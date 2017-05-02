Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017

Gmail – один из наиболее мощных бесплатных почтовых сервисов с миллионами пользователей. Масса удобных функций и большой объем облачного хранилища – все это доступно не только в вебе, но и на мобильном телефоне. Причем, пользоваться официальным приложением Gmail на Android или iOS совершенно необязательно, существует масса альтернативных почтовых клиентов для обеих мобильных платформ. Обзор лучших почтовых приложений ниже.

Благодаря встроенной в Gmail поддержке IMAP (чтобы настроить его, необходимо зайти в «Настройки» веб-сервиса и выбрать вкладку «Переадресация»), можно научить работать с почтой Google практически любое почтовое приложение. В нашем обзоре мы собрали 6 наиболее удобных почтовых клиентов на iPhone и Android, использующих все преимущества организации почты в Gmail, девиз которой - сначала поиск, а сортировка потом.

Топ-6 почтовых приложений на iOS и Android для работы с Gmail

1. Newton (Android, iOS)

Если вы плотно работаете с электронной почтой и вам нужен еще и клиент для macOS (версия Newton для Windows пока находится в разработке), то вам однозначно стоит обратить внимание на это приложение. С помощью Newton можно сохранять письма в приложения типа Evernote и Trello, создавать базу контактов из LinkedIn и Twitter, помечать почту для прочтения на ноутбуке/компьютере и так далее. У Newton также имеются менее социальные, но более полезные для работы с почтой функции, включая доставку уведомлений о прочтении, рассылки почты по расписанию, возможность отозвать отосланные письма и прочие «профессиональные» фишки, знакомые тем, кто активно работает с электронной почтой.

Впрочем, за премиум-функционал придется платить. Лицензия почтового приложения Newton на год стоит внушительные 50 долларов, что солидная сумма для большинства пользователей Gmail. В любом случае, ознакомиться со всеми возможностями приложения поможет бесплатный 14-дневный период.

2. VMWare Boxer (Android, iOS)

Мощное приложение для продвинутых пользователей электронной почты на смартфонах и планшетах, поддерживающее длинный список почтовых сервисов кроме Gmail. Приложение VMWare Boxer позволяет работать с целыми группами сообщений и настраивать различные действия на свайпы, чтобы экономить время на рутинных именно для вас операциях. Для ценителей интерфейса Gmail в приложении есть похожий вид организации цепочек писем в виде «бесед», а также поддержка ярлыков и интеграция с Evernote.

Интерфейс почтового приложения VMWare Boxer может быть и нельзя назвать идеальным, однако он аккуратный и, что самое важное, функциональный, а все основные функции доступны в 1-2 касания. Кроме собственно почтового клиента, в приложение интегрирован календарь и адресная книга, поэтому VMWare Boxer может заменить сразу несколько сервисов Google. Подключить все ваши аккаунты к приложению также не составит труда.

3. WeMail (Android).

Если для вас в первую очередь важна скорость и у вас смартфон на Android, то присмотритесь к приложению WeMail для мобильной платформы Google. Это почтовый клиент больше похож на мессенджер, сортирующий письма по контактам и автоматически организуя весь массив сообщений в соответствие со своей «мессенджеровой» структурой. Приложение WeMail также поддерживает голосовой ввод, что позволяет быстро диктовать короткие ответы прямо на ходу, не касаясь клавиатуры.

WeMail поддерживает вложения, а поиск работает почти также быстро, как и аналогичная функция в фирменном сервисе Gmail. К приложению можно подключить несколько аккаунтов Google, если вы работаете с более чем одним логином в Google. Тогда с ящиками можно работать без переключения между аккаунтами, используя «единую» почту. Этому почтовому клиенту может быть и не хватает лоска и шлифовки, но этот недостаток с лихвой компенсируют полезные функции и необычная организация почты в виде мессенджера.

4. Spark (iOS)

Эксклюзивный почтовый клиент на iOS, равных которому трудно отыскать в App Store. Приложение Spark обещает вернуть вашу «любовь к электронной почте» с помощью нескольких новых и необычных «фишек» - умная сортировка (благодаря ей рассылки и различные не самые важные уведомления будут реже попадаться вам на глаза), быстрые ответы с заранее приготовленными шаблонами для переписки на ходу и умные уведомления, благодаря которым вы не пропустите ни одно действительно важное сообщение.

Дополнительные удобства для эффективной работы с почтой в приложении Spark обещают настраиваемые жесты, возможность «заморозить» сообщения для прочтения их позже, а также легкая интеграция клиента с другими сервисами, такими как облачные хранилища Google Drive и Dropbox. Интерфейс и дизайн Spark отличается рабочей элегантностью, а разработчики уже готовят версию для macOS, хотя приложения на Android от этой команды пока ждать не стоит.

5. Microsoft Outlook (Android, iOS)

Не стоит списывать старейший почтовый клиент от Microsoft со счетов, поскольку за последние пару лет корпорация серьезно переработала и доработала приложение, особенно для Android и iOS. На развитие мобильного Outlook благотворно повлияли покупки нескольких стартапов, совершенные Microsoft. Огромный плюс приложения – оно доступно бесплатно. Кроме того, Outlook работает на нескольких платформах и практические везде доступен в веб-версии через браузер.

В Outlook на Android и iOS есть весьма полезная функция «Фокус», которая автоматически помечает самые важные письма, возможность отложить письма на потом, а также кастомизируемые свайпы, которые изрядно упрощают просмотр и сортировку почты в ручном режиме. В Outlook также имеется встроенный календарь.

Inbox by Gmail (Android, iOS)

Альтернативный мобильный клиент для Gmail… от самого Google. Если вы еще не пользовались этим приложением, запущенным в 2014 году, то самое время попробовать организовать доступ к почте на смартфоне через Inbox by Gmail. Базовый функционал Gmail, приправленный дополнительными функциями из мира современных мессенджеров и почтовых клиентов – «заморозка» писем, автоматические ответы, умная сортировка и предпросмотр содержимого письма в общем списке, чтобы было меньше поводов открывать малозначительные сообщения.

Inbox вполне можно считать привычным Gmail, но с продвинутыми автоматическими функциями – к примеру, приложение учитывает ваши запланированные поездки. Рекомендуем, если вы полагаетесь на нативные почтовые клиенты от известных компаний, в данном случае – Google.

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