, если он вообще случится.

Areo выходит на рынок, где уже работают другие похожие приложения, созданные для поиска различных повседневных услуг, такие как Seamless, GrubHub, UberEats, Delivery Club, Postmates и так далее. Все они предлагают заказ и доставку из местных ресторанов и магазинов.

Приложение Aero от Google для доставки еды, оплаты счетов и заказа услуг

Google не первый раз взялся за доставку еды – в 2015 году компания добавила опцию заказа через приложения доставки в результаты поиска ближайших ресторанов. Пока неясно, будет ли доступно приложение Aero на Android в других странах, в частности, в России. Также нет информации о выпуске версии на iOS.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30829.html

Фотографии статьи:
Приложение Google для доставки еды, оплаты счетов и заказа услуг Приложение Google для доставки еды, оплаты счетов и заказа услуг
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
Упоминание компаний: Google,
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения? Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения?
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене
Viber и рекламные рассылки Viber и рекламные рассылки
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN
Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN
Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов
Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных
Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям