Doogee T5 4G и Ulefone Vienna: смартфоны по безумным скидкам с купонами

GearBest безостановочно щедрой рукой раздает купоны для получения скидок и снижает цены на и так доступные смартфоны с очень неплохими характеристиками. На этот раз под ценопад попали стильный Doogee T5 с поддержкой сетей 4G и восьмиядерный Ulefone Vienna с внушительным объемом встроенной памяти. Благодаря купонам цены на аппараты станут еще привлекательней. Краткий обзор девайсов и собственно купоны – ниже.

Doogee T5 отличается необычным премиальным дизайном и недурными техническими характеристиками. 5-дюймовый HD-экран с IPS-матрицей, шустрый 4-ядерный процессор, целых 2 ГБ оперативной памяти, OTG и приличная 8-мегапиксельная камера. Смартфон работает на базе Android 6.0. Качественный аппарат с большим экраном всего за 5213 рублей, а с купоном DTGB еще дешевле! Доставка в Россию – бесплатно. Торопитесь, ведь сроки акции ограничены.

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Ulefone Vienna – почти флагманский смартфон по цене дешевле 10 тысяч рублей. Роскошный 5,5-дюймовый экран, 13-мегапиксельная камера, FullHD матрица со взрослым разрешением 1920x1080 пикселей, мощный 8-ядерный процессор и 32 ГБ встроенной памяти. Не забудем про поддержку двух SIM-карт, защитное стекло Corning Gorilla Glass и сканер отпечатков пальцев. На выходе получаем классный универсальный смартфон по весьма умеренной цене, которая с купоном ViennaS станет еще лучше.

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