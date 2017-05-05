9 приложений ежедневно и 30 ежемесячно используют владельцы смартфонов

Пользователи смартфонов по сравнению с прошлым годом стали проводить в приложениях на Android и iOS больше времени, а ежемесячно владельцы «умных» телефонов используют свыше 30 приложений, сообщает аналитическая компания App Annie. Читайте также отчет о выручке App Store и Google Play. Интересно, что примерно от трети до половины из этих 30 приложений установлены на смартфоны самими пользователями, а не производителем. Приложения стали привычным ежедневным инструментом, ведь каждый день в среднем владелец смартфона запускает как минимум 9 приложений.

По использованию приложений ежемесячно лидирующими странами стали Индия, Бразилия, Китай, Южная Корея, США, Франция, Великобритания, Япония и Мексика.

Характерно, что три первых места занимают развивающиеся страны, так называемые рынки mobile first, где у заметной доли жителей есть только смартфон для выхода в интернет, но нет ноутбука или компьютера. Исторически сложилось, что эти страны вышли в интернет с мобильных телефонов.

Владельцы iPhone склонны использовать чуть больше приложений, чем пользователи Android, однако приверженцы «зеленого робота» более охотно играют – они использовали на 30% больше игр.

На первый взгляд, новость об использовании почти 10 приложений ежедневно выглядит как заметное увеличение по сравнению с отчетом, опубликованным пару лет назад и рисовавшим другую картину использования приложений. По данным исследования Forrester Research за 2015 год, большинство пользователей проводили время всего в пяти «не-нативных» приложениях, т.е. установленных из App Store. В отчете не учитывалось использование программ, установленных на смартфон производителем – электронная почта, календарь, сообщения и так далее.

Forrester исключил предустановленные приложения из своего исследования, а вот аналитики App Annie этого делать не стали. Характерно, что входящие в «комплект поставки» приложения чаще всего используются в течение месяца, особенно это касается браузера Safari на iOS и дефолтного браузера на Android.

Другими словами, если удалить из отчета App Annie предустановленные приложения, попросту не учитывать их в статистике, то почти наверняка количество приложений будет примерно таким же, что и в отчете Forrester двухлетней давности.

Анализ использования приложений, проведенный App Annie, подтверждает данные исследовательской компании Nielsen, чьи специалисты выяснили лимит на количество приложений, используемых ежемесячно. Тогда, в 2015 году, аналитики Nielsen сообщили, что в среднем потребители используют 26-27 приложений в месяц. App Annie отмечает, что этот тренд продолжается, в среднем владельцы смартфонов запускают и используют порядка 30 приложений.

Тренд также получил собственное название – «30:10», т.е. ежемесячно 30 приложений, ежедневно – 10.

Кроме утилит и различных инструментов, другими популярными категориями приложений по использованию стали социальные сети (на iOS), коммуникации (Android), производительность (как на iOS, так и на Android) и социальные (Android). Приложения из категорий знакомства и производительность запускались чаще всего, они же продемонстрировали максимальное число сессий в день – в среднем четыре.

Время, которое пользователи проводят в приложениях, также выросло за прошедшие пару лет, отмечает App Annie. В США пользователи проводят в приложениях более 2 часов и 15 минут ежедневно, это более месяца в течение года. В Южной Корее, Бразилии, Мексике и Японии этот показатель еще выше – в среднем пользователи тратят на приложения 3 часа (!) ежедневно.

Стоит отметить, что в большинстве стран, где проводилось исследование, более 80% использования приложений приходится на программы, которые не попали в топ-10 для соответствующей страны. Другими словами, несмотря на глобальное доминирование WhatsApp, Facebook и им подобных «международных» приложений, для локальных разработчиков существует огромный потенциал.

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