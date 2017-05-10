Как сделать резервную копию приложения на Android: обзор штатных и сторонних инструментов

В большинстве случаев мы ищем надежный способ сохранить важные данные в приложениях – чаты, фотографии, контакты и т.д., но не сами приложения или игры на Android. Однако, мало кто знает, что делать резервные копии приложений – также важно, если вы хотите сохранить к ним доступ. В обзоре ниже инструкция о том, как штатными средствами Android сохранить свои любимые игры и приложения, а также легко их восстановить в любой момент.

Зачем делать бэкапы приложений и игр на Android

Если только приложение не удалено самим Google из соображений безопасности, когда вы загружаете его из Google Play, вы получите самую свежую версию из официального магазина. Даже в том случае, если разработчик забросил приложение или сделал его недоступным, вы всегда сможете заново скачать наиболее свежую версию приложения, если вы когда-либо его загружали.

К примеру, если вы установили оригинальную версию мегапопулярной в свое время игрушки Flappy Bird из Google Play, вы всегда сможете найти ее на вкладке «Библиотека» в разделе «Мои приложения» официального приложения магазина, которое доступно практически на любом Android-смартфоне. Исключение составляют разве что совсем бюджетные «серые» телефоны из Китая. Однако, поиском в Google Play найти «ту самую» Flappy Bird не получится, а если с аккаунта, который никогда не устанавливал игру, перейти по ссылке, то приложение попросту будет недоступно.

Резервное копирование в Google Play позволяет решить эту проблему – все ваши любимые игрушки и приложения навсегда останутся с вами, даже если сам разработчик решит удалить их, либо сделать недоступно в вашей стране/регионе.

Если риск удаления приложения из Google Play минимален, то зачем в этом случае делать его «бэкап»? Резервное копирование может пригодится и здесь – доказательства этому можно найти на странице почти любого приложения на Android в магазине. Огромный зоопарк различных смартфонов на Android, которые отличаются версиями операционной системы, «железом», интерфейсом производителя и так далее делает нередким ситуацию, когда свежее обновление приложения попросту у вас не заработает, а вернуться на предыдущую Google Play не позволяет, там доступно только самое свежее.

Если приложение было установлено на карту памяти, то его резервную копию сделать несложно. В этом случае самый простой способ сделать бэкап – воспользоваться любым приличным файловым менеджером на Андроид. Например, подойдут File Manager, ES File Explorer и Astro File Manager. Покопайтесь в настройках приложений, и вы наверняка обнаружите там средства резервного копирования приложений. Такой способ копирования подойдет абсолютно для любого приложения, даже если вы скачали его не из Google Play.

С установленными производителем на смартфон или планшет такой способ может и не сработать. Возможность бэкапа с помощью файлового менеджера зависит от того, в какую папку и как именно было установлено приложение из «дефолтного» набора. Если вы видите список приложений в файловом менеджере, то можете сделать их резервных копии.

Как установить заново старое приложение на Андроид из «бэкапа»

Нет ничего проще – достаточно зайти в Google Play, открыть вкладку «Библиотека» и восстановить скачанное ранее приложение.

В случае с файловым менеджером на Андроид также проблем никаких не возникнет – достаточно запустить менеджер, появится окно установщика, который попросит вас в настройках включить установку из «неизвестных источников», если вы ранее этого не сделали. Иногда потребуется сначала удалить предыдущую версию приложения (в этом случае данные из приложения будут удалены, так что их придется «бэкапить» отдельно), а затем установить копию с карты SD или из встроенной памяти телефона.

Стоит помнить о некоторых особенностях такого восстановления приложений:

Не стоит ожидать поддержки от разработчиков. Чтобы разработчик смог вам помочь, необходимо установить самую новую версию приложения или игры.

Некоторые онлайн-функции могут не работать. Обновление может изменить способ коммуникации приложения с облачным хранилищем, поэтому устаревшая версия приложения, которую вы восстановили из бэкапа, может функционировать не в полном объеме.

Давать друзьям или распространять в Сети такие бэкапы приложений или игр нельзя, даже бесплатные. Так вы почти наверняка нарушите условиях лицензионного соглашения с разработчиком.

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