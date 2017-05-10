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Партнерская программа App Store снизит комиссию только для встроенных покупок

10 мая, 2017
Партнерская программа App Store снизит комиссию только для встроенных покупок

Пару недель назад Apple анонсировал важные изменения в своей партнерской программе для App Store, обещав снизить комиссию с 7% до 2,5% за все покупки в магазине. Однако, по более свежей официальной информации от «яблочной» компании, снижение комиссии в «партнерке» коснется только встроенных покупок.

Официальное пояснение Apple гласит:

«Мы хотим прояснить некоторые изменения, которые происходят с партнерской программой. Комиссия за все встроенные покупки на iOS будет снижена с 7% до 2,5% во всех странах, однако доля для контента других типов (музыка, книги, платные приложения) останется на текущем уровне, т.е. 7%».

О том, что Apple передумал снижать комиссию до 2,5% по всем категориям контента на iOS, сообщил Mac Gamer HQ. Похоже, что участники партнерской программы посчитали снижение комиссии слишком большим, ведь «партнерка» App Store используется многими сайтами для получения выручки.

Каждый раз, когда пользователь кликает по ссылки на приложение или игру в App Store с реферальным ID, Apple возвращает разместившему ссылку небольшую долю от продажи. Разработчики по-прежнему получают 70% выручки от стоимости приложения во всех случаях. Однако, доля Apple в случае с партнерской программой App Store снижается.

Пока неясно, почему Apple решил снизить комиссию для участников партнерской программы именно для встроенных покупок. Возможно, компания выяснила, что многие разработчики используют «партнерку» на встроенных покупках в собственных приложениях для увеличения своей доли выручки. Впрочем, это не самый удобный для пользователей способ, поскольку сначала придется перенаправлять их в браузер для учета реферального ID. Также не стоит забывать о вероятных грядущих изменениях в App Store, которые Apple готовится анонсировать на конференции WWDC 2017 в июне.

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Издатель: Procontent.ru , источник: TechCrunch  
Упоминание компаний: Apple,
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