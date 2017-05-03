BlaBlaLines: обзор нового приложения от создателей BlaBlaCar

Французский стартап BlaBlaCar запускает новое приложение и сервис. Приложение, получившее название BlaBlaLines, создано для организации совместных поездок на небольшие расстояния и ежедневных городских/пригородных маршрутов. Благодаря новому сервису вы cможете оставить машину дома. Обзор приложения BlaBlaLines поможет разобраться в преимуществах и недостатках нового сервиса от популярного на российских просторах BlaBlaCar.

BlaBlaCar собирается запускать новый сервис постепенно. Приложение первое время будет доступно только на Android и охватывает на старте всего несколько французских городов – маршруты можно прокладывать между Реймсом и Шалон-ан-Шампань, а также между Тулузой и Монтобаном. Это популярные маршруты у т.н. комьютеров (людей, ездящих из пригорода или другого города на работу/с работы) на расстояние до 50 километров. Таким образом, приложение BlaBlaLines на Андроид работает пока скорее в тестовом режиме с ограниченной географией.

Стоит упомянуть как минимум о нескольких особенностях совместных поездок. Водители не хотят ждать пассажиров, а пассажиры, едущие на работу, соответственно, не желают провести час или два в ожидании водителей, которые по каким-то причинам задержались. Специалисты BlaBlaCar полагают, что нашли решение этих важных проблем.

Фредерик Мазелла, один из со-основателей BlaBlaCar, сравнил совместные поездки на небольшие расстояния с метро или автобусным маршрутом. Как и в метро, вы должны иметь возможность сойти на любой остановке, машины должны быть доступны достаточно регулярно, а чтобы сесть на них – нужно просто выйти на остановку.

Как работает приложение BlaBlaLines

Допустим, вы живите в одном городе, а работаете в другом, расположенном неподалеку. Вы указываете в приложении BlaBlaLines , что регулярно ездите между двумя городами. Это не означает, что вы автоматически соглашаетесь подвозить попутчиков каждый день, однако делает планирование будущих поездок для сервиса более прогнозируемым делом.

Пассажиры смогут забронировать поездку через приложение буквально в несколько касаний. BlaBlaLines автоматически создает маршрут и назначает остановку (как в случае с автобусом), на которой вы и будете ожидать вашу машину. Сервис совместных поездок Waste, к примеру, предполагает, что водитель будет забирать пассажиров из дома, что приводит к задержкам, поскольку люди обычно опаздывают, если ждут машину у себя дома.

Когда вы бронируете поездку, водитель получает пуш-уведомление. Водитель должен согласиться на поездку в приложении. Интересно, что за поездки придется оплачивать наличными.

Бизнес-модель приложения

«Пока мы не берем комиссии», - поясняет Мазелла, - «Наша цель – набрать пользовательскую базу и сделать приложение популярным». К примеру, поездка от Тулузы до Монтобана в среднем обойдется в 6 евро (примерно 360 рублей).

Бизнес-модель нового сервиса предполагает несколько вариантов. BlaBlaLines может работать с компаниями, которые хотят помочь своим сотрудникам с ежедневными поездками на работу из пригорода или других городов. Также, можно рассматривать приложение BlaBlaLines как удобное дополнение к общественному транспорту и привлечь финансирование из бюджета городов, которые могут сэкономить на официальных маршрутах и обеспечить удобство горожанам. Мазелла полагает, что городские власти могут помочь с продвижением приложения.

BlaBlaLines – новое приложение, которое работает исключительно на Android-смартфонах. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо создать новый аккаунт. BlaBlaCar впервые за свою историю запускает новое приложение и, соответственно, сервис. Компания стремится сделать BlaBlaLines максимально беспроблемным, реализовав механизм автоматического назначения остановок и алгоритм эффективного подбора пассажиров и водителей. Новый сервис значительно отличается от основного BlaBlaCar, поэтому использовать последний для коротких совместных поездок не получится.

Компания планирует развивать BlaBlaLines, добавив к концу года возможность оплаты через приложение. Также в будущем можно будет синхронизировать профиль BlaBlaCar с аккаунтом приложения BlaBlaLines. В 2018 году новый сервис будет работать во всей Франции, а позднее наверняка придет и в другие страны.

Статистика BlaBlaCar

У BlaBlaCar сейчас около 40 млн пользователей, за квартал совершается 12 млн поездок. Французский стартап является лидером на рынке сервисов для совместных поездок на большие расстояния.

Компания активно работает над расширением своего сервиса на новые рынки, включая Россию, Восточную Европу, Бразилию, а также запускает новые продукты, чтобы сделать приложение BlaBlaCar более удобным. BlaBlaLines – хороший пример стратегии развития компании.

BlaBlaLines может сделать BlaBlaCar сервисом с большим объемом повторяемых транзакций. Сервис, подобный BlaBlaLine, очень сложно создать с нуля, однако имея огромную пользовательскую базу, такую как у BlaBlaCar, потенциал у приложения очевидный.

Скачать бесплатно на Android приложение BlaBlaLines (пока доступно только во Франции):

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