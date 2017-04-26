Приложение Wrike на Android и iOS: обзор мобильной версии удобного менеджера проектов

Даже для выполнения небольшой задачи давным-давно принято пользоваться специальным инструментарием, тем или иным сервисом управления проектами. Менеджер проектов пригодится не только крупным компаниям, но и маленьким стартапам, либо командам, занимающимся решением отдельных задач в рамках более масштабного проекта. Координация действий, сбор и анализ информации, накопление данных – все это упрощается на порядок при использовании менеджера проектов, такого как Wrike. Современный сервис управления проектами онлайн не может обойтись без мобильного приложения, о версии Wrike для Android и iOS и пойдет в речь в нашем кратком обзоре.

Приложение Wrike доступно в Google Play и App Store бесплатно, как и сам сервис – если им пользуется команда максимум из 4 человека. Для проектов, над которыми трудится большее число людей, придется выбрать один из тарифных планов – Professional, Business, Marketers или Enterprise. Отметим, что базовой бесплатной версии Wrike достаточно, к примеру, для работы над разработкой приложения, мобильной игры, веб-сайта и так далее.

Система управления задачами и проектами Wrike начинает свою историю в далеком по меркам IT-мира 2007 году, так что сервис вполне зрелый, а его создатели накопили громадный опыт для реализации всех необходимых инструментов для управления проектами. В числе клиентов Wrike такие крупные компании, как «Лаборатория Касперского», Western Union, FitBit, Greenpeace и другие.

С помощью приложения Wrike для Android и iOS можно легко и удобно использовать менеджер проектов на смартфоне или планшете (отдельно отметим оптимизацию под планшеты, это важно для такого рода приложений). Wrike на Android и iOS позволяет выполнять практически любые действия, доступные в веб-версии сервиса, но в приложении с удобным «нативным» интерфейсом.

Приложение Wrike дает возможность:

Добавлять, планировать и назначать задачи.

Общаться прямо в приложении с коллегами.

Дополнять проект фотографиями, снятыми камерой телефона, либо загруженными из Dropbox или Google Диск.

Держать руку на «пульсе» проекта благодаря push-уведомлениям.

Изменять временную шкалу проекта с помощью диаграмм Ганта.

Наконец, всегда быть на связи с коллегами и отслеживать продвижение проекта в режиме реального времени без доступа к компьютеру.

Скачать бесплатно приложение Wrike на Android или iPhone/iPad можно по ссылкам ниже:

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