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Программа бесплатных приложений Underground на Android от Amazon завершается

1 мая, 2017
Программа бесплатных приложений Underground на Android от Amazon завершается

В 2015 году интернет-ритейлер Amazon запустил программу под названием Underground, в рамках которой пользователи могли получить бесплатный доступ к платным приложения и встроенным покупкам на Android. Проект Underground был отличным способом находить приложения, о существовании которых вы никогда не подозревали или просто игнорировали их из-за цены. Программа Amazon по-прежнему работает и доступна практически любому владельцу смартфона или планшета на Android через специальное приложение. Underground от Amazon также предустановлен на фирменных планшетах Fire. Однако, дни проекта уже сочтены – компания анонсировала скорое закрытие Underground.

Amazon не называет причины, по которой решил свернуть проект Underground, поясняя, что он был создан как «новый способ монетизации для разработчиков приложений» два года назад, когда программа была запущена. «Разработчики могли получить дополнительный источник выручки за пределами игр на Android, продавая, к примеру, футболки с игровыми персонажами через Merch от Amazon», - сообщается в анонсе закрытия проекта, - «Благодаря Amazon Coins, посетители нашего магазина приложений Appstore могут экономить на каждой игре, представленной в нем. Amazon Coins можно купить со скидкой, однако разработчики получать свои обычные 70% от выручки». Стоит отметить, что в рамках проектах Undeground разработчики получали за свои ставшие бесплатными приложения плату от Amazon. Она зависела от того, сколько времени в игре или приложении проведут пользователи.

К примеру, знаменитый финский разработчик Rovio на старте проекта утроил прибыль, предлагая бесплатно через Amazon Undeground свои и так популярные игры. Однако, финны сравнивали выручку с финансовыми показателями тех же «пташек», размещенных в Amazon Appstore.

В рамках Amazon Undeground пользователи по-прежнему могут скачивать массу игр и приложений на Android бесплатно. Кроме того, встроенные покупки в рамках программы Undeground также доступны без оплаты.

Официальное приложение проекта Undeground на Android по-прежнему доступно для скачивания владельцами любых устройств на базе Android. Скачать его можно на официальном сайте Amazon, в Google Play приложение не доступно. Если вы являетесь обладателем планшета Fire, то Undeground будет доступен вам вплоть до 2019 года, когда проект закроется окончательно. Однако, придется довольствоваться тем выбором бесплатных приложений и игр на Андроид, которые в нем уже имеются. С 1-го июня Amazon не принимает заявки от разработчиков на включение в каталог Undeground нвых игр и приложений.

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Издатель: Procontent.ru , источник: TechCrunch  
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