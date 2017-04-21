Новинки мобильных игр

Мобильные игры для смартфонов уже давно сравнялись по качеству с играми для компьютеров. Обзор новинок игр представлен в данной статье. Особенности смартфонов нового поколения позволяют запускать современные игры и легко использовать компьютерные игры периода 2006-2010 годов. Возможности смартфонов растут с каждым годом. Представляем вашему вниманию список новых игр, который поможет сориентироваться в “игровом мире”.

Новинки игр для Android 2017

Armello, выход которой состоится осенью 2017, представляет собой оригинальный проект, который успел с феерическим успехом оставить свой след в “памяти” компьютеров. Чтобы данный проект принёс ещё больше прибыли, разработчики переносят удачные проекты на мобильные платформы – для планшетов и смартфонов. Нечто подобное ожидает и Armello, который в 2017 году выйдет на ОС Андроид. Эта игра является отличным вариантом для мобильных баталий, поскольку представляет собой пошаговую стратегию.



Обычно игры подобного типа без сложностей реализуются на смартфонах и планшетах. Сюжет игры в общих словах: Armell - мир, населённый животными, которые вступают между собой в отношения на разных уровнях. Животные устраивают споры, встречи, ничем не отличаясь от обычных людей. Разные категории зверей – зайцы, медведи, волки - наделены разными правами и свободами. Игра похожа на настольную, только передвижение не связано с лимитом в физическом мире – в виртуальной вселенной сценарных вариантов множество. В игре представлен многопользовательский режим, максимальное число игроков - 4. Не все смартфоны “потянут” Armello, поэтому с ассортиментом пригодных для игры устройств можно ознакомиться на сайте Aport.ru.

Игрушку Shadow Legends с нетерпением ожидали зимой текущего года. Онлайн-шутеры пользуются большой популярностью, особенно, когда это шутер от первого лица. Игроки с удовольствием постреляют из бластеров, нашпиговывая неприятеля лазерными очередями, подорвут энергетические гранаты, надев для безопасности броню на основе силового поля.

Смесью детектива и экшена является игра Durango корейской Nexon – одна их самых мощных и масштабных мобильных игр. Подходящие девайсы для этой игры можно сравнить по цене на сайте http://www.aport.ru/. Действие происходит в недалёком будущем, когда наука позволит воскрешать исчезнувших динозавров. Получить удовольствие от разгадки можно будет уже через пару месяцев. Анонс запланирован на лето 2017.

Есть прямая зависимость от роста популярности самих смартфонов и игр: смартфоны есть почти у каждого, и мало кто не играет в игры на мобильных девайсах. Так что мобильные игры продолжают притягивать новых геймеров, предлагая невероятные приключения на смартфонах. Если раньше для игр нужен был производительный ноутбук, то нынешние смартфоны воспроизвести способны даже самые “тяжёлые” игры с 3D-графикой.

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