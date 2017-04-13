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Pasted: приложение на iPhone для создания оригинальных коллажей из фото

13 апреля, 2017

Идея приложения Pasted принадлежит Джеймсу Мерсеру, лидеру рок-группы The Shins. Инструмент для изготовления на iPhone необычных фотоколлажей выпущен разработчиком Spruced. Вместо привычного размещения снимков в коллаже «сеткой», Pasted вырезает картинки самых разных интересных форм и позволяет кастомизировать готовые постеры, а затем опубликовать их в социальных сетях и различных сервисах.

Чтобы сделать стильный фотоколлаж в приложении Pasted на iOS, просто выберите одну или несколько фотографий из библиотеке, и они автоматически будут обрезаны необычным образом, а затем размещены в коллаже. Вы можете перемещать и вращать элементы коллажа, изменять каждый снимок и добавлять новые, либо убирать некоторые изображения. Наконец, удовлетворившись результатом, можно подобрать к коллажу фон, фильтр и стикеры.

Стикеры в приложении собраны в тематические наборы, такие как «Алфавит» или «В стиле 90-х». Некоторые наборы стикеров в Pasted доступны бесплатно, другие придется покупать через встроенные покупки.

Стильные коллажи из фото на iPhone

Когда вы закончили создавать коллаж, прямо из приложения можно его сохранить в библиотеку на смартфоне, либо поделиться в Twitter, Facebook или Instagram.

Приложение Pasted на iOS для создания оригинальных фото коллажей

Скачать бесплатно приложение Pasted на iPhone для изготовления оригинальных коллажей из фотографий можно по ссылке ниже.

Скачать бесплатно приложение Pasted на iPhone

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30831.html

Фотографии статьи:
Pasted: приложение на iPhone для создания оригинальных коллажей из фото Pasted: приложение на iPhone для создания оригинальных коллажей из фото Pasted: приложение на iPhone для создания оригинальных коллажей из фото
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Издатель: Procontent.ru , источник: Ad Week  
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