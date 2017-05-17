Обзор топ-5 пинболов на Android: классика аркадных игр

Пинбольные игры скрашивают нам скучные часы уже в течение многих десятилетий. Хотя пинбол сейчас не так популярен, как раньше, этот жанр игр на Android до сих пор имеет своих поклонников. Выбор симуляторов пинбола в Play Маркет не так огромен, как, к примеру, головоломок. В обзоре ниже мы собрали 5 лучших пинболов для Android, чтобы вам не пришлось просеивать весь ассортимент в поисках качественных игр.

Немного об истории пинбола. Изначально это была «физическая» игра, зародившаяся во Франции, в 18-м веке. Один из остроумных придворных Людовика XIV придумал взять уменьшенный стол для бильярда, натыкать в него булавок и пытаться закатывать шары в лузы разной «стоимости», добиваясь просчитанных отскоков от препятствий виде булавок. В 20-м веке популярность обрели пинбольные автоматы (пинбол-машины), где игрок с помощью двух флипперов-лапок закатывал 1 или более металлических шара, пытаясь набрать максимальное количество очков. Цифровые версии таких пинбольных машин и представлены сейчас в Play Маркет в виде игр на Android.

Топ-5 пинболов на Android

Pinball Arcade

Одна из самых популярных пинбольных игр на Android, доступных в Play Маркет. Фантастически детальная графика вместе с отлично воспроизведенной физикой классического пинбола делают Pinball Arcade одним из лучших в своем жанре. В этой игре несколько столов вы получаете бесплатно, а дополнительные настоящие пинбольные столы (их виртуальные копии) от известных производителей предлагается купить через встроенные покупки. Отметим, что цены на некоторые столы весьма велики – вплоть до 2 300 рублей, но настоящих фанатов пинбола это вряд ли остановит.

Скачать на Android пинбольную игру Pinball Arcade бесплатно:

Pinball Pro

Одна из полностью бесплатных пинбольных игр на Android, полагающаяся исключительно на рекламу. Как и большинство пинболов для смартфонов, у Pinball Pro отточенная механика, отменная графика и откровенно неплохая фирменная «пинбольная» физика. Похоже, что разработчик выжал максимум из доступной бизнес-модели. В игре пять столов, предназначенных для игры, а реклама не бросается в глаза и не вмешивается в игровой процесс. Кстати, Pinball 2016 и Pinball Pro, похоже, одна и та же игра, поэтому если вы самостоятельно пустились на поиски годного пинбола на Android в Play Маркет, то имейте в виду. В целом Piball Pro – неплохой для бесплатной игры пинбол с минимумом рекламы.

Скачать бесплатно на Android игрушку Piball Pro:

Pro Pinball

Еще один «новичок» в Play Маркет, который пока не может похвастаться внушительным количеством загрузок. Оно и понятно, ведь этот пинбол предлагается купить за 208 рублей, да еще и потратиться на опциональные встроенные покупки (бизнес-модель paidmium). Через встроенные покупки, разумеется, можно докупить дополнтельных столов, хотя для платной игры это слегка черезчур. Однако сама игра Pro Pinball явно выше среднего по качеству. В отличие от большинства аналогичных пинболов на Андроид, в Pro Pinball вы можете, к примеру, самостоятельно настроить освещение или даже катать шарики по игровому столу пальцем, а не стрелять при помощи привычных флипперов. Оригинальный пинбол, который не стоит пропускать, тем более что 200 рублей не те деньги, которые жалко потратить на качественную игрушку.

Скачать пинбольную игру Pro Pinball на Андроид:

Vector Pinball

Орденоносный ветеран всех пинболов на Андроид, появившийся в Play Маркет (тогда он еще назывался Android Market) много-много лет назад. Классика, проверенная временем. Утонченные минимализм не мешает Vector Pinball оставаться образцовой пинбольной игрой с продуманной механикой. Вместо графических изысков, этот пинбол ораничивается разноцветными кружками и линиями, обнажая суть игровой механики. Хардкорный пинбол для ценителей и желающих приобщиться. Vector Pinball полностью бесплатная игра с пятью игровыми столами. Для каждого стола есть свой рейтинг игроков. Реклама в игрушке отсутствует, что не может не радовать. Также разработчиков можно похвалить за выпуск регулярных обновлений к своему пинболу на Андроид. Срочно в коллекцию таймкиллеров, если вы любите мобильные игры.

Скачать полностью бесплатный Vector Pinball на Андроид:

Zen Studios

Не отдельная игра, но разработчик, который выбрал своей специализацией пинболы на Андроид и другие платформы. Десятки пинболов к вашим услугам. У Zed Studios есть темкатические пинбольные игры с графикой в стиле видеоигр Fallout, Skyrim, комиксов Marvel, популярных сериалов и блокбастеров. Впрочем, можно ограничиться «классикой» от этого разработчика, установив невероятно популярный Zen Pinball. Судя по всему, физический движок у пинболов от Zen во всех играх один и тот же, поэтому вне зависимости от графического оформления столов, играются они одинаково. В линейке пинболов у Zed Studios есть как бесплатные (со встроенными покупками), так и платные от 99 центов и выше. Рекомендуем попробовать сначала бесплатные варианты, а если пинболы от Zen вам понравятся, то можно раскошелиться и на платную игру от разработчика.

Скачать на Android пинболы от Zen Studios (ссылка на каталог разработчика в Play Маркет):

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