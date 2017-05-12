Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов

Игра Injustice 2, сиквел отличного аркадного файтинга 2013 года, пока еще не вышла на консолях, но уже доступна на смартфонах и планшетах под управлением Android и iOS. Если вам нравятся виртуальные драки, вы фанат вселенной комиксов DC, угарный файтинг Nonstop Chuck Norris уже пройден, IronKill и Real Steel Champions пылятся на виртуальной полке, а на головоломки вроде rvlvr. вы смотрите не иначе как с легким презрением, то пора срочно скачивать Injustice 2 на свой iPhone или Android-смартфон. Почему? В обзоре игры ниже вы найдете исчерпывающий ответ.

Блокбастеры про супергероев, которыми каждое лето голливудские студии накачивают кинотеатры, не могли не привить любовь к вселенной комиксов даже на просторах России, где сами комиксы (журналы) не пользуются особой популярностью. Одна из самых известных вселенных DC, наряду с Marvel, отличается узнаваемостью и любимыми многими героями – Бэтмен, Супермен, Аквамен, Джокер, Робин, Ядовитый Плющ, Зеленый Фонарь, Женщина-кошка и другие.

Файтинг Injustice 2 на Android и iOS, в котором собраны несколько десятков известных супергероев, вышел на мобильной платформе еще до появления на консолях, так что окунуться в атмосферу жесткого мочилова Супермена и Бэтмена на смартфоне и планшете можно уже сейчас (ссылки на скачивание в самом конце обзора). Знакомы ли вы со вселенной DC или Injustice, неважно, игрушку можно назвать образцовым файтингом.

Графика и звук

Обзор игры Injustice 2 для смартфонов логичней и приятней всего начать именно с визуальной составляющей. Графика в Injustice 2 мало чем уступает свежим консольным играм. Конечно, на телевизоре с разрешением 4K и PlayStation 4 файтинг будет смотреться зрелищней, но и на Retina экране iPad мобильной игра Injustice 2 держится бодрячком. В конце концов, мощности смартфонов и планшетов всегда будут уступать специализированным игровым консолям.

Анимированные сюжетные вставки сделаны на высоком уровне почти голливудских блокбастеров и смотрятся в мобильной игре роскошно, обеспечивая дополнительную степень погружения во вселенную супергероев DC. Пропускать их совсем не хочется.

В самой игре персонажи, а именно ради них это все и затевалось, отлично и плавно анимированы, а сами модели Бэтмана, Супермена и других очень детальны, с массой полигонов и качественных текстур. Освещение также не подкачало, а темная цветовая палитра лишь подчеркивает противостояние Добра со Злом в традиционной комиксовой вселенной.

Стоит отметить, что графика Injustice 2 на iOS требует определенных «жертв». Во-первых, оперативной памяти файтингу требуется не менее 1 гигабайта, а в качестве ОС должна быть установлена iOS 10. Версия игра для Android требует 4.4 и выше. То есть, для комфортной работы Injustice 2 нужен более-менее современный смартфон.

Саундтрек можно назвать стандартным для файтинга с супергероями DC, к звуковым эффектам претензий нет. Частенько в Injustice 2 встречается озвучка, что играет на руку общей атмосфере.

Геймплей

В основе Injustice 2 на Android и iOS лежит классическая концепция файтинга, однако игроку достуно несколько режимов. На момент публикации обзора игры в их число входила «Кампания» и «Сюжет», «Арена» для PvP-боев, «Схватки», «Ресурсные миссии» и «Операции». В будущем разработчики добавять режим «Лига». Мы прошли сюжет и кампанию, а также «Операции», другие режимы пока заблокированы.

В «Кампании» вам предлагается выиграть серию битв прежде чем вам позволят выйти на финальный бой с местным боссом, а после победы над ним вы перейдете на следующий «уровень», где есть свой босс и его слуги. К схваткам с побежденными боссами можно вернуться в любой момент, чтобы «погриндить», зарабатывая очки опыта для своей команды.

Каждая выигранная схватка приносит опыт и немного «лута» (полезных игровых предметов). В качестве лута тут выступают «шарды» (они нужны для разблокировки новых супергероев), экипировка для персонажей, золотые монеты или драгоценные камни. Однако, следите за энергией – у игрока здесь есть привычная по другим freemium-играм «батарейка», которая перезаряжается довольно долго. Встроенные покупки, однако, никто не отменял.

В режиме «Сюжет» можно узнать историю игры Injustice 2 через серию мини-эпизодов, в каждом из которых придется выходить на один-два боя. Чтоб продвигаться по сюжетной линии, в боях, естественно, необходимо побеждать. Сюжетная кампания в мобильной версии Injustice 2 выполнена неплохо, а бои затягивают. К счастью, в этом режиме энергия не тратится, однако и команду свою поменять тоже нельзя.

Режим «Операции» предлагает отослать доступных персонажей для выполнения «миссий» самостоятельно, что занимает определенное время. В самом процессе игрок не участвует, но вернувшаяся команда приносит с задания различные предметы и награды. Если ждать возвращения славных супергероев надоело, то можно откупить от таймера драгоценными камнями (да-да, встроенные покупки никуда не делись).

На старте в Injustice 2 на iOS и Android вам будут доступны только пара персонажей – Бэтмен и Харли Квинн, это после завершения обучения. После этого разблокировать персонажей можно с помощью сбора нужного количества геройских «шардов» или выигрывать их в местно казино, открывая сундуки с сюрпризом. Один сундук, базовый, можно открывать бесплатно каждые несколько часов, однако если хотите испытать судьбу во внеурочное время, то придется заплатить за дополнительные ходы монетами и драгоценными камнями (встроенные покупки).

Управление

В Injustice 2 с этим особых проблем нет. Чтобы ваш супергерой атаковал врага, просто тапните по экрану. Свайп вправо включает раш-атаку, которая посылает персонажа в серию мощных комбо-ударов по врагу. Свайп влево позволяет увернуться от «плюхи» врага, а если тапнуть сразу же после свайпа, то ваш супергерой метнет во врага что-нибудь смертоносное, либо выстрелить из дальнобойного оружия. Свайп вверх позволяет сделать ударную атаку в прыжке, а вниз – атаку в нижней плоскости, назовем ее так.

Кнопки в правом нижнем углу позволяют использовать специальные способности персонажа, если специальные индикатор для их активации заполнен, а кнопка в левом нижнем углу позволяет блокировать атаки врага и получать меньше повреждений.

Для каждой битвы можно собрать команду максимум из трех супергероев, а чтобы переключаться между ними во время боя нужно просто тапнуть по нужному портрету.

Боевая механика и развитие персонажей

Если провести достаточное количество атаки и блоков, то можно зарядить индикатор «Супер движений», который появляется в нижней части экрана после его полного заряда. Тап по этому индикатору позволяет выбранному герою совершить свое «Супер движение», которое не только наносит мощный урон врагу, но и сопровождается крышесносящей красочной и безумно красивой анимацией. В некоторых случаях можно послать противника в нокаут. Чтобы хорошо сражаться в Injustice 2, вам необходимо научиться точно «читать» движения врагов и предугадывать их действия, а также умело защищаться и нападать в нужное время. Да, не стоит забывать переключаться между героями, иначе вам просто съедят заживо.

После удачных сражений, как мы уже упоминали выше, вы получите спецснаряжение для супергероев и различные бонусы в качестве лута. Так игрок повышает характеристики персонажей, развивает их способности и улучшает их атакующий и защитный потенциал, что, в свою очередь, повышает общую боеспособность команды супергероев. Перед каждой схваткой Injustice 2 дает возможность оценить сложность предстоящей битвы, поэтому довольно легко избежать заведомо проигрышных боев, чтобы зря не тратить энергию. В целом система развития персонажей позаимствовала много элементов из РПГ, поэтому геймеры со стажем быстро во всем разберутся, а новички легко освоятся.

Вердикт

Injustice 2 на Android и iOS – роскошный файтинг со знаменитыми супергероями из вселенной комиксов DC. Масса игровых режимов, внятная система развития персонажей, PvP (сражения с другими игроками), удобное управление и, конечно же, бесподобная графика. Некоторая навязчивость встроенных покупок портить общую благостную картину, однако ценителям комиксов и файтингов (почти синонимы!) не стоит пропускать мобильную версию Injustice 2. Где еще в одну команду можно собрать десятки известных супергероев вроде Бэтмена, Супермена, Киборга, Саб-Зиро, Аквамена и прочих достойных представителей фантастической вселенной существ со спецспособностями.

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad игру Injustice 2:

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