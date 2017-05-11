Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой

Человек, подаривший нам «экран смерти Чака» для Windows, выпустил мобильную игру на Android и iOS. В файтинге Nonstop Chuck Norris нам выпала великая честь выступить за легендарного Чака Норриса на арене против самых брутальных врагов Вселенной. Ковбойская шляпа техасского рейнджера, огромный арсенал колюще-режуще-дробящего, а также каноничная бензопила – в комплекте. Обзор игры для смартфонов и планшетов расскажет, почему Nonstop Chuck Norris стоит скачать на Android или iOS немедленно.

Чак Норрис?

Да, это свершилось – человек, который прошел Destiny без игровой приставки, теперь поселится в вашем кармане. Расчехляйте свой iPhone или Galaxy, и вы найдете Чака, который бежит по изометрическим уровням, весело кроша в мелкую капусту разнокалиберных врагов. Чак может сражаться самостоятельно, либо вы можете направлять мощные кулаки Норриса, чтобы он выполнял специальные движения. Каждый побежденный враг – это монетки и ящики с наградой, что означает новое оружие, апгрейды экипировки, новые полезные предметы и все это в безумно-файтинговом стиле с несравненным Чаком.

Чак Норрис!

Да, человек, который может снимать 4K-видео голыми руками, теперь сражается с боссами в компании с тенью и гориллой. По мере прогресса в игре, а Чак, разумеется, может справиться и без вас, вы будете встречаться со все более мощными и мощными боссами, которые, естественно, не представляют никаких проблем для великого Норриса. Весь смысл, концепция и фундамент игры – тонны угарного файтинга, рост до безумных уровней и отсутствие возможности проиграть. Почему? Да потому что Чак Норрис обанкротил Лас-Вегас с помощью карточек с Покемонами.

Чак Норрис…

Да, Чак Норрис, перезагрузивший Матрицу, теперь может похвастаться мобильной игрой на Android и iOS, цель которой – никогда не останавливаться. Поэтому в названии есть «Nonstop», т.е. без остановки. Игровой процесс все длиться и длиться, и не перестает быть угарным. Есть небольшой набор навыков, который дополняется апгрейдами с самым разыми прикольным оружием – от бейсбольных бит до каноничных бензопил, которые Чак, естественно, держит другим концом. В качестве оружия Норрис использует даже сэлфи-палки. Удержаться от очередного безбашенного апгрейда и прыжка на новый уровень в компании с Чаком можно только титаническим усилием воли. Игрушка аддиктивная благодаря своим забавным апгрейдам и гомерической порции юмора.

[Чак Норрис]

Да, человек, который вернул разъем для наушников на свой iPhone 7, теперь бегает по экрану вашего смартфона (или планшета) в маске лошади, ковбойской экипировке и с самым сумасшедшим оружием, безостановочно рубит боссов и их миньонов. Завораживающее и веселое зрелище, оторваться от которого очень сложно. Попрощайтесь с десятками часов своей жизни.

Скачать бесплатно на iPhone или Android игру Nonstop Chuck Norris:

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