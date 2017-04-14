Приложение Elk на iPhone: обзор удобного конвертера валют без ручного ввода

В App Store дефицита конвертеров валют не наблюдается. Скорее, наоборот – выбрать удобное приложение задача не из легких, ведь множество разработчиков стремится заработать на таком распространенном сервисе. Простота и быстрота новенького конвертера валют Elk на iPhone выделяет его из общего ряда похожих сервисов. Даже иконка с лосем вместо скучного знака доллара указывает на нетрадиционный подход к дизайну конвертера. В обзоре приложения ниже – обо всех достоинствах и недостатках Elk.

Сюрприз ждет сразу же после запуска приложения – вместо того, чтобы вручную вводить нужную сумму, Elk предлагает список из 10 значений с определенным шагом в единицу, десяток, сотню, тысячу и так далее, в исходной валюте, а справа уже сделан пересчет на валюту, которая вас интересует.

Чтобы увеличить суммы в списке в десять раз, просто сделайте свайп влево. Еще свайп – и еще одно увеличение сумм на порядок. Смахивать экран можно до тех пор, пока не дойдете до безумной суммы в 100 млрд. Начинаем «свайпать» вправо, чтобы уменьшить гигантские величина – каждый свайп уменьшает суммы в десять раз. Т.е. работает схема очень просто – смахиваем влево, умножаем на 10, вправо – делим на 10.

Необычный способ ввода суммы, но на удивление удобный, позволяющий быстро оценить курсы различных валют.

Если нужно подсчитать какую-то точную сумму, то нужно нажать на ближайшее к искомому по значению число (сделать длинный тап в iPhone 6s или более новом iPhone 7 для 3D Touch), чтобы вывести на экран еще один список инкрементальных значений и соответствующие суммы во второй валюте.

Хотя совсем точную сумму ввести вручную или выбрать не получится – допустим, вместо 4,23 доллара придется довольствоваться 4,20 – такой конвертации валют вполне хватает, чтобы оценить цену в незнакомой валюте «на ходу». Основное удобство заключается в том, что вводить значения с помощью цифровой клавиатуры попросту не нужно – все делается быстрыми тапами по экрану и свайпами для 10-кратного увеличения сумм. Поэтому разработчик окрестил свое приложение «самым быстрым способом конвертировать валюту в путешествиях».

Курсы валют приложение Elk получается с CurrencyLayer, данные обновляются каждый час. Разработчик считает, что этого достаточно для туристов и других «бытовых» применений калькулятора валют. Именно поэтому в приложении вы не найдете курсов «биткоина», как валюты виртуальной и на ценниках в магазинах не встречающейся.

Приложение автоматически выбирают пару валют, принимая во внимание ваше местоположение и настройки iPhone. К примеру, если у вас установлена русскоязычная версия iOS, а находитесь вы в Испании, то будет выбрана пара евро-рубли. Оказавшись в США, Elk автоматически перейдет на пересчет долларов в рубли, и наоборот. Еще одна очевидно удобная «фишка» этого конвертера валют на iOS.

Приложение Elk можно скачать на iPhone бесплатно, без каких-либо ограничений оно проработает 2 недели. Затем за разблокировку полной версии придется заплатить 4 доллара. Есть версия для смарт-часов Apple Watch.

Учитывая, что в калькуляторе валют Elk суммы вручную вводить не надо, это приложение отлично подходит для использования именно на смарт-часах. Тапайте, свайпайте и вращайте «цифровую корону», чтобы пересчитывать валют прямо на запястье. Вводить вручную суммы на смарт-часах однозначно сложнее и дольше.

Сам разработчик приложения поясняет, что Elk создан как удобный конвертер валют для путешественников и туристов, особенно тех, кто использует смарт-часы Apple Watch.

Скачать бесплатно на iPhone конвертер валют Elk:

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