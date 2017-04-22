Обзор обновленного приложения Google Play: сортировка и обновление

Если вы откроете официальное приложение Google Play Маркет на своем Android-смартфоне, то обнаружите, что раздел «Мои приложения» заметно изменился, причем в лучшую сторону. Теперь в этой секции приложения больше полезной информации, которая доступна на первом же экране, а не спрятана за несколькими «тапами». Наконец-то Google предоставил инструмент для удобной работы с установленными приложениями. Обзор основных особенностей обновленного приложения Google Play ниже.

Стоит вспомнить предыдущую итерацию интерфейса приложения – минимум нужной информации, максимум просто пустого пространства, большие иконки приложений. А еще рейтинги – зачем пользователю смотреть на рейтинги приложений, которые он уже установил на свой смартфон? Совершенно расточительное использование ценного пространства на сравнительно небольшом экране смартфона. Кроме того, чтобы обновить какие-то конкретные приложения, а не все, приходилось совершать дополнительные манипуляции, что заставляло многих откладывать процесс апдейта «на потом». К примеру, я часто махал рукой, видя, что обновления требуют несколько десятков приложений, а процесс это не быстрый.

Вкладка «Обновления»: размер апдейтов, кнопка «Обновить» для каждого приложения

С обновленным приложением Google Play все эти проблемы, пусть и совсем небольшие, остались в прошлом. Теперь секция «Мои приложения» стала намного логичней и удобней. Иконки приложений и, соответственно, их карточки, уменьшились до разумных размеров. Теперь можно просто нажать на кнопку «Обновить» рядом с конкретным приложением, чтобы запустить процесс его обновления – и совершенно необязательно обновлять все 20-50-140 приложений, разработчики которых выпустили апдейт.

Текст под названием приложения также стал более полезным – Google Play указывает размер самого обновления, что наверняка понравится сидящим на небольших пакетах мобильного интернета пользователям, либо оплачивающим трафик по мегабайтам. Если самый свежий апдейт установлен, то по нажатию на кнопку можно проверять наличие обновлений когда вам угодно.

Вкладка «Установленные»: сортируй это

Однако, удобная процедура обновлений – далеко не самый лучший элемент редизайна приложения Google Play Маркет. Обновленная вкладка «Установленные» позволяет позволяет сортировать десятки или даже сотни установленным вами на смартфон приложений по четырем параметрам:

В алфавитном порядке.

По дате обновления.

По времени последнего использования.

Размеру.

Вариант сортировки по дате (времени) последнего использования – весьма полезный. Пролистай список вниз, и вы наверняка обнаружите приложения, которые не использовались 3 недели, пару месяцев и даже полгода. Отличный способ почистить смартфон от лишних приложений, которыми вы уже давно не пользуетесь.

Если выбрать сортировку по размеру, то вы сможете вычислить самые «толстые» приложения на вашем смартфоне. Поскольку учитывается «вес» не только самого приложения, но и загруженного им контента, то самым «тяжелым» могут оказаться карты или какой-то потоковый видео/музыкальный сервис, сохраняющий контент для оффлайн просмотра/прослушивания. Если места не хватает, самое время провести инспекцию среди приложений с помощью обновленного Google Play Маркет. В списке указывается не только размер, но и дата последнего использования, что делает процесс выбраковки еще более удобным и понятным.

Конечно, в Android есть и другие способы найти всю ту же информацию, но теперь она собрана в приложении, которое и так используется для установки новых программ и обновления старых. Странно только, что Google только сейчас переработал эти разделы своего Google Play. Даже Apple, с его довольно продуманным дизайном разделов «Купленные» и «Обновления» в App Store, есть чему поучиться у образумившемуся Google. К примеру, владельцы iPhone и iPad до сих пор лишены некоторой полезной информации – в частности, речь идет о дате последнего использования приложений. Знать, как часто вы используете ту или иную программу – самый лучший способ избавиться от различного «мусора» на смартфоне и освободить встроенную память.

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