Обзор игры Battle Bay на Android и iPhone: MOBA от создателей Angry Birds

Многопользовательские онлайн-сражения на танках для смартфонов пользуются бешеной популярностью, а что если поместить «танчики» в водную стихию? В виде мощных катеров с вооружением, разумеется, танки-то потонут. Обзор игрушки Battle Bay на Android и iOS на этом можно было бы и закончить, если бы ее не сделали Rovio, создатели мегахита Angry Birds. У Rovio есть что сказать в жанре PvP-сражений.

Да, отойти от имиджа разработчиков Angry Birds финским парням из Rovio еще долго не удастся, несмотря на многочисленные эксперименты с различными жанрами мобильных игр. Впрочем, Rovio в Battle Bay удалось избежать соблазна использовать в игре персонажей из Angry Birds. Ни свинок, ни пташек в свежей MOBA-игре на iPhone и Android вы не найдете, и это к лучшему.

Геймплей и управление

Игровая концепция понравится всем, кто уважает многопользовательские битвы на картах в режиме реального времени с использованием тяжелой техники и различного вооружения. Любители «танчиков» могут использовать Battle Bay в качестве своеобразной замены для своей любимой игры, если та уже набила оскомину.

В Battle Bay в ваше распоряжение поступает тяжелый бронированный катер, а на поле битвы вас уже ждут еще четыре человека на похожих скоростных машинах. Противников тоже 5 человек.

Управление в этой многопользовательской игре на iPhone и Android реализовано достаточно бесхитростно – пол левым большим пальцем размещается виртуальный джойстик, который и позволяет рулить скоростным военным катером. Палец вверх – катер разгоняется, вниз – тормозит, а влево-вправо поворачивает соответственно командам. Правый большой палец ложится на гашетку пулемета и ракетной установки. Если вы уже играли в World of Tanks Blitz, то с управлением освоитесь в течение нескольких секунд, а если нет, то не более чем за минуту.

Волны… это не просто графический элемент морской MOBA-игры от Rovio, но ключевой элемент геймплея. Волны подбрасывают катера врагов, сбивая ваш прицел и мешая точной очередью потопить судно противника. Волны могут выступить и вашим союзником, защищая от вражеского огня. Предсказать появление волн нельзя, что делает каждый раунд еще более уникальным и непредсказуемым. Реализованы волны разработчиками отлично, причем до такой степени, что у игроков со слабым вестибулярным аппаратом может случиться приступ морской болезни. И правильно, онлайн-сражения в Battle Bay не для сухопутных крыс, но для прожженных морских волков.

Победа в MOBA-игре для Android и iOS от Rovio достигается либо полным уничтожением команды противника, либо захватом локаций, который зелеными точками обозначены на мини-карте. На поле боя это большие зеленые круги, которые нужно занять. Большинство боев, впрочем, заканчиваются полным экстерминатусом одной из команд, потому что дрейфовать в кругах скучно, а игроки предпочитают весело разносить катера друг друга, чем кемпериться на зеленых точках.

Награда зависит от ваших личных достижений на поле боя, а также от того, выиграла ваша команда, или проиграла. Как только вы дорастет до капитана 5-го уровня, ваш результат будет учитываться в глобальном рейтинге Battle Bay, где каждые несколько недель проходят различные события. В MOBA от Rovio есть гильдии и прочие стандартные игровые фишки вроде чатов, присущие многопользовательским играм этого типа.

Отличие Battle Bay от других MOBA на iPhone и Android заключается в системе набора уровней. Вместо очков опыта, начисляемых за участие в битвах, вы будете повышать собственную квалификацию, тренируя членов экипажа. На старте доступно 10 человек, у каждого уникальное «дерево» талантов.

Активируя различные таланты у членов экипажа, вы можете в том или ином направлении развивать ваш катер – допустим, сосредоточится на максимальном уроне. Либо, можно раскачать дополнительные награды за победы. Также вы можете вложиться в защиту своего военного судна, либо прокачивать конкретно оружие. Поскольку развитие завязано на таймеры, апгрейды рекомендуем запускать перед выходом из игры.

Оружие и катера

Если бы все рассекали в Battle Bay на одинаковых кораблях, то всем было бы скучно. Поэтому разработчики заготовили специализированные катера, доступные в местном магазине. Катер позволяет играть уникальную роль в команде. К счастью, новые катера довольно легко заработать, просто прокачиваясь в боях. Довольно быстро вы будете экспериментировать с различными комбинациями катеров и вооружения для них, собирая «вундервафлю» под себя.

Система апгрейдов оружия и снаряжения в Battle Bay на первый взгляд несколько запутана – в ход идут различные материалы и валюты. Однако, игрушка услужливо подскажет, когда вам станет доступен очередной апгрейд.

Вердикт

Игра Battle Bay на Android и iOS вряд ли войдет в «золотой фонд» мобильных игр, как это уже сделали Angry Birds. Однако, у Rovio получился крепкий аналог «танчиков» со своими удачными находками, приятной графикой и нетривиальным сеттингом. Ждет ли игру успех – зависит только от игроков (вернее, их количества). В остальном Battle Bay – хорошая замена World of Tank Blitz, особенно на время.

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