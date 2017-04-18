Облегченная веб-версия мобильного Twitter для развивающихся стран

Twitter представил новую мобильную версию своего сервиса, оптимизированную с точки зрения потребления мобильного трафика, стремясь завоевать пользователей из развивающихся стран. Twitter Lite – так называется оптимизированный мобильный Twitter, доступный, в отличие от приложений Facebook Lite, в браузере смартфона или планшета по адресу mobile.twitter.com.

Twitter Lite – базовая оптимизированная версия платформы микроблогов, которая быстро загружается и работает даже на медленном мобильном интернет-соединении. К примеру, EDGE (2,5G). Сотни миллионов пользователей заходят в Twitter через мобильное приложение, и веб-версия Twitter Lite, доступная через браузер, поможет еще больше расширить аудиторию за счет развивающихся стран. Кроме того, такой «облегченный» Twitter можно использовать в роуминге, где мобильный трафик традиционно дорогой.

Веб-версия Twitter Lite для браузеров не так функциональна, как нативное приложение, однако ее возможностей достаточно, чтобы полноценно пользоваться микроблогами. «Облегченная мобильная веб-версия Twitter работате на подавляющем большинстве смартфонов и планшетов без доступа к Google Play и App Store. Twitter Lite доступен без указания электронной почты или ввода данных банковской карты», - поясняет компания.

Веб-приложение Twitter Lite «весит» всего 1 мегабайт, так что во встроенной памяти недорогих смартфонов и планшетов оно практически не займет места, в отличие от полноценного приложения. На Android мобильный Twitter «лайт» предлагает также функционирующие уведомления, доступ в оффлайн-режиме и возможность создания приложения для домашнего экрана.

У Twitter на развивающихся рынках дела идут не так хорошо, как у Facebook. Кроме 1,86 млрд пользователей ежемесячно, одно только обновленное приложение Facebook Lite набрало 200 млн пользователей за два года после выхода. Приложение стало самым быстрорастущим сервисом компании Цукерберга, и его аудитория не так уж и мала по сравнению с общей пользовательской базой Twitter, насчитывающей 319 млн.

Индия – одна из стран, где Twitter не смог завоевать популярности. В онлайн к июню 2017 года выйдут 450-465 млн индийцев, согласно результатам недавнего исследования, проведенного Ассоциацией мобильных платформ и интернета Индии. Те не менее, согласно статистике, менее 20% пользователей индийских социальных сетей имеют аккаунт в Twitter.

Для Twitter эта страна – одна из ключевых в рамках стратегии развития сервиса. Недавно компания заключила соглашение с Vodafone, одним из крупнейших индийских операторов по количеству абонентов, по продвижению Twitter среди 177 млн пользователей его сотовых сетей.

Twitter позиционирует мобильную веб-версию Twitter Lite как лучший способ оставаться в курсе происходящего «на ходу».

«Не важно, в какой стране мира вы находитесь, мы хотим, чтобы Twitter был лучшим источником новостей, спортивных событий, развлекательной информации, политических апдейтов и других тем, которые вас интересуют», - поясняет компания.

Почему же мобильная версия Twitter Lite для браузеров появилась только сейчас?

Сервис был разработан в прошлом году командой в Индии вместе с мессенджером для развивающихся стран, однако затем он был законсервирован. О потенциале Twitter Lite эксперты говорили еще в 2009 году, когда была анонсирована первая версия приложения Facebook Lite, поэтому выход лайт-версии Twitter серьезно запоздал.

Мобильные версии сервисов и сайтов, доступные прямо в браузере смартфона или планшета – хорошая и иногда единственная альтернатива созданию нативного приложения. Такое веб-приложение не занимает драгоценную память на мобильном устройстве, доступно прямо в браузере в один «тап», не требует загрузки, аккаунта в App Store или Google Play и просто лишних действий от пользователя. Кроме того, такая мобильная версия всегда «под рукой», и пользователю нет нужды вспоминать об установленном приложении. Билдеры мобильных сайтов, конструкторы лендингов с поддержкой мобильных браузеров и HTML5 и другие бесплатные сервисы позволяют создавать мобильные сайты и облегченные веб-приложения даже небольшим компаниям и стартапам.

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