Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS

На Android явно наблюдается дефицит качественных онлайн-шутеров, особенно если вы российский геймер и выросли (либо продолжает расти) на классической «контре» или ее более современной версии CS:GO. Шутка ли, почти 20 лет этот онлайн-шутер в разных версиях пользуется огромной популярностью, став иконой жанра. Игру Modern Strike Online для iPhone и Android уверенно можно назвать правопреемницей «контры» на смартфонах – в ней вас ждет знакомый геймплей, масса игровых режимов, кастомизация оружия, «кейсы» с сюрпризами… в общем, все то, к чему вы привыкли в любимой CS:GO. И главное – управление идеально подогнано под ограничения мобильной платформы с ее сенсорными экранами. В обзоре шутера расскажем подробней о Modern Strike Online.

Counter-Strike – легендарная игра, поэтому к ее мобильному преемнику Modern Strike Online волей-неволей предъявляются повышенные требования, сравнения избежать попросту невозможно. Начнем традиционно с графики.

Графика

Наконец-то возможности мобильных устройств если не сравнялись, то вплотную приблизились по мощности «железа» к компьютерам и игровым консолям. Чем не преминули воспользоваться создатели онлайн-шутера Modern Strike Online – в игре высокодетализированные модели персонажей, оружия, отличные эффекты дыма и взрывов, прекрасно прорисованные карты с hi-res текстурами. На стенах даже остаются реалистичные пулевые пробоины.

Отдельно стоит упомянуть модели оружия, которые в разделе «Снаряжение» можно не только покрутить и приблизить, чтобы рассмотреть во всей красе, но и оснастить различными апгрейдами, которые тоже детально отрисованы – глушители, оптические прицелы, фонарики и т.д. Наверное, ключевой момент любого шутера – правдоподобно выглядящее оружие с классным обвесом. В Modern Strike Online с этим проблем никаких.

Степень детализации моделей бойцов позволяет «на глаз» отличать своих от чужих даже в дальнем конце карты. Ну, а бегать по местным картам – одно удовольствие.

Подытожить обзор графики Modern Strike Online для Android и iOS можно очень просто – визуально онлайн-шутер на высоте. Владельцы не самых мощных смартфонов могут поиграться в настройках с разрешением и качеством графики.

Геймплей

В знаковом онлайн-шутере Counter Strike легендарный геймплей, из-за которой игра и стала мегахитом, складывается из следующих крепких ингредиентов: продуманные карты, сбалансированное оружие и экипировка, разнообразие игровых режимов. В Modern Strike Online с этими компонентами полный порядок.

Карты

Дюжина удачно сбалансированных карт, продуманных для использования во всех игровых режимах. Ценители КС почувствуют себя как дома. На картах есть места для кемперов, молниеносных пробежек в тыл врага, тактического планирования передвижения и многого другого. Чтобы освоиться, придется потратить немало времени, изучая возможные точки засад, передвижение противников и в целом «рельеф» карты. Зато потом вы научитесь использовать особенности карты для набивания сотен фрагов и получения опыта, кредитов и кейсов за неизменные победы вашей команды.

Оружие и экипировка

Огромный выбор оружия, поделенного на классы, да еще и с уникальными апгрейдами – то, что нужно для онлайн-шутера. В Modern Strike Online в качестве основного оружия можно воспользоваться пистолетом-пулеметом типа УЗИ, штурмовой винтовкой, снайперкой, тяжелым пулеметом, дробовиком и даже легендарным «калашом». У каждого типа и конкретного оружия – свои плюсы и минусы. Любой «ствол» можно модифицировать с помощью апгрейдов (обвеса), и улучшать заработанными очками. Глушители, фонарики, мощные оптические прицелы – все это можно купить за местную валюту и повесить на любимый ствол. Также более мощные пушки покупаются за «золото» либо «кредиты».

В качестве второстепенного оружия используется пистолет и нож, их тоже можно менять, покупая в местном магазинчике. «Короткоствол» улучшается и апгрейдится, как и основное оружие.

Одним оружием выбор снаряжения не ограничивается – на своего бойца можно надеть броню (ее также можно улучшать), маску или шлем со слегка магическими характеристиками (например, +10% опыта) и обвешать гранатами, аптечками и стимуляторами.

Разработчики тщательно подошли как к характеристикам, так и к апгрейдам оружия, удачно распределив стволы по «классам». Оружие можно подбирать не только под тактику (например, снайпер-кемпер), но и даже под карту – на тесных картах будет рулить самый скорострельный пистолет-пулемет или дробовик, на картах с большими расстояниями – снайперка или штурмовая винтовка. Также выбор оружия позволяет четко распределить роли в команде.

Игровые режимы

Новобранцу будут доступны всего два – классический deathmatch (смертельная схватка) все против всех, и команда на команду (5 на 5 бойцов). Поднаторев в боях и накопив опыта, на 8-м уровне вам откроются дополнительные режимы Modern Strike Online. Режим бомбы, в котором одна команда закладывает взрывчатку, а другая должная ее обезвредить. Спецоперация предполагает бой до последнего бойца – побеждает команда, в которой остался последний живой игрок. На 10-м уровне открывается еще парочка режимов – командный бой с бомбой и «хардкор» с 2-кратным мультипликатором повреждений. Наконец, своя игра позволяет создать собственный сервер для игры с друзьями по интернету или Wi-Fi.

Управление

В онлайн-шутерах на Android и iOS от управления зависит, «взлетит» игра или не «взлетит». Что толку от продуманных карт, сбалансированного оружия, крутой графики и всегда заполненные серверов, если управлять в режиме скоротечной перестрелки бойцом не получается. Разочарованный игрок, после нескольких смертей подряд, попросту забросить такой «шутер».

В Modern Strike Online у разработчиков получилось реализовать удачную схему управления с дополнительными настройками. Под вашим левым большим пальцем виртуальный джойстик для перемещения, правым мы «осматриваемся». Специальной кнопки огня нет, он ведется автоматически, как только в перекрестие прицела попадает противник. Справа в дефолтном режиме расположены кнопки смены положения (стоя/сидя), прицела, гранаты и аптечки/стимулятора.

Управление в игре не вызывает нареканий, тем более чувствительно можно настроить. Наверное, разработчика Modern Strike Online удалось нащупать идеальную схему, которую и менять-то в настройках не хочется.

Вердикт

Онлайн-шутер Modern Strike Online на Android и iPhone – мобильная реинкарнация легендарного Counter-Strike со всеми его достоинствами – отличные карты, разнообразное оружие, продуманные игровые режимы и отточенные геймплей. Графика и звук на высоте, а интерес к игре постоянно подогревается бесплатными кейсами с сюрпризами, ежедневными наградами и развитой системой апгрейдов. Modern Strike Online просто обязателен к установке всем, кто любит онлайн-шутеры и ценит старую добрую «контру». Теперь и на смартфонах!

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad онлайн-шутер Modern Strike Online:

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