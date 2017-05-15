Управляем разрешениями приложений на Android: обзор штатных методов

Потенциально приложения, установленные на вашем Android-смартфоне, могут получить доступ к конфиденциальной информации, хранилищем которой выступает любой телефон. Контактные данные, фото и видео, информация о местоположении и т.д. Нередки случаи, когда с виду безопасное приложение, какой-нибудь банальный фонарик, на поверку оказывается вражеским лазутчиком, своеобразным троянским конем, которые собирает данные в лучшем случае для рекламных сетей, в худшем – для вездесущих хакеров, которые не остановятся ни перед чем ради наживы. В обзоре ниже расскажем, как ограничить права приложений на вашем Android-устройстве штатными методами.

Все указанные ниже инструкции работают на Android версии 6.0 Marshmallow и выше, в предыдущих версиях мобильной операционной системы Google работа с разрешениями приложения организована менее гибко.

Приложения, которые вы еще не установили: как посмотреть разрешения

Прежде чем установить приложение на Андроид, если вы беспокоитесь о сохранности личных данных, стоит посмотреть на затребованные его разработчиком разрешения еще на странице в Google Play, т.е. до скачивания на устройство. К примеру, фонарику не нужен доступ к контактным данным или разрешение на отправку СМС. Если они в описании указаны, то стоит насторожиться – возможно, освещать вам путь, это далеко не основная задача приложения.

Если разработчик обновил приложение в соответствие с гайдлайнами Google, то в процессе его установки на Андроид, вы вольны не только посмотреть разрешения, но и модифицировать их, ограничив некоторые функции. К примеру, запретить доступ к отправке СМС или микрофону. Другие приложения такой возможности не дают, поэтому если вы не хотите давать разрешения, то придется попросту отказаться от скачивания приложения.

Альтернативный вариант получения разрешений стал доступен на Android 6.0 и выше. Часть приложения (с течением времени их будет больше) запрашивает разрешение в процессе своей работы при активации соответствующей функции. Т.е. пока приложению не потребуется доступ к микрофону, соответствующего разрешения оно у пользователя запрашивать не будет.

Управление разрешениями установленных на Android приложений

Посмотреть и настроить разрешения, выданные приложениям, можно уже после установки. Это можно сделать как для одного конкретного приложения, таки провести ревизию прав программ, установленных на вашем смартфоне на базе Android 6.0+.

Чтобы посмотреть и модифицировать разрешения всех приложений, необходимо сделать следующее:

Открываем настройки смартфона/планшета. Ищем раздел «Приложения» (либо, «Диспетчер приложений»). Жмем на три вертикальные точки (иконку с шестеренкой, и т.д.), чтобы получить доступ к общим настройкам приложений. Выбираем пункт «Разрешения приложений».

Android выдаст список текущих разрешений. Как правило, это SMS, Календарь, Камера, Контакты, Местоположение, Микрофон, Нательные датчики, Память, Телефон, Данные Автомобиля и т.д. Под каждым вы увидите строчку «Приложения с разрешением: X из Y». Допустим, доступ к камере в смартфоне, на котором сделан скриншот, имеют доступ 27 приложений. Чтобы посмотреть, какие именно приложения имеют возможность запускать вашу камеру, нажмите на соответствующий пункт. Здесь же можно отключить доступ к камере конкретных приложений.

Управляем разрешениями конкретного приложения

В Android есть возможность менять настройки каждого отдельного приложения. Для этого нужно зайти в «Настройки», где опять же выбрать «Приложения» («Диспетчер приложений»), а затем тапнуть по нужному приложению.

Откроется карточка установленного приложения с различными полезными данными о нем, как-то: версия, использование памяти, уведомления и т.д. Нам нужен пункт «Разрешения». Тапаем, и видим включенные для приложения разрешения.

На скриншоте разрешения приложения «ВКонтакте» - это SMS, Камера, Контакты, Местоположение, Микрофон, Память и Телефон. Достаточно передвинуть слайдер напротив выданного разрешения, чтобы лишить доступ «ВКонтакте», к примеру, к данным о местоположении вашего смартфона, либо отключить от SMS-приложения.

Обновления приложений и разрешения

В Android есть одна тонкость, которую стоит знать всем, кто хочет контролировать поведение приложений на смартфоне. Если в настройках включено «Автообновление», то приложение автоматически будет использовать ранее выданные разрешения. Если разработчик добавил в апдейт новые разрешения, то при установке пользователь получить запрос на дополнительные разрешения. Чтобы посмотреть разрешение до установки и более строго контролировать деятельность приложений, автообновление приложений можно отключить.

Для этого необходимо запустить приложение «Play Маркет», открыть раздел «Мои приложения и игры», выбрать нужное и нажать на три вертикальных точки (дополнительное меню). Здесь можно отключить опцию «Автообновление». Почти также можно отключить автообновление для всех приложений сразу – открываем «Play Маркет», жмем на «Настройки», где выбираем опцию «Никогда» для «Автообновление приложений».

Выше речь шла о штатных методах контроля над разрешениями приложений и информации, к которой они имеют доступ. Существуют и сторонние решения, такие как приложение Lucky Patcher. С помощью этого инструмента можно гибко управлять разрешениями, отключать рекламу, сохранять apk-файлы установленных приложений (читайте про резервное копирование приложений) и совершать массу других полезных действий на Android. Вы можете скачать Lucky Patcher c androidapplications.ru.

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