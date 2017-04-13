Приложение Google для доставки еды, оплаты счетов и заказа услуг

Новое приложение на Android от Google под названием Aero позволяет своим пользователям заказывать доставку продуктов или готовой еды, а также заказывать различные сервисы прямо со смартфона. Кроме того, пользователи приложения могут искать локальные рестораны и различных мастеров: водопроводчиков, электриков, маляров и т.д. Прямо из Aero можно заказать выезд специалиста на дом.

Приложение Aero пока работает только в Индии, а его география ограничена двумя крупными городами этой страны – Бангалором и Мумбаи. Также приложение доступно только на Android. Похоже, что Google тестирует новый сервис перед его запуском в других странах, если он вообще случится.

Areo выходит на рынок, где уже работают другие похожие приложения, созданные для поиска различных повседневных услуг, такие как Seamless, GrubHub, UberEats, Delivery Club, Postmates и так далее. Все они предлагают заказ и доставку из местных ресторанов и магазинов.

Google не первый раз взялся за доставку еды – в 2015 году компания добавила опцию заказа через приложения доставки в результаты поиска ближайших ресторанов. Пока неясно, будет ли доступно приложение Aero на Android в других странах, в частности, в России. Также нет информации о выпуске версии на iOS.

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