Обзор игры CATS: Crash Arena Turbo Stars на Android и iPhone – няшные котики и мультяшный кармагеддон

Игра CATS: Crash Arena Turbo Stars на iPhone, iPad и Android – новое детище разработчика ZeptoLab с русскими корнями, подарившего нам отличную головоломку Cut The Rope, противоречивую King of Thieves, свой вариант тамагочи «Мой Ам Ням» и другие, менее известные игры на iOS и Android. На этот раз Zeptolab взялись за жаркие битвы боевых мультяшных машин с «няшными котиками» в качестве водителей. Обзор игры CATS: Crash Arena Turbo Stars на Android и iOS покажет, что из этого вышло.

Концепция CATS: Crash Arena Turbo Stars живо напоминает файтинги Боевых Человекоподобных Роботов, механоидов и прочих игрушек в этом жанре, ворох которых можно обнаружить как в App Store, так и в Google Play. Смачные битвы роботов на арене нравятся всем – от мала до велика, особенно если разработчик качественно подошел к реализации подобной игры. У ZeptoLab пилотами боевых ботов, похожих на игрушечные машинки, выступают кошки. Что лишает игру некоторой брутальности, зато может привлечь новую аудиторию в лице женской половины пользователей смартфонов и планшетов.

Графика и звук

Визуально CATS со своей мултяшной эстетикой смотрится на твердые пять баллов. Графика в этой игрушке на iOS/Android изобилует деталями, проработанными фонами и изрядной долей «полировки» - художники не забыли даже про разные выражение мордашек у котиков.

Цветовая палитра простирается от спокойных тонов до насыщенных и ярких, так что на экран с запущенной CATS от Zeptolab приятно смотреть даже в качестве зрителя. Анимация также не подкачала – все идет как по маслу, без каких-либо тормозов.

Саундтрек в стиле классического рока вполне вписывается в концепцию битв управляемых боевых ботов, пусть в качестве пилотов и выступают котики, а общая атмосфера игры скорее несерьезная.

Геймплей

CATS – аркадный симулятор битв боевых роботов. Игрок может выбрать быстрый матч для сражения с другими ботами, либо окунуться в грандиозные сражения в режиме чемпионского турнира.

Быстрый матч позволяет организовать одно сражение, которые в случае победы вашей победы принесет ценные ящики с запчастями для вашего боевого робота. В режиме чемпионата придется выиграть несколько матче, чтобы получить повышение и перейти на следующий уровень. Одним лишь званием, впрочем, «плюшки» от победы не ограничиваются – если вам удастся выполнить требования, то вы получите порцию ящиков с дополнительным «обвесом» для своей машины смерти.

Работа с запчастями и «апгрейдами» - основное занятие в CATS, ведь матчи проходят в автоматическом режиме, и игрок не контролирует движения своих ботов. Поэтому единственный способ победить – найти правильную комбинацию обвеса для робота.

Овладеть CATS с точки зрения управления сможет даже самый юный игрок, ведь напрямую управлять ботами не требуется. Чтобы поработать с апгрейдами бота, расположенного в центре экрана, достаточно тапнуть по нему. В верхней части экрана появится полоса с доступными запчастями, вам остается только выбирать деталь для замены – раму, оружие и колеса. У каждого элемента есть свой запас здоровья, атакующий потенциал и мощность.

Мощность определяется рамой, которая также дает определенное количество очков здоровья, который можно дополнительно увеличить за счет колес. Сила атаки зависит, разумеется, от оружия, которым вы экипируете своего бота. У оружия есть требование – на хиленькую раму мощную пушку установить не получится, придется менять шасси на более мощное.

Чтобы навесить на бота новое оружие или колеса, достаточно прости их перетянуть из верхнего меню. По мере прохождения CATS, у вас появится возможность совмещать запчасти чтобы сделать их гибрид мощнее, а также получать бонусы от комбинаций, к примеру, определенной рамы с определенным оружием.

Завершив процесс строительства очередной машины смерти, можно вернуться на главный экран, а затем обкатать свеженького бота в быстром матче или чемпионате.

К сожалению, как упоминалось выше, победитель в CATS определяется исключительно за счет «билда», т.е. применяемых запчастей, а также небольшой порции удачи, поэтому игроки могут только собирать боевые машины из доступных запчастей, а на поле боя им приходится быть исключительно наблюдателями.

Впрочем, смотреть на битвы машин интересно благодаря спецэффектам и поведения ботов на поле боя – они могут переворачиваться, становится на дыбы и так далее. Каждый раз небольшие случайности во время матчей не дают заскучать, а сами матчи длятся недолго. После начальных уровней в CATS на полях сражений по обеим сторонам экрана появляются бульдозеры – кто первый получит удар, тот и проиграл. «Жизнь» бота отображается в верхней части экрана, как в любом приличном файтинге.

PvP: сражения только с другими игроками

CATS – это чистые PvP бои без исключений, так что во всех игровых режимах в качестве противников у вас будут боты других игроков. Поэтому если против вас выступил играющий в данный момент противник, то в случае победы вы получите дополнительные монеты и награды за успешную оборону.

В CATS можно делать ставки на исход матча – наградой за победу будет суперапгрейд запчасти, на которую вы поставили. К сожалению, после обучающего уровней, игра не показывает, чей бот вышел в лидеры местного тотализатора, поэтому шанс выигрыша – 50/50. Новый проект Zeptolab частенько полагается на удачу, точнее – предлагает это делать игроку.

Минусы игры

Обучение, которое невозможно пропустить, может испортить первое впечатление от игры – CATS не дают исправить ошибку в дизайне бота и вам придется наблюдать, как его разносят более удачливые соперники.

К минусам можно также отнести отсутствие прямого управления ботами – хотя за ходом битв наблюдать интересно, графика и спецэффекты способствуют, единственный способ хоть как-то повлиять на исход сражения – использовать максимально крутой обвес, что дает разработчику повод злоупотреблять встроенными покупками. И таймеры, куда же без них, в CATS таймеры на открытие новых запчастей ликвидируются с помощью драгкамней, которые, естественно, можно купить в местном магазинчике за реальные деньги (от 149 рублей в версии на iOS).

Вердикт

CATS: Crash Arena Turbo Stars на Android и iOS – качественная игрушка про битвы забавных котиков, управляющих мультяшными боевыми машинами. Все битвы тут – чистое PvP, хотя и автоматические. Приятная забавная аркада, подпорченная почти обязательными встроенными покупками, чем напоминает King of Thieves. В любом случае, попробовать стоит, если вы не любитель спускать сотни тысяч рублей на встроенные покупки. В качестве бонуса к игре идет пак стикеров для iMessage.

Скачать игру CATS: Crash Arena Turbo Stars на iPhone, iPad или Android:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30848.html