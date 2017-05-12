Обзор самой «зеленой» головоломки Topsoil на Android и iPhone

Логическая игра Topsoil от разработчика Nico Prins претендует на лавры этакого «Безмятежного фермера» благодаря своему удачному графическому дизайну и медитативному геймплею. Головоломки на Android и iOS типа Polycolor, rvlvr., Breath of Life или Jelly Reef вдыхают новую жизнь в слегка застойный жанр, атакованный клонами «три-в-ряд». Обзор игры Topsoil на iPhone и Android доказывает, что эту головоломку можно смело включить в «золотой фонд» пазлов для смартфонов и планшетов.

После чумового файтинга Nonstop Chuck Norris и свеженького Injustice 2 с супергероями комиксов DC, хочется чего-то легковесного, прозрачного и безмятежного, а также тренировки для логики и умственных способностей. Поэтому – все в сад, точнее, на зеленые просторы головоломки Topsoil, где вы будете мирно выращивать различные растения, культивировать землю и решать логические задачки.

Графика и звук

Визуально головоломка Topsoil на iOS и Android отличается стильным минимализмом и удачно подобранной к графике цветовой гаммой. «Плоское» игровое поле разбавлено некоторой перспективой тайлов земли, как бы приподнятыми над фоном. Иконки игровых элементов неплохо прорисованы и сходу отличаются друг от друга, так что разглядывать их в поисках отличий не приходится.

Цвета в игрушке Topsoil приглушенные и даже «приземеленные» - кремово-бежевый фон, каштановые, зеленые и синие. Черные иконки отлично контрастируют на фоне этих цветов, а семена, прорастающие за определенное количество ходов, легко выхватываются глазом из-за небольших циферок, отображающих их всхожесть.

Анимация, что не удивительно для подобного рода игр, идет без тормозов и задержек. Фоновая музыка в игре Topsoil на iPhone и Android отсутствует, однако различные события в головоломке, такие как прорастание семян или вырастание деревьев, сопровождаются забавными звуковыми эффектами, что работает на общую безмятежную и миролюбивую обстановку в игре. Зато, в отсутствие саундтрека в Topsoil, играть в головоломку можно и со своей музыкой в плеере.

Геймплей

Как и в большинстве головоломок, в Topsoil один-единственный игровой режим. Несмотря на это, игровой процесс серьезно затягивает, даже учитывая кажущуюся простоту. Логическая игра относится к категории игр «easy to handle, hard to master», что однозначный плюс. Возвращаться в мир интеллектуального фермерства Topsoil хочется снова и снова.

Поскольку режим игры в этой головоломке на iOS и Android всего один, то здесь битва идет за очки. Однако, «битва» здесь скорее условная, никто игрока подгонять и торопить не будет. Цель игры простая – собрать как можно больше урожая, прежде чем сад полностью будет заполнен полезными посадками. Для этого необходимо сажать растения одного типа рядом друг с другом, ведь чем больше растений вы сможете собрать, тем больше очков получите, одновременно освободив грядки под новый урожай.

Традиционно для мобильных головоломок, Topsoil стартует как легкая логическая забава, постепенно набирая обороты и повышая сложность. Вам будут открываться новые семена, деревья и даже дружественные птицы, помогающие безмятежному фермеру. Как только весь сад будет заполнен, ходов на сбор урожая у вас не останется, и игра заканчивается.

Управление

Головоломка Topsoil отличается предельно понятным управлением. Сетка 4x4 в центре экрана, в верхней части которой размещена лента с растением или семенем, которое вы можете посеять сейчас, а также три следующих элемента. Игроку следует сажать растения одного и того же типа рядом друг с другом, чтобы собирать как можно больше очков.

Чтобы посадить растение, достаточно тапнуть по квадратному «тайлу» игрового поля. Если на ленте появилась садовая лопата, то пришло время собирать урожай – просто тапните по скоплению одинаковых растений или деревьев, чтобы собрать их, одновременно освободив почву под новые посадки.

Игровая механика

Хотя группы растений собирать выгодней с точки зрения очков, никто не запрещает вам собрать только одно растение, если этого потребует игровая ситуация. Если место на огороде закончилось, а лопата на ленте еще не появилась, то игру можно считать законченной и пора считать, сколько вы там насобирали. Число заработанных очков определяется количеством собранных растений и деревьев, чем больше групп было собрано, тем больше будет окончательный счет. Есть мультипликатор за последовательный сбор «кластеров» из растений, что оживляет геймплей и заставляет более тщательно рассаживать будущий урожай.

В логической игре Topsoil на Android и iOS два основных типа игровых элементов – растения и семена. Первые можно собирать сразу же, а вот вторым надо дать время вырасти. Сколько еще ходов осталось до сбора урожая – можно посмотреть на игровом поле, подсказку даст небольшой бэдж с цифрой внутри. Через указанное на бэдже количество ходов семя дорастет до собирабельного дерева. Хотя деревья растут дольше, очков они приносят больше, поэтому стоит сосредоточиться на их посадке.

По мере прогресса по уровням головоломки Topsoil, вы заметите, что на некоторых растениях будут появляться птички. Эти щебечущие помощники фермера увеличивают мультипликатор очков, поэтому их стоит разблокировать. Чтобы посадить птицу на растение или дерево, необходимо собрать достаточно количество урожая этого типа. Сколько еще осталось до разблокирования мультипликатора можно посмотреть, тапнув на кнопку с иконкой птахи.

Поскольку головоломку Topsoil можно скачать бесплатно как на Android, так и на iPhone, а кушать разработчику хочется, то в игрушке есть ограничение на количество игр – всего четыре штуки. Еще три уровня можно получить бесплатно, посмотрев рекламу. Полностью разблокировать игрушку можно, заплатив через встроенные покупки 169 рублей (на Андроид) или 3 доллара на iPhone (примерно столько же в рублях). К счастью, просмотр рекламы опционален, а уровней дают сразу три, поэтому можно вполне обойтись без трат на Topsoil.

Вердикт

Topsoil – уютная «фермерская» головоломка на iPhone и Android с приятной минималисткой графикой, удачной игровой механикой и понятным с первых же секунд управлением. Фактически, качественная логическая игра позволяет играть в себя бесплатно, если вы не прочь иногда посмотреть рекламу в обмена на еще три уровня. В остальном встроенные покупки и реклама никак себя не проявляют. Головоломка Topsoil – отличный способ отвлечься от повседневных забот, одновременно потренировав немного логическое мышление.

Скачать бесплатно на iPhone, iPad или Android фермерскую головоломку Topsoil:

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