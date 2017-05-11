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Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой

11 мая, 2017

Всем уставшим от «три-в-ряд» посвящается этот обзор бесплатной логической игры на iOS с уникальной «револьверной» механикой, на что и намекает ее название rvlvr. (именно с точкой на конце). Игра создана студией The Frosty Pop Corps Inc., и наверняка понравится всем, кто оценил Polycolor, Dotello, Breath of Life или Blockshot Revolution. Годная головоломка типа rvlvr. на iPhone – хороший способ снять стресс и отвлечься от суетливой рутины повседневной жизни.

Графика, дизайн и звук

Визуально головоломка rvlvr. на iOS выполнена в модном ныне минималистическом стиле, что вполне подходит жанру логических игр. Основные игровые элементы выполнены в виде геометрических фигур – колец и точек, они и занимают основную часть игрового интерфейса. Нет кнопок, нагромождения менюшек, текста и прочих отвлекающих от геймплея штук.

Обзор игры rvlvr на iPhone

Цветовая палитра этой головоломки на iPhone приятно глазу со светлым кремовым фоном и мягкими, но сочными цветами колец и точек. Графика в игрушке скорее плоская, хотя тени и небольшая перспектива, примененная художникам при отрисовке колец, придает происходящему на экране трехмерную глубину. Анимация плавная, подтормаживаний и лагов не замечено.

Звуковое сопровождение помогает дополнительному погружению в мир этой необычной головоломки на iOS благодаря удачно подобранным трекам и приятным звуковым эффектам, знаменующим удачное решение очередной логической задачи. С точки зрения звука и графики у Frosty Pop Corps получилась качественная и «уютная» логическая игрушка.

Геймплей

Как и множество других головоломок для iOS, rvlvr. состоит из последовательных уровней. Разработчики утверждают, что в игре вас ждут более 10 000 логических задач! Конечно, приходится верить разработчикам на слово – 10 000 уровней это слишком даже для нашего въедливого раздела «Обзоры игр и приложений». В любом случае, rvlvr. можно назвать одной из самых «долгоиграющих» логических игр на iPhone и iPad, контента в ней хватит на сотни часов геймплея.

Обзор классной головоломки на iOS

Уровни в этой симпатичной головоломке на iOS проходятся линейно, то есть в хронологическом порядке. Впрочем, есть возможность пропустить никак не поддающийся уровень в обмен на просмотр рекламного ролика (сразу отмечу, что на 149 рублей можно полностью отключить рекламу и получить неограниченное количество пропусков). А вот вернуться назад нельзя – уже пройденные уровни игроку не доступны.

Механика головоломки, на первый взгляд, незатейлива – вращаем кольца до тех пор, пока узор точек на них не совпадет с образцовым, который нарисован в верхней части экрана. Звучит просто, но по мере прохождения первых уровней кривая сложности в rvlvr. растет, а логические задачи становятся все более и более нетривиальными.

Управление

Справится с головоломкой, точнее, ее управлением, сможет даже ребенок. Каждый паззл содержит несколько колец с точками. Одновременно можно вращать только одно кольцо, чтобы выбрать его – достаточно простого тапа, а вращать кольцо можно кнопками в нижней части экрана. Как только точки совпадут с другим кольцом, можно перейти на другое и крутить уже его. Повторять эти несложные действия следует до тех пор, пока расположение точек совпадет с образцом вверху.

К счастью, в головоломке rvlvr. нет таймеров или ограничения на количество ходов – думайте над каждой логической задачей столько, сколько вам потребуется. Это большой плюс.

Обзор логической игры rvlvr для iPhone

Поскольку игрушка бесплатная, то вам придется любоваться рекламой, которая появляется по прохождении нескольких уровней. Разработчик довольно ненавязчиво подошел к монетизации, поэтому реклама не раздражает и появляется не очень часто. Чтобы пропустить особо сложный уровень (а их, напомню, в игре несколько тысяч), придется посмотреть рекламный ролик. Однако, потратив 149 рублей на встроенные покупки вы можете навсегда избавиться от рекламы и пропускать неограниченное число уровней.

Вердикт

Головоломка rvlvr. на iPhone и iPad – отличный способ убить время, если вам нравятся необычные логические игры. Спокойный завораживающий саундтрек, в хорошем смысле спартанская графика в стиле минимализма, необычные вращающиеся головоломки и 10 000 уровней – эта игрушка может отнять у вас сотни часов жизни с полного вашего согласия. Также отметим недорогую «удалялку» рекламы (149 рублей), ненавязчивые баннеры и отсутствие таймеров/ограничения на количество ходов в самих головоломках. Рекомендуем!

Скачать бесплатно на iPhone или iPad головоломку rvlvr.:

Скачать бесплатно на iPhone или iPad головоломку rvlvr

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30859.html

Фотографии статьи:
Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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