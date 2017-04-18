Обзор игры Tavern Guardians на iPhone: бодрящий микс головоломки и динамичной РПГ

iOS-игра Tavern Guardians от разработчика Wombo Combo Games относится к коктейлю с жанров, оказавшемуся неожиданной популярным на смартфонах и планшетов, а именно смеси классической головоломки «три-в-ряд» с элементами RPG и даже хэк-н-слэшера. Если вам по душе такие игры на iPhone и Android, как Best Fiends, «Чертенок – три в ряд» или Adventure Xpress, то не вздумайте проходить мимо «хранителей таверны». Обзор iOS-игры Tavern Guardians ждет всех любителей мобильных головоломок ниже.

Для кого-то Tavern Guardians может оказаться откровением, учитывая необычный жанр, но для опытных iOS-игроков смесь РПГ и «три-в-ряд» далеко не новость. При должном умении разработчика, такой «коктейль» из жанров может оказаться очень увлекательным.

Графика и звук

Визуально игра Tavern Guardians смотрится отлично, очаровывая немного мультяшной графикой с проработанными деталями. Графика в игре полностью двухмерная, рисованная. Однако художники постарались на славу, уделяя массу внимания деталям – клетки игрового поля, враги, различные боссы и спрайты героя нарисованы подробно, тщательно и с любовью.

Каждый новый тип уровней, которые регулярно меняются в Tavern Guardian, выглядит уникально, отличаясь от всех остальных. Даже враги в этой игре на iOS соблюдают определенный стиль, который намекает на босса, ожидающего в самом конце серии уровней.

Цветовая палитра в Tavern Guardians варьируется от ярких и сочных тонов, до темных и насыщенных – в зависимости от того, что происходит на экране. Анимация персонажей и различных эффектов идет плавно, как по маслу. На iPhone 7 не заметно никаких лагов, подтормаживаний и глюков.

Визуальную «картинку» в Tavern Guardians дополняет бодрый и приятный слуху саундтрек, а звуковые эффекты органично работают в связке с графическими, подчеркивая ключевые события – например, успешные атаки. Для разработчика, дебютировавшего в App Store, качество игры – отличное достижение.

Геймплей

Хотя iOS-игра Tavern Guardians относится к классу «три-в-ряд» с элементами RPG и имеет набор уровней, выбирать последние после смерти в игре нельзя. Вместо этого, разработчик пошел по схеме классических «рогаликов» (roguelike) – начинать каждый раз придется с первого уровня, хотя враги и игровые ситуации каждый раз будут подбираться случайным образом. Кроме того, все полезные предметы, собранные героем, будут утеряны. За мотивацию игрока отвечает таблица рекордов, так что возвращаться к Tavern Guardians можно еще и за тем, чтобы постараться заработать максимум очков.

В Tavern Guardians четыре класса героев: Паладин, Стрелок, Маг и Берсеркер, однако на старте будет доступен только первый. Остальные три класса откроются только после расчистки первых четырех уровней. Хотя предметы и прогресс по уровням обнулятся каждый раз, добытые монеты можно сохранить, чтобы покупать на них улучшение характеристик героя – атаки, здоровья и защиты. Эти апгрейды не обнуляются даже в случае смерти, так что полностью начинать все с нуля не придется. Разумеется, стоимость апгрейдов растет каждый раз после улучшения характеристик, традиционно для РПГ и других подобных игр с персонажами.

Цель игрока в Tavern Guardians достаточно простая – совмещать игровые элементы по три и более в ряд, чтобы атаковать близлежащих врагов на игровом поле и пополнять здоровье, защиту и навыки, чтобы в конце победить босса и перейти на следующий уровень. Звучит незатейливо, однако Tavern Guardians оказалась одной из самых сложных игр на iOS в жанре «три-в-ряд» с элементами РПГ, которую можно найти в App Store. Даже чтобы пройти первые четыре уровня и открыть всех героев, придется потратить довольно много времени и разобраться с несложной, на первый взгляд, игровой механикой. Да и денег на улучшение характеристик вашего героя накопить придется.

Управление и игровая механика

Интерфейс, управление и концепция Tavern Guardians не слишком отдаляется от похожих игр для iPhone этого жанра. Пять различных игровых элементов на поле: мясо (восстанавливает жизнь), стрелы (призывает лучника, помогающего атаковать врагов), стены (восстанавливают защиту), зелья маны (восстановление энергии и манны для использования навыков) и монеты (собираем, чтоб потратиться на апгрейд характеристик героя или покупку полезных предметов). Чтобы совместить одинаковые элементы, находящиеся рядом, достаточно сделать свайп по экрану. Если рядом враг – то так можно его атаковать.

На врагах, включая боссов, пара иконок – сердце и круг. Число в круге показывает, через сколько ходов злодей сможет вас атаковать, а в сердце – запас жизни противника. Кроме того, враги могут перемещаться по игровому полю. Учитывая все это, необходимо нанести противнику максимум повреждения, планируя ходы заранее. Впрочем, не стоит забывать и о восполнении собственных запасов здоровья, маны и атакующего потенциала. Время от времени на игровом поле появляется сундук с «лутом», чем-то ценным. Чтобы заполучить его содержимое, необходимо «свалить» сундук в самый низ экрана.

У каждого героя в игрушке Tavern Guardians для iOS есть уникальные способности, которые можно использовать, нажав на большие кнопки внизу интерфейса. После использования «абилок» придется ждать некоторое количество ходов, пока они не перезарядятся. Процесс зарядки можно ускорить, собирая ману.

Также у героев есть пассивные способности, помогающие в битвах – буст здоровья у паладина, отбрасывание врагов у стрелка и так далее. Открыть всех героев и изучить их специальные способности (пассивные и активные) – еще один «крючок» iOS-игры Tavern Guardians, цепляющий игрока и повышающий реиграбельность, кроме таблицы рекордов.

Вердикт

Игра Tavern Guardians для iPhone и iPad – весьма неплохая вариация на тему «три-в-ряд» с элементами РПГ, гибридная головоломка-слэшер, идеально подходящая как для опытных игроков, так и для казуальных геймеров, ищущих качественную игру на iOS, чтобы убить время. Правила просты, графика роскошна, геймплей затягивает – в Tavern Guardians есть все компоненты годной игры для iPhone. Игрушка платная, но зато в ней как класс отсутствует реклама и встроенные покупки. Цена – 229 рублей.

Скачать игру Tavern Guardians на iPhone или iPad:

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