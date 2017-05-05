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Головоломка Zip-Zap на iPhone стала бесплатной

5 мая, 2017

Казуальную логическую игру Zip-Zap на iOS можно скачать совершенно бесплатно в течение ближайшей неделе, поскольку она была выбрана «Приложением недели» в App Store. Головоломка на iPhone и iPad обычно стоит 2 доллара, впервые с момента выхода в сентябре 2016 года Zip-Zap доступна в App Store бесплатно.

Логическая игрушка Zip-Zap использует в качестве игровых элементов детальки, живо напоминающие классических железный конструктор для детей. С помощью рычагов, гаечек и болтиков игроку предстоит решать логические задачки, умело оперируя в двухмерном пространстве. В головоломке Zip-Zap вас ждут более 100 уровней.

В игре отсутствуют как встроенные покупки, так и реклама. Геймплей, несмотря на свою простоту, серьезно затягивает, а 100+ логических задачек означают, что вы смело можете вычеркнуть из своей жизни несколько часов. Есть поддержка русского языка.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad отличную головоломку Zip-Zap можно по ссылке ниже. Торопитесь, пока действует 100% скидка.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad отличную головоломку Zip-Zap

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Головоломка Zip-Zap на iPhone стала бесплатной Головоломка Zip-Zap на iPhone стала бесплатной
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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