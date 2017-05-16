Galaxy S8 – кошмар для ремонтника?

Ремонт современного мобильного устройства, будь то ультратонкий ноутбук, смартфон или планшет, может влететь в копеечку. Поэтому часто пользователи берутся за ремонт сами, либо обращаются в почти самодеятельные мастерские «за углом». Судя по анализу специалистов по ремонту из iFixit, которые регулярно в течение нескольких лет для тестирования собирают и разбирают новенькие смартфоны, за ремонт Galaxy S8 даже не стоит браться самостоятельно, а доверить дорогой аппарат местечковому ремонтнику может обойтись себе дороже.

Флагманский смартфон Galaxy S8 был призван вернуть веру в производителя после фиаско со взрывающимся аккумулятором Galaxy Note 7. Samsung устроил 8-ступенчатую проверку безопасности аккумулятора нового флагмана.

Как же S8 пережил сборку-разборку силами профессионалов из iFixit и насколько ремонтопригодным оказался новый флагман Samsung? Сложность ремонта зависит от того, какой компонент смартфона выйдет из строя.

Команда ремонтников-специалистов из iFixit отмечает, что 5,8-дюймовый S8 и 6,2-дюймовый S8+ «практически идентичны», за исключением, естественно, размеров. Более того, новинки недалеко ушли от флагмана предыдущего поколения, Galaxy S7 – iFixit называет свежий флагман «мягкой эволюцией S7 Edge». За исключением нового экрана, сканера отпечатков пальцев на задней панели и модуля вспышки, телефоны очень похожи.

Чтобы вскрыть S8, необходимо его нагреть для размягчения слоя специально клея, скрепляющего панели вмести. Специалисты по ремонту из iFixit предупреждают, что стеклянные панели в следствие нагрева могут лопнуть, поэтому процесс нагрева должен строго контролироваться. Задняя панель из стекла позволила упростить по сравнению с металлом размещение антенн, однако в жертву была принесена ремонтопригодность смартфона. Если открывать смартфон острой необходимости нет, то этого не стоит делать ни в коем случае.

Сканер отпечатков пальцев, размещенный на задней панели, имеет модульный дизайн и легко меняется. Однако, пока остается неясным, позволяет ли производитель заменить сканер без одобренной компанией методикой калибрации, как в случае с iPhone. Сканер отпечаток пальцев (точнее, кнопку, куда он интегрирован) «яблочного» смартфона можно заменить только в сертифицированных сервисных центрах, иначе он просто не будет работать.

Аккумулятор, «гвоздь» программы проверки ремонтопригодности Galaxy S8, обращает на себя пристальное внимание после «взрывного» Galaxy Note 7. По мнению экспертов iFixit, аккумулятор в S8 выглядит… точно таким же. Емкость батареи S8+ точно такая же, как у Note 7 – 13,48 Втч (3500 мАч при напряжении 3,85 вольт). Аккумулятор крепко вклеен, поэтому быстро изъять его из Galaxy S8 для замены не получится, еще один удар по ремонтопригодности дорогого устройства.

Наконец, кнопка домой, которая теперь интегрирована в экран. Команда iFixit не нашла никакого датчика давления, встроенного в экран.

В общем зачете S8 и S8+ получили тот же рейтинг ремонтопригодности – 4 балла по 10-балльной шкале. Хотя большинство внутренних компонентов смартфона модульные и достаточно легко заменимые, аккумулятор вклеен, а изогнутый стеклянный дисплей может спровоцировать частые падения устройства из рук на пол.

Если случилось страшное, и ваш S8 сломался, то не стоит пытаться вскрыть его самостоятельно, лучше довериться профессиональным ремонтникам из проверенных компаний. Ремонт ноутбуков, планшетов и смартфонов, к сожалению, все чаще возможен только в оборудованных центрах, но не своими силами. Такова плата за прогресс, дополнительные гигагерцы, гигабайты и современный дизайн.

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