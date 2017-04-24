Тим Кук пригрозил удалить приложение Uber из App Store из-за закладок

Приложение популярного сервиса подачи такси Uber угрожает бан в App Store после того как выяснилось, что компания нарушила правила Apple, запрещающие отмечать iPhone, с которого приложение уже было удалено. Глава «яблочной» компании, Тим Кук, встретился с руководителем Uber, Трэвисом Калаником, и лично предостерег его, что приложение может быть удалено, сообщает издание New York Times.

Сообщается, что Uber нарушил правила App Store, устанавливая машинный код-закладку, который даже после удаления приложения помогает идентифицировать iPhone. Этот код не использовался для отслеживания активности или местоположения пользователей, исключительно для идентификации iPhone. Другими словами, если приложение Uber устанавливалось на смартфон, то компания могла определить, было ли оно загружено на этот iPhone ранее и впоследствии удалено. Подобная технология «снятия отпечатков пальцев» запрещена Apple в связи с политикой конфиденциальности.

Программисты Uber, как сообщается, создали виртуальный «забор» вокруг штаб-квартиры Apple в Калифорнии, чтобы инженеры «яблочной» компании, анализирующие код, не обнаружили технологию закладок в приложении Uber.

Тим Кук уже вызывал Каланика в свой офис для жесткой беседы в начале 2015 год, требуя от Uber остановить сбор информации и предупредив, что приложение в случае отказа от следования правилам App Store, будет удалено.

Бан приложения Uber мог иметь катастрофические последствия для бизнес-модели сервиса, который в то время активно рос и требовал миллиарды долларов инвестиций для развития.

Технология «закладок» использовалась для борьбы с фродом, не позволяя мошенникам удалять и заново устанавливать приложение и использовать украденные данные банковских карт. Однако, такие «закладки» противоречили правилам Apple. Создатель iPhone ранее уже запретил разработчикам доступ к информации об iPhone для его идентификации, чтобы защитить личные данные владельцев.

Представитель Uber заявил, что компания не перестала маркировать смартфоны Apple, однако модифицировала технологию, чтобы она соответствовала правилам App Store.

«Мы точно не отслеживаем конкретных пользователей или их местоположение, если они удалили наше приложение», - пояснил он, - «Как указывает New York Times в конце статьи, это типичный способ, не дающий мошенникам возможности установить приложение Uber на украденный смартфон, указать для оплаты данные краденной кредитной карты, заказать дорогую поездку, а затем стереть все с телефона. Если бы не «закладки», то мошенники могли бы повторять такую схему много раз. Похожий метод используется для обнаружения и блокирования подозрительных входов в аккаунт для защиты пользователей. Возможность распознать недобросовестных пользователей, которые попытаются вернуться в наш сервис, важная мера безопасности как для компании, так и для ее клиентов».

Uber недавно стал виновником еще одного громкого скандала, когда было заявлено, что у компании есть секретный инструмент «Greyball», с помощью которого сервис идентифицирует проверяющие органы, представители которых пытаются выдать себя за водителей. Более того, Uber обвинили в краже технологии управления автомобилями без водителей у Google, сексизме как традиционной политике компании, а после глава Uber был заснят в ходе ссоры с водителем.

Ряд топ-менеджеров покинули недавно покинули компанию, включая президента Джеффа Джонса, главу инжиниринга Амита Сингхала, а также директор PR Рэйчел Уэтстоун.

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