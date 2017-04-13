Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone: необычный способ познакомиться

Новое дейтинг-приложение переносит популярную подростковую игру в «бутылочку» на смартфоны. Приложение знакомств Spin the Bottle поможет познакомиться одиноким людям, оказавшимся неподалеку друг от друга, с помощью 30-секундных видеочатов с выбранными «бутылочкой» собеседниками. Только затем, после обоюдного согласия, можно продолжить общение.

Приложение для знакомств со слоганом «встречайтесь с людми, а не профилями», может стать очень популярным благодаря своему необычному подходу. Свайпните по экрану, чтобы запустить вращение «бутылочки», и когда она остановится, в приложении Spin the Bottle откроется видеочат на 30 секунд для скоростного знакомства.

Пары в приложении подбираются по расстоянию, так что вы можете быть уверены, что ваш собеседник/собеседница находится рядом, если дело дойдет до последующего свидания, но уже в «реальной жизни». Если оба участника после чата награждают друг друга поцелуем, то приложение считает их парой и позволяет общаться дальше.

Профили, чат и видеочаты доступны только после того, как собеседники обменяются поцелуями, так что стоит постараться, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

Впрочем, неловких ситуаций не поможет избежать и этот нетривиальный подход к знакомствам с приложением Spin the Bottle. После 30-секундного чата, окончившегося неудачно, рано или поздно вы можете столкнуться с этим же человеком еще раз.

Однако, в приложении есть бонусная возможность убирать людей с поля для игры в «бутылочку», и вы больше никогда их не увидите, а также опция продлить еще на 30 секунд «первое знакомство». Также вы можете самостоятельно выбрать, куда должна указать бутылочка, ликвидируя элемент случайности. Да-да, конечно же эти опции доступны только за местные монетки, которые, в свою очередь, можно купить через встроенные покупки за уже вполне реальные рубли. Такая модель монетизации.

Разработчик приложения знакомств Spin the Bottle уверяет, что его дейтинг использует специальный алгоритм распознавания лиц, работающий безошибочно – если в кадре нет лица пользователя, то чат попросту не запуститься. Полезная технология, гарантирующая отсутствие шок-контента и скабрезностей в кадре.

Приложение для знакомств Spin the Bottle можно скачать на iPhone или iPad бесплатно по ссылке ниже. Версия для Android пока отсутствует.

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