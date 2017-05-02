Магазины приложений App Store и Google Play принесли рекордную выручку в 1-м квартале 2017

Приложения для iOS и Android поставили за первые три месяца нынешнего года рекорд не только по выручке, но и по загрузкам, согласно данным известного мобильного аналитика App Annie. Объем скачиваний приложений на iOS и Android в годовом исчислении вырос на 15% и достиг 25 млрд загрузок в масштабах всех планеты. В эти 25 млрд входят исключительно новые загрузки и не учитываются повторные установки приложений или скачивания в предыдущих кварталах.

Траты потребителей на приложения для Android и iOS выросли в годовом исчислении на 45%, достигну в совокупности 15 млрд $. Выручка разработчиков приложений, впрочем, еще выше, поскольку аналитики App Annie не включили в отчет доходы от рекламы и выручку приложений мобильной коммерции. Впрочем, не стоит забывать, что App Store и Google Play забирают себе часть выручки от продажи приложений и встроенных покупок.

Основным генератором роста выручки приложений стал активно растущий Китай, продемонстрировавший наивысшие темпы роста на iOS. Поднебесная занимает первое место по выручке приложений на iPhone и iPad и вносит основной вклад в рост доходов на iOS. Китай останется лидером по выручке iOS-приложений как минимум до 2021 года, прогнозируют аналитики App Annie.

iOS продолжает опережать Android по выручке, планомерно увеличивая отрыв от Google Play. Выручка App Store на 100% выше, чем у магазина приложений для Android. Годом ранее iOS опережала «зеленого робота» на 90% по выручке приложений.

Впрочем, сравнение двух «фирменных» магазинов приложений не дает полной картины происходящего на рынке. Как отмечает App Annie, в этом году платформа Android обгонит iOS по выручке, если учесть доходы сторонних магазинов приложений для мобильной платформы Google. Учитывая лидирующее положение Китая, независимые магазины приложений стоит учитывать – их предлагают такие крупные компании, как Tencent, Baidu, Xiaomi, Huawei и другие. Совокупная выручка альтернативых «апп сторов» для Android в этом году должна вырасти до 20 млрд $.

Несмотря на лидерство iOS, посетители Google Play стали активнее тратить деньги на приложения в 1-м квртале 2017 года – магазин Google продемонстрировал 40% рост выручки в годовом исчислении.

В то время как развивающиеся рынки, такие как Индия, обеспечивают рост объемов установок (особенно это касается Google Play), выручку по-прежнему генерируют развитые рынки. США и Южная Корея внесли наибольший вклад в рост доходов Google Play, а США и Япония продемонстрировали наивысшие темпы роста в абсолютном выражении по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.

Несколько европейских рынков в первом квартале также положительно повлияли на выручку приложений как на iOS, так и на Android – Великобритания, Германия и Франция попали в топ-10 по выручке как для Google Play, так и для App Store. Впрочем, этот тренд аналитики App Annie наблюдают на протяжении последних пяти лет.

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