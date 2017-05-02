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Apple Watch лишились приложений Google, Amazon, eBay

2 мая, 2017
Apple Watch лишились приложений Google, Amazon, eBay

Ряд приложений от крупных компаний перестали поддерживать смарт-часы Apple Watch, сообщает издание Apple Insider. Приложения Карты Google, Amazon и eBay без специальных анонсов покинули магазин приложений для «яблочных» часов, оставив пользователей в неведении и не предупредив о прекращении работы. Google прекратил поддержку приложения «Карты» на watchOS несколько недель назад, а в свежих обновлениях приложений Amazon и eBay совместимость с Apple Watch теперь не упоминается.

Apple Watch также лишились приложений Target (основного, а не купонного Cartwheel) и TripAdvisor. Пользователи обратились еще в феврале к TripAdvisor с просьбой пояснить исчезновение версии для Apple Watch, однако техническая поддержка сервиса так и не ответила на запросы.

Особый интерес вызывает отсутствие каких бы то ни было объяснений об исчезновении приложений для Apple Watch от самих компаний – вероятно, число их пользователей столь незначительно, что ликвидация поддержки «яблочных» смарт-часов осталась попросту незамеченной. В конце концов, шопинг в приложениях от Target, eBay и Amazon нельзя назвать идеальными на «умных» часах. Картам Google пользователи Apple Watch, вероятно, в массе своей предпочли аналогичный фирменный сервис от Apple. Возможно, с выходом watchOS 4 крупные приложения вернут поддержку смарт-часов.

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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
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