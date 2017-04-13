Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone: необычный способ познакомиться

13 апреля, 2017

Новое дейтинг-приложение переносит популярную подростковую игру в «бутылочку» на смартфоны. Приложение знакомств Spin the Bottle поможет познакомиться одиноким людям, оказавшимся неподалеку друг от друга, с помощью 30-секундных видеочатов с выбранными «бутылочкой» собеседниками. Только затем, после обоюдного согласия, можно продолжить общение.

Приложение для знакомств со слоганом «встречайтесь с людми, а не профилями», может стать очень популярным благодаря своему необычному подходу. Свайпните по экрану, чтобы запустить вращение «бутылочки», и когда она остановится, в приложении Spin the Bottle откроется видеочат на 30 секунд для скоростного знакомства.

Пары в приложении подбираются по расстоянию, так что вы можете быть уверены, что ваш собеседник/собеседница находится рядом, если дело дойдет до последующего свидания, но уже в «реальной жизни». Если оба участника после чата награждают друг друга поцелуем, то приложение считает их парой и позволяет общаться дальше.

Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone

Профили, чат и видеочаты доступны только после того, как собеседники обменяются поцелуями, так что стоит постараться, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

Впрочем, неловких ситуаций не поможет избежать и этот нетривиальный подход к знакомствам с приложением Spin the Bottle. После 30-секундного чата, окончившегося неудачно, рано или поздно вы можете столкнуться с этим же человеком еще раз.

Однако, в приложении есть бонусная возможность убирать людей с поля для игры в «бутылочку», и вы больше никогда их не увидите, а также опция продлить еще на 30 секунд «первое знакомство». Также вы можете самостоятельно выбрать, куда должна указать бутылочка, ликвидируя элемент случайности. Да-да, конечно же эти опции доступны только за местные монетки, которые, в свою очередь, можно купить через встроенные покупки за уже вполне реальные рубли. Такая модель монетизации.

iOS-приложение знакомств Spin the Bottle

Разработчик приложения знакомств Spin the Bottle уверяет, что его дейтинг использует специальный алгоритм распознавания лиц, работающий безошибочно – если в кадре нет лица пользователя, то чат попросту не запуститься. Полезная технология, гарантирующая отсутствие шок-контента и скабрезностей в кадре.

Приложение для знакомств Spin the Bottle можно скачать на iPhone или iPad бесплатно по ссылке ниже. Версия для Android пока отсутствует.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30830.html

Фотографии статьи:
Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone: необычный способ познакомиться Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone: необычный способ познакомиться Приложение для знакомств «Бутылочка» на iPhone: необычный способ познакомиться
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения? Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения?
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене
Viber и рекламные рассылки Viber и рекламные рассылки
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN
Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN
Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов
Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных
Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям