Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Приложение Wrike на Android и iOS: обзор мобильной версии удобного менеджера проектов

26 апреля, 2017

Даже для выполнения небольшой задачи давным-давно принято пользоваться специальным инструментарием, тем или иным сервисом управления проектами. Менеджер проектов пригодится не только крупным компаниям, но и маленьким стартапам, либо командам, занимающимся решением отдельных задач в рамках более масштабного проекта. Координация действий, сбор и анализ информации, накопление данных – все это упрощается на порядок при использовании менеджера проектов, такого как Wrike. Современный сервис управления проектами онлайн не может обойтись без мобильного приложения, о версии Wrike для Android и iOS и пойдет в речь в нашем кратком обзоре.

Приложение Wrike доступно в Google Play и App Store бесплатно, как и сам сервис – если им пользуется команда максимум из 4 человека. Для проектов, над которыми трудится большее число людей, придется выбрать один из тарифных планов – Professional, Business, Marketers или Enterprise. Отметим, что базовой бесплатной версии Wrike достаточно, к примеру, для работы над разработкой приложения, мобильной игры, веб-сайта и так далее.

Приложение Wrike на iPhone

Система управления задачами и проектами Wrike начинает свою историю в далеком по меркам IT-мира 2007 году, так что сервис вполне зрелый, а его создатели накопили громадный опыт для реализации всех необходимых инструментов для управления проектами. В числе клиентов Wrike такие крупные компании, как «Лаборатория Касперского», Western Union, FitBit, Greenpeace и другие.

С помощью приложения Wrike для Android и iOS можно легко и удобно использовать менеджер проектов на смартфоне или планшете (отдельно отметим оптимизацию под планшеты, это важно для такого рода приложений). Wrike на Android и iOS позволяет выполнять практически любые действия, доступные в веб-версии сервиса, но в приложении с удобным «нативным» интерфейсом.

Менеджер проектов Wrike для iOS

Приложение Wrike дает возможность:

  • Добавлять, планировать и назначать задачи.
  • Общаться прямо в приложении с коллегами.
  • Дополнять проект фотографиями, снятыми камерой телефона, либо загруженными из Dropbox или Google Диск.
  • Держать руку на «пульсе» проекта благодаря push-уведомлениям.
  • Изменять временную шкалу проекта с помощью диаграмм Ганта.
  • Наконец, всегда быть на связи с коллегами и отслеживать продвижение проекта в режиме реального времени без доступа к компьютеру.

Скачать бесплатно приложение Wrike на Android или iPhone/iPad можно по ссылкам ниже:

Скачать бесплатно приложение Wrike на Android Скачать бесплатно приложение Wrike на iOS

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30843.html

Фотографии статьи:
Приложение Wrike на Android и iOS: обзор мобильной версии удобного менеджера проектов Приложение Wrike на Android и iOS: обзор мобильной версии удобного менеджера проектов Приложение Wrike на Android и iOS: обзор мобильной версии удобного менеджера проектов
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android
Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения? Welltory: Как начать менять свои привычки без усилий с помощью приложения?
Обзор топ-15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android
Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple Обзор приложения Clips на iOS: фирменный «социальный» видеоредактор от Apple
Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone
Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода
Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой
Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN