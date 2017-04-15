Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма

Обзор медитативной казуальной игры на iPhone, в основу механики которой положены геометрические фигуры и цвета. Если вам хочется расслабиться после длинного тяжелого дня, то можно запустить приложение для релаксации Wildfulness 2, либо погрузиться в разгадывание головоломки вроде Polycolor. Именно об этой игре для iOS пойдет речь в нашем обзоре. В активе у Polycolor изящная графика, полное отсутствие рекламы и встроенных покупок, а также расслабляющий геймплей.

Головоломки отлично подходят для iPhone и людей, которые предпочитают отвлекаться от рутины казуальными игрушками, которые задействуют логическое мышление. Пазлы популярны на всех платформах, но на смартфонах смотрятся наиболее органично. Головоломки помогут отвлечься, одновременно не забывая про тренировку мозгов.

Polycolor на iOS отличается супер-минималистичным дизайном, который придется по вкусу практически всем. Графика – полностью плоская, двухмерная, со множеством прямых линий. В головоломке используется темно-серый фон, на котором ярко выделяются желтый, голубой и розовый, разделенный тонкими белыми линиями, чтобы было удобнее заполнять фигуры цветами. Анимация в игре также минимальная – в основном она используется для перехода на следующей уровень, но к ней нет никаких претензий – все плавно и четко.

Музыка в игре Polycolor для iPhone обволакивающая и успокаивающая, этакий нестареющий эмбиент, который подчеркивают необычные звуковые эффекты – неплохая находка разработчика. Хотя головоломка не поражает буйством красок и визуальными эффектами, создатель Plycolor хорошо потрудился над графическим и аудио дизайнами, дополняющими друг друга.

Как и множество других головоломок на iPhone и Android, Polycolor разбита на уровни – по четыре главы с 18 пазлами в каждой, т.е. в общей сложности 72 головоломки. Хотя игрушка и относится к категории «расслабляющих», проходить уровни придется в хронологическом порядке. Так что перепрыгнуть через неподдающийся уровень не получится – придется его пройти, чтобы получить доступ к следующему. Хорошая проверка состояния вашей нервной системы. К счастью, в Polycolor обошлось без каких-либо временных лимитов и таймеров, поэтому на уровень можно потратить времени столько, сколько захотите.

Цель этой головоломки на iPhone достаточно простая – на каждом уровне игрока ждет сложная геометрическая фигура, состоящая из фигур попроще. Фигуру необходимо заполнить цветами. Единственное условие – не использовать один и тот же цвет в соседних «ячейках». Наконец, залить яркими цветами объект нужно за определенное количество шагов. Звучит просто, но Polycolor не зря относится к головоломкам, а не к развивающим приложениям для детей.

В Polycolor для iPhone очень простое управление. На первых уровнях, пока идет обучение и посвящение в механику игры, три цвета демонстрируются в нижней части экрана, а игрок может выбрать цвет, тапнув на соответствующий. После завершение вводной части, головоломка перестает показывать цвета внизу, вместо этого вы просто тапаете по форме для заливки, а цвета меняются циклически – сначала розовый, затем голубой, а третьим идет желтый.

Если забудете, какой цвет сейчас выбран, то посмотрите в верхнюю часть экрана – там увидите тонкую линию, подсказывающую текущий цвет. Тапнув по этой полосе, можно попасть в игровое меню с опциями вернуться на главный экран, отключить звук/музыку или заново запустить уровень.

Заполнили все ячейки цветами, а игра не рапортует радостно о завершении уровня? Значит, где-то ошибка, и две расположенные рядом фигуры залиты одним и тем же цветом. Посмотрите внимательней на объект – наверняка вы что-то упустили.

Вердикт

Polycolor для iPhone – увлекательная медитативная головоломка с успокаивающей музыкой, изящной минималистской графикой и довольно интересными пазлами. Дополните этот «портрет» отсутствием рекламы и встроенных покупок, и на выходе вы получите годную казуальную головоломку, идеально подходящую для погружения в альтернативный мир логики, геометрических фигур и цветов.

Посетовать можно разве что на механизм выбора цвета – лучше бы разработчик оставил три кнопки, доступные на обучающих уровнях. Впрочем, это можно считать своеобразным тренажером памяти и внимательности – кроме заполнения объекта цвета, стоит помнить еще и о том, какой цвет выбран и какой будет следующим по тапу. Однако, помогает тонкая цветная линия в верхней част экрана, а отсутствие таймеров делает Polycolor вполне медитативной головоломкой. А вот время загрузки уровней могло бы быть и поменьше – надеемся, что разработчик оптимизирует игру.

В остальном Polycolor – неплохая головоломка в стиле дзен, доступная экслюзивно на iPhone. 72 уровня и минималистский дизайн с успокаивающей музыкой обойдется вам в скромные 75 рублей (зато никакой рекламы и навязчивых встроенных покупок).

Скачать на iPhone медитативную головоломку Polycolor:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30834.html