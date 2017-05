Обзор необычной головоломки rvlvr. на iPhone с вращающейся механикой

Всем уставшим от «три-в-ряд» посвящается этот обзор бесплатной логической игры на iOS с уникальной «револьверной» механикой, на что и намекает ее название rvlvr. (именно с точкой на конце). Игра создана студией The Frosty Pop Corps Inc., и наверняка понравится всем, кто оценил Polycolor, Dotello, Breath of Life или Blockshot Revolution. Годная головоломка типа rvlvr. на iPhone – хороший способ снять стресс и отвлечься от суетливой рутины повседневной жизни.

Графика, дизайн и звук

Визуально головоломка rvlvr. на iOS выполнена в модном ныне минималистическом стиле, что вполне подходит жанру логических игр. Основные игровые элементы выполнены в виде геометрических фигур – колец и точек, они и занимают основную часть игрового интерфейса. Нет кнопок, нагромождения менюшек, текста и прочих отвлекающих от геймплея штук.

Цветовая палитра этой головоломки на iPhone приятно глазу со светлым кремовым фоном и мягкими, но сочными цветами колец и точек. Графика в игрушке скорее плоская, хотя тени и небольшая перспектива, примененная художникам при отрисовке колец, придает происходящему на экране трехмерную глубину. Анимация плавная, подтормаживаний и лагов не замечено.

Звуковое сопровождение помогает дополнительному погружению в мир этой необычной головоломки на iOS благодаря удачно подобранным трекам и приятным звуковым эффектам, знаменующим удачное решение очередной логической задачи. С точки зрения звука и графики у Frosty Pop Corps получилась качественная и «уютная» логическая игрушка.

Геймплей

Как и множество других головоломок для iOS, rvlvr. состоит из последовательных уровней. Разработчики утверждают, что в игре вас ждут более 10 000 логических задач! Конечно, приходится верить разработчикам на слово – 10 000 уровней это слишком даже для нашего въедливого раздела «Обзоры игр и приложений». В любом случае, rvlvr. можно назвать одной из самых «долгоиграющих» логических игр на iPhone и iPad, контента в ней хватит на сотни часов геймплея.

Уровни в этой симпатичной головоломке на iOS проходятся линейно, то есть в хронологическом порядке. Впрочем, есть возможность пропустить никак не поддающийся уровень в обмен на просмотр рекламного ролика (сразу отмечу, что на 149 рублей можно полностью отключить рекламу и получить неограниченное количество пропусков). А вот вернуться назад нельзя – уже пройденные уровни игроку не доступны.

Механика головоломки, на первый взгляд, незатейлива – вращаем кольца до тех пор, пока узор точек на них не совпадет с образцовым, который нарисован в верхней части экрана. Звучит просто, но по мере прохождения первых уровней кривая сложности в rvlvr. растет, а логические задачи становятся все более и более нетривиальными.

Управление

Справится с головоломкой, точнее, ее управлением, сможет даже ребенок. Каждый паззл содержит несколько колец с точками. Одновременно можно вращать только одно кольцо, чтобы выбрать его – достаточно простого тапа, а вращать кольцо можно кнопками в нижней части экрана. Как только точки совпадут с другим кольцом, можно перейти на другое и крутить уже его. Повторять эти несложные действия следует до тех пор, пока расположение точек совпадет с образцом вверху.

К счастью, в головоломке rvlvr. нет таймеров или ограничения на количество ходов – думайте над каждой логической задачей столько, сколько вам потребуется. Это большой плюс.

Поскольку игрушка бесплатная, то вам придется любоваться рекламой, которая появляется по прохождении нескольких уровней. Разработчик довольно ненавязчиво подошел к монетизации, поэтому реклама не раздражает и появляется не очень часто. Чтобы пропустить особо сложный уровень (а их, напомню, в игре несколько тысяч), придется посмотреть рекламный ролик. Однако, потратив 149 рублей на встроенные покупки вы можете навсегда избавиться от рекламы и пропускать неограниченное число уровней.

Вердикт

Головоломка rvlvr. на iPhone и iPad – отличный способ убить время, если вам нравятся необычные логические игры. Спокойный завораживающий саундтрек, в хорошем смысле спартанская графика в стиле минимализма, необычные вращающиеся головоломки и 10 000 уровней – эта игрушка может отнять у вас сотни часов жизни с полного вашего согласия. Также отметим недорогую «удалялку» рекламы (149 рублей), ненавязчивые баннеры и отсутствие таймеров/ограничения на количество ходов в самих головоломках. Рекомендуем!

Скачать бесплатно на iPhone или iPad головоломку rvlvr.:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30859.html