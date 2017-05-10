Превращаем скучные фото в изысканные картины маслом: обзор приложения Oilist на iPhone и iPad

Креативное приложение, которое позволяет любому владельцу iPhone почувствовать себя настоящим художником, получив мощный инструментарий для чудесного превращения обычных фотографий и сэлфи в изысканные картины, написанные виртуальными масляными красками. Oilist можно назвать Prisma для взрослых, потому что результаты приложение выдает действительно выдающиеся, в стиле разных известных художников. В обзоре приложения Oilist все подробности и примеры «работ».

Приложение Oilist после запуска попросит у вас фотографию, которую можно сделать с помощью камеры, либо «скормить» любую из встроенной памяти вашего iPhone или iPad. После этого вы, как заправский художник-профессионал, можете выбрать стиль, в котором будет выполнена ваша картина или сделать изысканное сэлфи масляными красками. Выбрать можно, к примеру, холст в стиле импрессионизма или абстракционизма.

После этого приложение несколько секунд будет анализировать композицию вашего фото, а затем выдаст результат – вполне правдоподобную картину, написанную масляными красками и созданную на основе вашего фото. Алгоритм работы приложения похож на Prisma, но на этом разработчики Oilist не останавливаются. Не зря в начале обзора я назвал новинку вариантом Prisma «для взрослых». На самом деле, креативный процесс в Oilist вообще не останавливается, как это всегда происходит в случае с настоящим творчеством.

Представьте, что после установки Oilist на вашем iPhone или iPad поселился настоящий, пусть и крошечный, художник, живущий в «Дне сурка», закольцованном времени. Живописцу вы вольны заказать одну и ту же картину снова, и снова, и снова. Наблюдать за изменениями в вариациях картин можно бесконечно. Гипнотическое и завораживающее зрелище.

Однако, с приложением Oilist намного веселей стать этаким советчиком для художника, которого тот ослушаться не смеет – в вашем распоряжении масса различных регулировок в нижней части экрана, которые позволяют «рулить» процессом создания картины из фото, пусть и в определенных пределах, ведь исходную фотографию нельзя изменить. Хотите более крупные мазки и всплески цвета? Измените размер кисти в руках у виртуального художника на свой вкус и насыщенность цветов. Устали от художественного стиля? Поиграйтесь с настройками настроения и тяжеловесности, чтобы встряхнуть происходящее на экране.

Если вы чувствуете в себе особо деструктивный настрой, то можно устроить настоящий хаос на холсте благодаря ручкам «взрыв» и «рулетка». Интересно, что в этом случае алгоритм приложения часто уходит в глубокую задумчивость, результатом которой становится практически полностью размытая картина, и Oilist начинает все сначала. В воображении тут же возникает картина разъяренного художника, который в сердцах срывает с головы стильный берет, бросает его оземь и кулаком пробивает холст, а затем, успокоившись, начинает все сначала.

Основная опасность приложения Oilist заключается в том, что остановить эксперименты с превращением фотографии в картину усилием воли практически невозможно, а вот достигнутый некими почти алхимическими действиями результат потерять очень легко, достаточно тронуть одну-две настройки. К счастью и к зависти любого реального художника, рисующего настоящими масляными красками, приложение позволяет в любой момент сделать снимок картины и сохранить его в памяти устройства.

Если вы захотите перенести удачный шедевр из приложения Oilist в реальную жизнь, то и это можно устроить, ведь здесь есть экспорт в разрешении 4K, так что можете распечатать картину в любом фотокиоски и повесить на стену. Гостям о приложении Oilist говорить необязательно, сославшись на неожиданно открывшиеся способности к рисованию масляными красками. Ну, а не запостить креативное сэлфи или картину из фотки в соцсеть с помощью приложения Oilist – это просто преступление, почти уголовное.

Приложение Oilist можно скачать в App Store на iPhone или iPad в обмен на скромную сумму в 229 рублей. Зато без рекламы и навязчивых встроенных покупок.

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