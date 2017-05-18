Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год

Сетевых игр в жанре FPS существует огромное количество, индустрия видеоигр постаралась по максимум удовлетворить запросы любителей автоматных очередей и хлестких выстрелов из шотгана. Можно воевать плечом к плечу с другими игроками на далеких планетах, либо вернуться в прошлое, оказавшись в окопах Второй Мировой Войны. К сожалению, версий популярных сетевых шутеров на Android и iOS днем с огнем не сыскать. Издатели ограничиваются выпуском версий для PC и игровых консолей. Однако, в последние годы, вместе с ростом мощности смартфонов и планшетов, на мобильных платформах стали выходить все более и более качественные онлайн-шутеры, немногим уступающие своим «большим братьям» вроде CS:GO, Battlefield, Call of Duty и так далее.

Обзор самых интересных онлайн-шутеров на iPhone и Android поможет без лишних прочесываний Play Маркет и просеивания фейковых скриншотов с лукавыми описаниями выбрать качественный многопользовательский FPS под ваши вкусы и предпочтения для сенсорных экранов.

Обзор топ-7 лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: Modern Strike Online, Blitz Brigade, Bullet Force и другие

Bullet Force

Онлайн-шутер, обещающий вам все возможности такого многопользовательского FPS, как Call of Duty, буквально на вашей ладони. А точнее, экране любимого смартфона. Продуманные карты, которые дают простор как для тактических боев, так и для безумных яростных «дезматчей». В Bullet Force разработчики кропотливо собрали все «фишки» из самых качественных онлайн-шутеров – масса игровых режимов, кастомизируемые «перки», бонусы на скилы, солидный арсенал, и перенесли их на экраны смартфонов.

Управлиени в онлайн-шутере Bullet Force на iOS и Android реализовано блестяще, но, тем не менее, дает игроку возможность настроить HUD под свои нужды, что оценят «харкдорные» игроки, для которых важна каждая мелочь. На первых взгляд интерефейс Bullet Force может показаться перегруженным лишними элементами, однако после десятка-другого матчей вы попросту перестанете его замечать.

В многопользовательском шутере Bullet Force на iPhone и Android есть однопользовательская кампания, однако ее можно рассматривать скорее как тренировку перед основным «блюдом» - многопользовательскими онлайн-боями. Что-что, а основное блюдо шеф-поварам из Blayze Games удалось. В режиме соло вы будете сражаться на всех входящих в комплект игровых картах с ботами (компьютерными оппонентам), что довольно скучно, но, как говорится, «тяжело в учении, легко в бою».

Онлайн-шутер Bullet Force доступен бесплатно, есть встроенные покупки.

Скачать онлайн-шутер Bullet Force на Android, iPhone или iPad бесплатно:

Modern Strike Online

Правопреемник легендарного Counter Strike на Android и iOS, хотя и не является официальной игрой от Valve и старины Гейба. Разработчики Modern Strike Online, а это, что приятно, российские ребята, перенесли в этот онлайн-шутер все лучшее, что есть в «контре» - знакомые классические карты, баланс которых «вылизан» просто до блеска за годы существования оригинала, разнообразие игровых режимов, обширный арсенал оружия с вкусными апгрейдами, система набора опыта и бои 5 на 5 игроков на одной карте, кейсы с сюрпризами, классная трехмерная графика.

Онлайн-шутер Modern Strike Online на iOS и Android не только дает широкий выбор игровых режимов, но и возможность создать собственную игру на любимой карте с вашими настройки через Wi-Fi или мобильный интернет. Игре не хватает голосового чата для координации действия команды, но его может заменить любимый мессенджер. Зато в Modern Strike Online есть внятная мини-карта, на которой отображается положение ваших соратников.

Игру можно смело назвать одним из лучших многопользовательских шутеров на iOS и Android. Попенять разработчика Modern Strike Online можно разве что за обилие встроенных покупок, однако все они строго опциональны и предназначены скорее для нетерпеливых игроков, не желающих нарабатывать опыт и копить на апгрейды. Все подробности – в обзоре онлайн-шутера Modern Strike Online.

Скачать многопользовательский шутер Modern Strike Online на iPhone, Android или iPad:

Blitz Brigade

Далеко не новая игра, однако Blitz Brigade стал и остается образцовым мобильным шутером от первого лица с продвинутым многопользовательским режимом (под него в общем-то и заточена вся игра). Онлайн-шутер здорово напоминает Team Fortress 2 и наверняка понравится ценителям F2P-игрушек от Valve.

В Blitz Brigade изголодавшихся по виртуальному дробовику ждет гибкая система управления, подружиться с которой поможет однопользовательский режим, хотя он явно играет в этом онлайн-шутере на Android и iOS скромную вторую роль. Выбрать для игры можно один из семи классов/персонажей – Солдат, Медик, Снайпер, Разведчик, Разрушитель, Инженер и Артиллерист. Выбрали? Тогда добро пожаловать в армию, сынок – стремительные бои двух команд по 6 игроков с использованием арсенала из более чем 100 «стволов» и других смертоносных устройств. В Blitz Brigade даже дают покататься или полетать на разной военной технике.

Да, тут есть роскошные шляпы. Очень много шляп.

Blitz Brigade относится к играм freemium, т.е. загрузить его и играть можно бесплатно, но разработчик надеется, что вы совершите одну или несколько встроенных покупок, стоимость которых тут доходит до 7 500 рублей. Покупки, впрочем, опциональны, т.е. не обязательны.

Скачать бесплатно онлайн-шутер Blitz Brigade на Android или iOS:

Critical Ops

Еще один онлайн-шутер на iOS и Android, который не стесняется заимствовать идеи Counter-Strike, что только на руку игроку. Critical Ops, впрочем, более серьезно подходит к геймплею, не давая игроку расслаблено тапать пальчиком по экрану. Тут большую роль играют навыки, а не «обвес» бойца. Интерсно, что этот онлайн-шутер кросс-плафторменный, так что на одной карте в желании начинить друг друга свинцом могут сойтись игроки с Facebook, Android и iOS.

Разработчики подчеркивают, что игра никогда не будет использовать модель «плати, чтобы выиграть», покупать в этом онлайн-шутере на iPhone и Android можно только «шкурки» для оружия, изменяя его внешний вид. На характеристики «стволов» эти покупки никак не влияют. Стоит отметить, что Critical Ops все еще находится в стадии разработки, поэтому к багам, если он вам встретятся, надо отнестись с пониманием.

Несмотря на альфа-версию, в Critical Ops уже собираются довольно много игроков, так что сервера игры никогда не пустуют. Геймплей в этом онлайн-шутере для смартфонов отшлифован и неплохо сбалансирован. Регулярно разработчики добавляют новые карты, скины для оружия и полезные «фичи».

Скачать бесплатный онлайн-шутер Critical Ops на iOS или Android:

N.O.V.A. 3: Freedom Edition

Добавим в наш обзор онлайн-шутеров на Андроид и iPhone немного научной фантастики и великолепной графики от одного из ветеранов рынка мобильных игр, компании Gameloft. Игра доступна только на iPhone и iPad в России, зато полностью бесплатна и даже без встроенных покупок, хотя и содержит изрядные порции рекламы. Отточенный многпользоватльский режим дополняет полноценная однопользовательская кампания, не такая куцая, как у других шутера. Впрочем, и в N.O.V.A. 3: Freedom Edition соло режим служит лишь разминкой перед реальными боями в онлайн.

На карте в одном из 6 игровых режимов (дезматч, захват флага, удержание точки, командый дезматчи и т.д.) могут собраться до 12 игроков онлайн и лихо покрошить и изрешетить друг друга из фантастических пушек будущего. В N.O.V.A. 3: Freedom Edition есть локальный мультиплеер, так что «старички» могут вспомнить игру в Halo на сплит-скрине.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad онлайн-шутер N.O.V.A. 3: Freedom Edition:

На Android предлагаем другой онлайн-шутер в этой же «вселенной», N.O.V.A. 3: Legacy

Pixel Gun 3D

Онлайн-шутер в кубическом мире популярнейшего Minecraft, у ветеранов «стрелялок» тут же вызовет теплые ламповые воспоминания о незабвенном Wolfenstein, родоначальнике шутеров. Естественно, из-за своей графики. В Pixel Gun 3D с помощью встроенного редактора можно создать собственного «кубического» бойца и ринуться с ним в онлайн-сражение в одном из нескольких игровых режимов.

В Pixel Gun 3D разработчики положили богатый арсенал самого разного безумного оружия – от винотвки M16 до генератора Теслы, стильную «майнкрафтовскую» графику и, изюминка на торте, толпы зомби! В режиме выживания можно соревноватсья с другими гроками, кто дальше пройдет, хвастаясь навыками выживальщика зомби-апокалипсиса 89-го уровня.

Несерьезный, но затягивающий онлайн шутер Pixel Gun 3D можно доступен на в Google Play и App Store бесплатно, есть встроенные покупки.

Скачать на iOS или Android онлайн-шутер Pixel Gun 3D бесплатно:

SHADOWGUN: DeadZone

Фантастический многопользовательский шутер на Android и iOS от студии Madfinger, создателей отличной стрелялки Dead Trigger и ее сиквела. До 12 игроков одновременно на поле боя, роскошная графика, мощное комьюнити играющих и кросс-платформенность, т.е. возможность игры на одной карте бойцов с разных платформ, будь то iPhone или планшет на Android.

В SHADOWGUN: DeadZone неплохой комплект сбалансированных карт, продуманные игровые режимы, 10 различных персонажей, богатый арсенал оружия и разнообразная экипировка, включая аптечки.

Отметим, что этот онлайн-шутер от третьего лица, т.е. вы постоянно любуетесь своим персонажем на экране смартфона. Снижение погружения в атмосферу игры по сравнению с FPS стрелялка SHADOWGUN: DeadZone компенсирует общим качеством, продуманной боевой механикой и массой возможностей для развития собственного бойца.

Онлайн-шутер SHADOWGUN: DeadZone для обеих мобильных платформ доступен бесплатно, в нем есть реклама и встроенные покупки.

Скачать бесплатно многопользовательский шутер SHADOWGUN: DeadZone на Android, iPhone или iPad:

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