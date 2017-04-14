OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android

Сервисов знакомств, доступных в виде приложения для смартфонов, существует великое множество. Некоторые известны еще по эпохе веба, такие как «Мамба», другие, вроде заморского Tinder, заработали уже после возникновения и распространения смартфонов. На Android в Google Play сейчас можно отыскать сотни приложений для знакомств. Правда, львиная их доля копирует друг друга и не предлагает ничего оригинального. Приложение OnlineHappy от российского разработчика CleverDeveloper, использует оригинальный подход к знакомствам, отличаясь от большинства аналогичных дейтинг-сервисов.

Если вы хотя бы раз пользовались приложениями для знакомств, то наверняка сталкивались с искусственными ограничениями, введенными разработчиками. То сообщения вы больше не можете отсылать (превышен ежедневный лимит), то у контакта слишком много неотвеченных посланий, а то и вовсе вы не можете посмотреть анкету, потому что у вас нет VIP-статуса. Конечно же, все ограничения можно с легкостью снять через встроенные покупки, потратив достаточно существенную сумму на VIP-статус, премиум-членство и так далее. Как правило, в приложениях для знакомств используется подписная модель. Т.е. подписка будет обновляться, а с вашей карточки будут сниматься деньги даже в том случае, если вы уже и забыли про приложение.

Навязанные платные услуги и ограничения для «бесплатных» пользователей – настоящий бич мобильных сервисов знакомств, но не единственный. Чтобы создать видимость выбора и выманить у пользователей деньги на платные услуги, в приложения для знакомств часто используются фейковые профили – т.е. профиль есть, фотографии есть, а реального человека нет. Разумеется, общаться с такими фейками просто бессмысленно. Не стоит забывать и об активности брачных агентов, оккупировавших популярные сервисы знакомств.

Наконец, девушки наверняка знают, что в сервисах знакомств полно женатых мужчин, ищущих развлечения на ночь или любовницу для необязательного общения. Отделить «зерна от плевел» до более-менее тесного общения бывает очень сложно, а потом время уже потрачено, и его не вернуть.

Приложение для знакомств OnlineHappy лишено указанных выше недостатков. Во-первых, оно полностью бесплатное – в нем отсутствуют премиум-функции как класс. Во-вторых, в OnlineHappy есть тщательная модерация. И в-третьих, в приложении есть «защита от женатых» - не только советы, как разоблачать подобных «плейбоев», но и возможность пожаловаться владельцам сервиса на уличенного во лжи пользователя. Достоинства OnlineHappy, впрочем, на этом не заканчиваются. Подробней расскажем о приложении в обзоре.

Психологический тест на совместимость

Говорят, что «браки совершаются на небесах». Романтично и мило, но лучше полагаться на современную науку, а именно – психологию. Разработчики решили обратиться к валидизированной методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой, профессионального психолога, специализирующегося на семейных отношениях.

Методика, опираясь на научный подход, позволяет подобрать «идеальную» пару, учитывая ваши представления об основных ценностях семейной жизни, желаемом распределении ролей и ключевых ожиданиях и притязаниях. Конечно, для приложения знакомств подход может показаться излишне серьезным, но даже в случае непродолжительных отношений лучше на этапе просмотра анкет отсеять людей с низкой социально-психологической совместимостью, чтобы не тратить время.

В приложении OnlineHappy методика реализована с помощью теста, который предлагают пройти новым пользователям после регистрации. Этот шаг можно пропустить, и вернуться к нему позднее. Несколько десятков вопросов, не более 5 минут времени – и вы сможете подбирать анкеты не только на основании традиционных параметров, вроде возраста и аватара, а вооружившись результатами психологического теста. При подборе анкет можно включить в опциях «учитывать» результаты, чтобы приложение подобрало для вас девушек или парней с высокой социально-психологической совместимостью.

Тест на совместимость и его учет в OnlineHappy – однозначный плюс приложения, выгодно отличающий его от других похожих сервисов.

Отсев брачных агентов, женатых и неадекватных личностей

В OnlineHappy, в отличие от других сервисов знакомств, с нечестными пользователями поступают строго. В любом профиле есть возможность пожаловаться на неадекватного человека, указав причину – «женатый/замужем», «брачный агент» или «извращенец». Такая анкета помечается восклицательным знаком. Зарегистрироваться заново тем же IP и данными будет уже нельзя, так что отсев различных неадекватных личностей в OnlineHappy реализован надежно.

В приложении также есть раздел советов от профессионального психолога, помогающий на стадии онлайн общения разоблачить женатого мужчину. Как правило, о своем семейном положении «стесняются» говорить именно мужчины. Советы психолога помогут «раскусить» такого ходока, и сообщить о нем модераторам. Разработчики – за здоровые семейные отношения, что похвально.

Анкета и поиск

В приложении для знакомств OnlineHappy вам будет предложено заполнить традиционную, хотя и подробную анкету – пол, возраст, раса, местоположение, сексуальные предпочтения, цель знакомства, вес, доход и так далее. Похожие поля в анкете указываются практически в любом сервисе знакомств.

В анкете также нашлось место и необычным полям, призванным, похоже, отсеять женатых – время звонков (до или после 19 часов), возможность поделиться домашним номером телефона, когда предпочитаете ходить на свидания – по будням или в выходные, и так далее. Еще один признак заботы разработчиков приложения OnlineHappy о прозрачности и честности отношений.

Отметим, что в настройках можно выбрать такие полезные опции, как «Минимальный и максимальный возраст людей, которые могут смотреть анкету», «Анкета невидима для людей с другими целями знакомств», «Показывать анкету людям только моей национальности». На первый взгляд – мелочь, но очень удобная. Люди, которые не подходят вам по ключевым параметрам, попросту вас не смогут увидеть, и вы не потратите на них время.

Поиск анкет реализован с учетом массы параметров, включая учет результатов тестирования, о котором мы говорили в самом начале.

Вердикт

Приложение OnlineHappy на Android – бесплатный и продуманный сервис знакомств, которые не только предлагает научный подход к подбору пар, но и функции, позволяющие надежно отсеять неадекватных личностей и женатых. Хоть интерфейс приложения и простоват, его функционал – на высоте. Рекомендуем приложение OnlineHappy всем, кто желает получить действительно качественный и по-настоящему бесплатный сервис знакомств в своем смартфоне.

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