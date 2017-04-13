Pasted: приложение на iPhone для создания оригинальных коллажей из фото

Идея приложения Pasted принадлежит Джеймсу Мерсеру, лидеру рок-группы The Shins. Инструмент для изготовления на iPhone необычных фотоколлажей выпущен разработчиком Spruced. Вместо привычного размещения снимков в коллаже «сеткой», Pasted вырезает картинки самых разных интересных форм и позволяет кастомизировать готовые постеры, а затем опубликовать их в социальных сетях и различных сервисах.

Чтобы сделать стильный фотоколлаж в приложении Pasted на iOS, просто выберите одну или несколько фотографий из библиотеке, и они автоматически будут обрезаны необычным образом, а затем размещены в коллаже. Вы можете перемещать и вращать элементы коллажа, изменять каждый снимок и добавлять новые, либо убирать некоторые изображения. Наконец, удовлетворившись результатом, можно подобрать к коллажу фон, фильтр и стикеры.

Стикеры в приложении собраны в тематические наборы, такие как «Алфавит» или «В стиле 90-х». Некоторые наборы стикеров в Pasted доступны бесплатно, другие придется покупать через встроенные покупки.

Когда вы закончили создавать коллаж, прямо из приложения можно его сохранить в библиотеку на смартфоне, либо поделиться в Twitter, Facebook или Instagram.

Скачать бесплатно приложение Pasted на iPhone для изготовления оригинальных коллажей из фотографий можно по ссылке ниже.

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