Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка

25 апреля, 2017

Современный смартфон на базе Android – настоящий кладезь важной информации для пользователя. На устройстве хранится фотоархив, контактные данные друзей и знакомых, документы, ценные видео, личная подборка музыки, коллекция приложений и так далее. И все это может быть потеряно в результате самых разных сценариев – действий вируса, ошибок операционной системы, сбоев самого смартфона, неумело выполненной процедуры получения «рута». Впрочем, самый распространенный сценарий потери важных данных – мы сами случайно удаляем фотку, видео, контакт или важную SMS-ку. А вот штатных методов восстановления удаленных данных в Andriod нет – привычная по Windows «корзина» тут отсутствует, файлы исчезают «навсегда».

Однако, восстановить удаленные фото, видео, музыку, сообщения, контакты и другие файлы на Андроид почти всегда удается, если воспользоваться специальными программами. Например, такой как EaseUS MobiSaver for Android Free от компании EaseUS.

Бесплатная утилита для компьютеров на базе Windows позволяет восстановить удаленные на Android-смартфоне или планшете файлы в 4 простых шага. Программа EaseUS MobiSaver для поддерживает практически все версии операционной системы Android – начиная с допотопного 2.3 и заканчивая 6.0 Marshmallow. Восстановить удаленные данные можно как с карты памяти microSD, так и из внутренней памяти смартфона/планшета. EaseUS MobiSaver поддерживает телефоны таких популярных производителей, как Samsung, Sony, HTC, Huawei, ZTE, LG, Xiaomi и так далее.

Как восстановить удаленные файлы на Андроид с EaseUS MobiSaver: пошаговая инструкция

Прежде всего, вам потребуется компьютер или ноутбук с операционной системой Windows (XP, Vista, 7, 8 и 10), на который нужно установить EaseUS MobiSaver for Android Free (ссылка на бесплатную версию).

Как только вы узнали, что на смартфоне/планшете удалены важные данные, которые необходимо восстановить, немедленно прекратите им пользоваться, чтобы избежать «затирания» помеченных для окончательного удаления файлов новыми. Так вы повысите шансы восстановления информации.

Восстанавливаем удаленные данные на Андроид в 4 простых шагов:

1. Подключаем Android-смартфон к компьютеру.

Подключаем Android-смартфон к компьютеру

Запускаем на компьютере программу EaseUS MobiSaver for Android Free, и подключаем к нему смартфон/планшет с помощью USB-кабеля. Лучше использоваться штатный «шнурок» от производителя. После этого жмем на кнопку «Далее» (Next). Программа распознает и подключит ваше устройство на Android.

2. Сканируем память Android-устройство для поиска удаленных файлов.

После подключения смартфона/планшета на базе Android к компьютеру, программа EaseUS MobiSaver for Android Free распознает его и начнет автоматическое сканирование встроенной памяти (карты microSD) устройства и анализировать маркеры файловой системы. В процессе сканирование программа в режиме реального времени выводит на экран найденные файлы, пригодные для восстановления.

Сканируем память Android-устройство для поиска удаленных файлов

Важно: прежде чем начать сканирование, убедитесь, что аккумулятор смартфона заряжен минимум на 20%, иначе аппарат может разрядиться до окончания процесса.

3. Выбираем файлы для восстановления на Android-смартфоне/плашете.

Выбираем файлы для восстановления на Android-смартфоне/плашете

Как только процесс сканирования памяти завершен, вы можете посмотреть полный список файлов на Android-устройстве, доступных для восстановления. Для удобства файлы сортируются по типам, предпросмотр доступен в окошке справа – достаточно выбрать нужный файл в списке. Удаленные SMS-ки и контакты помечены красным цветом. Также, можно включить опцию «Показывать только удаленные файлы», чтобы сэкономить время и не просеивать вручную различные служебные данные приложений и ОС, удаленные самой системой.

4. Восстанавливаем удаленные с Android-смартфона файлы и данные.

Выбрав файлы для восстановления, достаточно отметить их «галочками» и нажать на кнопку «Восстановить» (Recover), чтобы перенести спасенные данные на компьютер. Наконец, просто укажите папку, куда будут перенесены файлы с Android.

Восстанавливаем удаленные с Android-смартфона файлы и данные

Если вы решите сохранить удаленные данные в памяти (или на карте microSD) Android-смартфона или планшета, то убедитесь, что нашли все нужные файлы, иначе оставшиеся на смартфоне могут быть перезаписаны и вы уже никогда не сможете их восстановить.

Работать с EaseUS MobiSaver for Android Free даже проще, чем кажется. Это мощный инструмент восстановления данных поддерживает практически все версии операционной системы Android, имеет простой и понятный интерфейс, работает как со встроенной памятью, так и с картами microSD и, наконец, доступен бесплатно.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30842.html

Фотографии статьи:
Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка Как восстановить удаленные файлы на Андроид: фото, видео, SMS, контакты, музыка
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android
Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения? Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения?
Обзор топ-15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android
Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN