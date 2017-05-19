Веб-сайт Instagram получил ключевые функции приложения

Instagram хочет стать фото-приложением для всего мира, даже если вы не можете или не хотите его загружать на свой смартфон, будь то iPhone или бюджетный Android. В погоне за глобальным ростом, Instagram нацелился на регионы, где мобильный интернет дорогой, а скорости – низкие. Мобильный сайт популярного фото-сервиса на днях получил масштабное обновление, благодаря которому предлагает теперь основные функции приложения Instagram, включая возможность размещения фотографий и облегченную версию вкладке Explore.

До обновления веб-сайт Instagram и его мобильная версия позволяла только просматривать, «лайкать», следовать, искать и просматривать уведомления, предлагая, в сущности, урезанную версию популярного сервиса. С веб-сайта для компьютеров, впрочем, до сих пор нельзя запостить фото в Instagram. В марте Instagram добавил на мобильный сайт возможность добавления фотографий, а вкладка Explore появилась только сейчас. В сайте для мобильных по-прежнему отсутствуют возможность загрузки видео, фильтры, «Истории» и «Прямые сообщения».

Компания, в ответ на запрос об изменения на своем мобильной сайте, дала следующие комментарий: «Instagram.com с мобильных устройств предлагает оптимизированную версию для смартфонов и сотовых телефонов. Его дизайн разработан так, чтобы пользователи смогли получить максимум возможностей Instagram вне зависимости от того, какое устройство они используют».

Сайт для мобильных с расширенным функционалом соответствует текущей стратегии глобального роста Instagram, нацленный на удовлетворение нужд 80% пользователей сервиса, которые находятся за пределами США. Недавно Instagram сделал работу своего сервиса более удобной на бюджетных Android-смартфонах и добавил офлайн-функционал. Все это помогло быстро перейти рубеж в 700 млн ежемесячно активных пользователей. 100 млн Instagram добавил всего за 4 месяца, хотя ранее в среднем в течение нескольких лет аудитория прирастала по 100 млн за 9 месяцев.

У многих пользователей в развивающихся странах нет возможности без проблем скачать приложение Instagram по мобильной сети, а другого доступа в интернет с мобильного у них попросту нет. Кроме того, не всегда у таких пользователей достаточно встроенной памяти в смартфоне, чтобы установить Instagram, не жертвуя при этом другими, возможно более полезными, приложениями либо контентом. Кроме того, загрузка приложения может влететь в развивающихся странах пользователю в копеечку.

Благодаря более функциональному мобильному сайту, пользователи теперь могут обойтись без загрузки приложения, которая может повлечь за собой траты времени, денег и встроенной памяти. При этому, у пользователей будет доступ к основным функциям Instagram. Вполне возможно, что компания готовится выпустить облегченную версию своего приложения. Facebook Lite, лайт-версия приложения популярной соцсети, создана для экономии мобильного трафика и быстрой работы на маломощных устройствах. У «лайтового» Facebook уже более 200 млн пользователей. Компания Цукерберга также выпустила лайт-версию приложения своего мессенджера.

Мобильный веб может помочь Instagram оставаться впереди своего основного конкурента, Snapchat. Поскольку в Snapchat главную роль играет видео, у Snap Inc нет стратегии по монетизации и активному выходу на развивающиеся рынки. Также, приложение Snapchat не пользуется особой популярность в подобных странах. Snapchat позволяет Instagram стать основным приложением для визуальной коммуникации в развивающемся мире. Instagram отмечает, что его клон «Историй Snapchat» привлекает ежедневно 200 млн пользователей, что больше, чем у всего приложения Snapchat.

Рано или поздно, с развитием мобильного интернета в развивающихся странах и улучшением производительности недорогих Android-смартфонов, Instagram сможет получить больше выручки с подобных регионов. До того момента глобальный рост сервиса надежно приковывает к Instagram сотни миллионов людей, делая его основным для визуального общения.

Социальные сети достигли точки насыщения в развитых странах, поэтому им, для охвата новой аудитории, необходимо обеспечить работу приложений на бюджетных смартфонах в условиях дорого и медленного мобильного интернета. Даже если пользователи находятся на другой стороне земного шара, их нельзя игнорировать.

Пример Instagram показывает, что для максимального охвата аудитории необязательно концентрироваться на приложении. Ключевой функционал может обеспечить сайт, оптимизированный для мобильных устройств. Небольшие компании, у которых нет ресурсов на создание качественных нативных приложений, могут обратиться к конструкторам сайтов. Правильный выбор помогут сделать обзоры на konstruktorysajtov.com. Эксперты протестировали 15 самых популярных сервисов.

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