RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры

Android стал отличной платформой для фотографии. Качество камер лучших смартфонов этой операционной системы за последние пару лет невероятно улучшилось, как и приложений для обработки снимков. Начиная с версии 5.0 Lollipop в Android появилось секретное оружие для всех продвинутых фотографов – возможность снимать в профессиональном формате RAW. Что такое RAW, зачем и как использовать это формат фото, а также обзор приложений для работы с RAW – в нашей статье.

Что такое RAW

Чтобы разобраться с этим продвинутым форматов фотографий, стоит обратиться к основам цифровой съемки. Обычно смартфона, да и фотоаппараты, сохраняю снимки в формат JPEG (расширение .jpg или jpeg).

Программное обеспечение получает данные с матрицы камеры в смартфоне, обрабатывает их, устанавливая оптимальные (на «вкус» алгоритмов) экспозицию, контраст, резкость и так далее, а затем сжимает снимок и, наконец, сохраняет фотографию в файл JPEG. Такую фотку откроет абсолютно любой просмотрщик изображений на смартфоне или компьютере.

Съемка в RAW означает, что приложение просто сохраняет все данные с матрицы камеры в файл. На Android для хранения RAW используется расширение .DNG, формат RAW от Adobe, у других цифровых камер могут быть свои собственные проприетарные форматы RAW. Чтобы открыть такой файл, необходимо специальное программное обеспечение (приложение), совместимое с конкретным форматом RAW (например, упомянутый выше DNG).

Важно, что в случае с RAW приложение камеры никак не обрабатывает снимок и не сжимает его. Следовательно, фотограф получает в свое распоряжение «сырые» данные с матрицы камеры, которые может самостоятельно изменять тем или иным образом, что с JPEG уже невозможно. Также, снимки в RAW при прочих равных занимают заметно больше памяти, чем фотографии в JPEG.

Обработка фотографий RAW

Если открыть снимок в RAW, то он покажется по сравнению с JPEG несколько блеклым, нейтральным. Дело в том, что фото в JPEG уже прошло стадию программной обработки приложением – повышена яркость, резкость, а цвета сделаны более насыщенными. Таким снимком можно сразу же поделиться, либо распечатать, не прибегая к каким-то дополнительным манипуляциям. Фото в RAW не подвергалось обработки, это «сырые» данные с матрицы камеры, которые необходимо самостоятельно отредактировать.

Поскольку фото в RAW на Android (или любой другой платформе) требуют дополнительной обработки, то в галерее (приложении по умолчанию для просмотра фото на смартфоне) вы их не обнаружите. Также сразу же после съемки в RAW на Android не получится поделиться фотками во ВКонтакте, Instagram и любой другой социальной сети.

Чтобы не создавать пользователю лишних сложностей, приложения на Android для камеры с поддержкой RAW часто делают сразу два снимка одновременно – «сырой» RAW и уже обработанный привычный JPEG. В этом случае на устройство сохраняются два файла для каждого снимка – один в RAW, другой в практичном JPEG.

Зачем снимать в RAW на Android

Непохоже, что съемка в RAW очень удобна. Так зачем же снимать в RAW на смартфоне, какие преимущества у этого формата.

Главное преимущество RAW заключается в том, что информация о снимке в файлах хранится без сжатия. Обычная фотография, сделанная камерой смартфона на Android, может весть около 5 мегабайт, а такой же снимок в RAW – в районе 15 мегабайт. Вот сколько информации получает приложение с матрицы камеры, 2/3 при сохранении в JPEG попросту теряются. Съемка в RAW на Android, напротив, позволяет оставить в файле все данные, переданные матрицей камеры смартфона.

В результате снимки в RAW дают фотографу значительно больше возможностей во время обработки – можно «вытянуть» детали из тени, либо сделать видимыми части кадра с излишне высокой экспозицией без потери качества изображения. Такие манипуляции можно проводить как для креативных надобностей, так и для работы с фотографиями, сделанными в далеких от идеальных условий съемки. Кроме того, обработка RAW позволяет исправить ошибки, допущенные по неопытности.

Фото в RAW проще корректировать с технической точки зрения. К примеру, уже после съемки правильно выставить баланс белого, и не важно, сколько бы изменений вы не сделали, качество снимка не будет деградировать.

RAW требует заметно больше работы с фотографиями, однако это ценный инструмент, если вы серьезно относитесь к мобильной фотографии и желаете получить максимум от возможностей камеры смартфона.

Как снимать в RAW на Android

Для съемки в RAW, ваш смартфон (или планшет) должен поддерживать опциональную часть операционной системы Android под названием Camera2 API. Этот API должен реализовать производитель вашего смартфона/планшета и, к сожалению, его нельзя добавить с помощью приложения. Другими словами, если смартфон не поддерживает съемку в RAW, то вы такой возможности лишены (если только не решитесь на прошивку устройство с помощью стороннего ROM).

Camera2 впервые была представлена в Android 5.0 Lollipop. Большинство смартфонов среднего и высшего ценовых диапазонов на базе Android 5.0 и выше поддерживают Camera2 API и, следовательно, съемку в RAW. В бюджетных смартфонов, увы, такая возможность встречается заметно реже.

Кроме Camera2 API в Android, вам также потребуется приложение для камеры, которое умеет работать с этим API. Казалось бы, производитель смартфона, реализовав съемку в RAW, должен предусмотреть поддержку этого формата в приложении для камеры по умолчанию, однако на практике этого не происходит.

Даже официальное приложение Google Camera так и не обзавелось поддержкой RAW, хотя слухи об этом ходили довольно давно. Флагманские смартфоны, такие как LG G5 и Galaxy S7, поддерживают работу с фото в RAW прямо из коробки. Если это не ваш случай, то ниже вы найдете ряд приложений для камеры с поддержкой RAW, доступных в Google Play.

Обзор приложений для съемки и обработки фото в RAW на Android

Как уже упоминалось выше, для работы с фотографиями в RAW на Android необходимы специальные приложения. Если приложение камеры в вашем смартфоне не поддерживает этот формат, либо вы хотите попробовать более мощные альтернативы, в Google Play вас ждет масса вариантов. Обзор наиболее интересных приложений на Android с поддержкой RAW ниже.

Lightroom Mobile

Приложение Lightroom Mobile от известной компании Adobe – мобильная версия популярной программы для обработки фото на компьютере. Отличный вариант, если вы только начинаете работать с RAW на Android - Lightroom Mobile позволяет как снимать, так и обрабатывать фото в этом формате. Интерфейс и функционал камеры не блещет богатством, однако вполне подойдет как замена дефолтному приложению. Если вам нужно больше опций при съемке, то лучше посмотреть на другие программы. Зато приложение Lightroom Mobile выигрывает по возможностям обработки снимков после съемки.

В Lightroom Mobile есть не только базовые настройки, такие как яркость и контрастно, но и возможность работать с кривой тонов, либо использовать раздельное тонирование для создания эффектов на фото, которые привычно видеть на компьютере, но никак не на смартфоне. А если вы уже пользуетесь Lightroom на десктопе, то приложение на Андроид будет отлично с ним синхронизироваться.

Manual Camera

Наверное, самое симпатичное приложение камеры для Android и одно из самых функциональных. Аналоговые элементы интерфейса для выставления ISO, баланса белого, скорости затвора, фокусировки и экспозиции доступны прямо во время съемки. Есть встроенные эффекты, различные экранные сетки для компоновки кадра, а также поддержка съемки в двойном режиме RAW+JPEG. Отличный выбор для серьезного фотографа.

ProShot

Еще одно прекрасное приложение для камеры, даже более функциональное, чем Manual Camera. Однако, разобраться со всеми настройками получиться далеко не сразу. В этом приложении вас ждут полностью ручные настройки, поддержка брэкетинга (съемка нескольких фото подряд с разной экспозицией), полезная живая гистограмма и даже режим бесконечного затвора для создания выскохудожественных «световых картин». В приложении ProShot есть поддержка съемки RAW+Jpeg или только RAW.

AZ Camera

Приложение AZ Camera не слишком отличается по функционалу от Manual Camera и ProShot, зато оно бесплатное. В нем есть ручная настройка всех параметров, включая фокус, скорость затвора и ISO, возможность съемки RAW+Jpeg, либо только RAW. Дополнительны функции, такие как брэкетинг или живая гистограмма, можно разблокировать через встроенные покупки.

Snapseed

Приложение предназначено исключительно для обработки и редактирования снимков в RAW, гарантируя отличный результат. Этот мощный фото-редактор десктоп-класса работает с файлами DNG, в которые фото сохраняют упомянутые выше приложения. В Snapseed есть все необходимые инструменты для редактирования, включая возможность работы с небольшими участками фото. Есть также набор фильтров, которые можно применить буквально в пару тапов.

Съемка в RAW позволяет использовать возможности камер современных смартфонов на Android по максимуму. Разумеется, не обязательно делать в RAW каждый снимок – для публикации в соцсетях подойдут обычные jpg и привычное приложение камеры, установленное производителем. Однако в тех случаях, когда нужно получить лучшие фото, особенно если съемка ведется в непростых условиях, RAW и соответствующее приложение помогут получить максимум качества.

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