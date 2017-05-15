Обзор приложения 5217 на Android: еще один способ повысить свою производительность

Приложение на Android с необычным названием 5217 обещает научить вас более эффективно использовать свое время и бороться с самым главным бичом всех офисных работников и фрилансеров – прокрастинацией. Из обзора приложения вы узнаете, почему разработчик выбрал такое странное название, как правильно организовать циклы работы/отдыха с точки зрения новейших серьезных исследований и отчего важно качество, а не количество.

Приложение 5217 на Android разработано с учетом результатов исследования, согласно которому наиболее эффективно любой человек работает интервалами по 52 минуты с отдыхом по 17 минут между ними. Альтернативный вариант знаменитого метода «Помидора», популярного тайм-менеджемента, делящего рабочий день на отрезки по 25 минут с 5-минутными перерывами. После каждого четвертого «помидора» предлагается делать перерыв на 15-30 минут.

В отличие от «тоталитарных» приложений для повышения производительности, попросту блокирующих все и вся, как строгий и не очень умный начальник, 5217 на Android не собирается ограничивать ваш доступ ко ВКонтакту, YouTube или Facebook. В 17-минутный перерыв можете делать все, что вам заблагорассудится – играть в игрушки на Android, смотреть видео, листать Twitter и так далее. Главное – это вернуться к работе, когда начнется 52-минутный интервал вашей наибольшей эффективности и ни на что не отвлекаться.

В Android-приложении 5217 нет никаких ограничений, поэтому вы вольны в любой момент остановить его и броситься в объятия ласковой прокрастинации, листая свежие посты во ВКонтактике или теребя потрепанный Instagram. Никто, кроме вас, этого вам не может запретить. Разработчики 5217 проповедуют совсем другой подход – убирает различные отвлекающие факторы.

В настройках приложения можно активировать автоматически режим «не беспокоить» для смартфонов и планшетов на базе Android 6.0 Marshmallow и выше. В этом режиме вас не будут отвлекать уведомления ВКонтакте, отвлекшись на которые можно легко «забыть» о работе. Для особо отвлекающихся особ можно даже отключить LED-индикатор, который в течение 52 минут не будет мигать, привлекая ваше внимание.

В конце рабочего дня приложение 5217 предлагает посмотреть, сколько 52-минутных циклов вы завершили, а также поделиться своим результатом с друзьями и коллегами. Тайм-менеджер культивирует дух конкуренции, что дополнительно поощряет людей пользоваться этой методикой, соревнуясь друг с другом.

5217 на Android пока предлагается в Google Play в виде платной версии, стоимостью два доллара, т.е. 120 рублей. Однако, разработчик готовит freemium-версию, где бесплатно можно завершить 10 рабочих циклов, чтобы оценить эффективность методики в вашем конкретном случае. Кроме того, в новой версии 5217 появится множество новых функций.

В числе новшеств разработчик обещает режим «выходных дней», чтобы таймеры 5217 не беспокоили вас на выходных. Также, в приложении появится вкладка статистики с медалями, которыми вы награждаетесь за достижения по продуктивности. Обещана и поддержка Android Wear 2.0 и смарт-часов/фитнес-браслетов на базе этой операционной системы. В качестве дополнительного поощрения – интеграция достижений Play Games.

Вердикт

5217 – новый тайм-менеджер для Android, созданный на базе новейших исследований продуктивности. Спартанский интерфейс, необычная методика 52/17, мягкая система ограничений (уведомления) и грядущие изменения в виде freemium, гибких таймеров, поддержки Android Wear 2.0 и достижений Play Games делают это приложения заслуживающим внимания. Рекомендуем, если вы желаете более эффективно бороться с прокрастинацией и правильно организовать рабочий день.

Скачать на Android приложение 5217:

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