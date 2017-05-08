Обзор головоломки Fable Rush на Android: мир меча, магии и логики

Российские разработчики продолжают радовать владельцев смартфонов и планшетов новыми игрушками на Android. На этот раз отличилась команда «Игры патриотов» из сурового Челябинска, известная симпатичной аркадой Mine World. Fable Rush – это красочная казуальная головоломка «три-в-ряд» со сказочным сюжетом и свежим взглядом на классическую механику. В обзоре игры разберемся, что новенького может предложить Fable Rush по сравнению с похожими головоломками на Android, коих сотни в Google Play.

Отечественная головоломка Fable Rush для Android приглашает окунуться в фэнтезийный мир волшебников, говорящих котов-пастухов, магических зелий и мощный амулетов. Разумеется, не забыта и сама логическая игра «три-в-ряд», игровое поле которой вполне соответствует вселенной, вызывающей теплые воспоминания о легендарном толкиеновском Средиземье. Впрочем, обо всем по порядку в нашем обзоре этой приятной головоломки на Android от челябинской студии «Игры патриотов».

Графика и звук

Логическая игра Fable Rush опирается на мощный фундамент универсального и популярного движка Unity, который используется в самых известных и суперсовременных играх на Андроид – к примеру, великолепная Monument Valley, отличная Crossy Road или завораживающая Final Fantasy.

Графика в Fable Rush на Android более чем симпатичная – мягкие, но сочные цвета, стильная прорисованная карта, с нарочито «угловатыми» лесами, реками и домиками. Этакий забавный волшебный мир, где герой, с помощью своего интеллекта, меча и магии, помогает силам Добра торжествовать над совсем не страшным Злом.

Интерфейс выполнен в общей стилистике фэнтези, а броские иконки зелий и боевых умений вместе со спецэффектами дополняют царящую в игре «сказочную» атмосферу, радуя глаз яркими красками и насыщенными цветами.

Игровое поле логической игры «три-в-ряд» в Fable Rush также весьма неплохо отрисовано, а в качестве элементов используются головы (головоломка же!) карикатурных орков разных цветов. Приятно, что они отличаются не только цветом, но и внешним видом, формой – что позволяет еще быстрее находить удачные комбинации «линий», а людям с нарушением цветовосприятия вообще играть в головоломку.

Музыка, приятная фолковая мелодия на заднем фоне, и звуковые эффекты отлично дополняют общую уютную атмосферу волшебной сказки и героических побед на полях логических сражений с монстрами.

Геймплей

Про классическую механику «три-в-ряд», наверное, рассказывать никому не надо. Старым-добрым «линиям» (они же «шарики») не один десяток лет. Однако, все-таки напомню, что задача игрока – находить на поле комбинации из трех и более одинаковых фишек. За один ход можно сдвинуть только одну фишку и только на один сегмент игрового поля. Фишки, кстати, тут называются «куборками». Составлять ряды можно как по вертикали, таки по горизонтали. Диагональ не работает.

Головоломка Fable Rush на Android, к счастью, не ограничивается одним лишь знакомым геймплеем «линий» - тут вы будете играть роль настоящего героя. Освоиться в сказочном мире поможет Крэндальф, добрый маг и волшебник, красующийся на иконке игры.

С каждым пройденным уровнем, а их в игре десятки, ваш опыт будет расти, кошелек пополняться монетами, а инвентарь - полезными в боях предметами и зельями. Задания в Android-головоломке Fable Rush самые разные – набрать определенные количество очков за ограниченное число ходов, опустить специальные фишки в нижнюю часть экрана, набить нужный счет на время и так далее. Игровые раунды короткие, обычно занимают не более пары минут, так что играть можно в любой удобный момент.

Задания, чтобы вы не заскучали и глубже погрузились в шутливо-фэнтезийный мир, выдают различные персонажи, встречающиеся по мере прохождения карты. Вот, к примеру, говорящий кот. Он просит победить куборков, угрожающе дефилирующих мимо его ненаглядных овечек. А вот некое таинственное зеленое существо, у которого украли его «прелесссть». Конечно, надо помочь местному Горлуму. Поклонника Толкиена и фильмов «Властелин Колец» порадуются забавным отсылкам.

А какой же фэнтезийный герой обходится без навыков, мощных зелий да зачарованных амулетов? Вот и в Android-игре Fable Rush следует выходить на битву со злом не с пустыми руками, а во всеоружии – добывайте в бою монеты, а их меняйте в местном магазине на полезные навыки, склянки с эликсирами для восстановления сил, да мощные амулеты, помогающие на поле боя.

К примеру, военная хитрость «Волшебная перчатка» дает возможность поменять любые две фишки на поле боя, а бесхитростная «Дубинка» уничтожает сразу отряд «куборков», главное прицелится поточнее. Амулет времени подарит десяток драгоценных секунд слабеющему под натиском сил Зла герою, а зелье выносливости ускорит регенерацию здоровья. Снаряжаться придется заранее, перед боем, а новые слоты под навыки будут открываться по мере роста опыта. В общем, такая вот знакомая по РПГ система инвентаря и заклинаний, мастерски вписанная в логическую игру «три-в-ряд».

Монетки на покупку полезных предметов можно зарабатывать в боях с «куборками», а можно просто купить в местном игровом магазине через опциональные встроенные покупки. Пополнить кошелек золотом можно довольно легко, просто вернитесь на уже пройденный уровень и улучшите свой результат.

В Fable Rush есть система рейтингов (глобальная и друзей), колесо фортуны, раз в сутки одаривающее игрока полезным бонусом (зелье, навык или амулет), а также система достижений с приятными поощрениями в виде тех же монеток.

Вердикт

Сказочная головоломка Fable Rush на Android – отличная игрушка для людей любого возраста, ведь логические игры нравятся почти всем. Уютная волшебная атмосфера, приправленная яркими элементами РПГ механики, приятная графика и высокий уровень реиграбельности заставят вас возвращаться в эту бесплатную головоломку снова и снова. Да и то, что разработчик наш, отечественный (из Челябинска!) – не может не вызывать симпатии к итак отличной игрушке для Android. Рекомендуем как отменный таймкиллер и свежий взгляд на «три-в-ряд».

Скачать бесплатно на Android головоломку Fable Rush:

Разработчик: Patriot Game

Платформа: Android 4.0+

Жанр: головоломка, паззл, три-в-ряд



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